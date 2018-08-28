Inspur World 2018开发者论坛火热报名中！

8月30日，在成都举行的浪潮Inspur World 2018开发者论坛将为你揭晓答案。这是浪潮首次面向开发者举办的一场交流会，将携手200+企业级开发者，共建合作共赢生态环境，共创发展新机遇。

信息技术迅猛变革的时代，如何利用云计算节省成本、实现高效开发？如何形成聚力共建生态圈？8月30日，在成都举行的浪潮Inspur World 2018开发者论坛将为你揭晓答案。这是浪潮首次面向开发者举办的一场交流会，将携手200+企业级开发者，共建合作共赢生态环境，共创发展新机遇。

如今，云计算、大数据、物联网等新技术深刻影响着我们的生活，成为各行业创新的动力，推动一个又一个商业企业迸发奇迹。近些年，浪潮依托云计算、大数据领先优势，聚焦平台+生态，通过提供平台、环境、开发、测试、VPC、微服务管理、数据运营等全链条服务，帮助企业级开发者降低应用开发成本，提升开发效率和市场竞争力，实现商业价值的最大化。

为让更多的开发者理解和运用浪潮云开放的能力，共同为消费者打造极致体验，浪潮Inspur World 2018 大会——开发者论坛火热开启！

此次论坛上，浪潮集团副总裁张晖将进行“云腾数聚 浪潮云开发者生态策略”主题演讲，首次公布浪潮云开发者生态策略以及行业落地实践经验，美国Mirantis CEO Adrian Ionel 也将围绕OpenStack超融合云计算技术实践分享，CNCF中国区首席架构师Linux Foundation对开源技术及云生态发展趋势的解读。此外，北京大学信息技术高等研究院副院长、副研究员贾惠柱博士也将现场演示数字视网膜-视频智能应用、服务和生态；绿盟科技副总裁周凯将会讲述绿盟与云海OS联合构建安全云的那些趣事。

被誉为未来制造业“操作系统”的工业PaaS平台具有哪些能力？政府数据运营新生态该如何搭建？基于PS Cloud的人力资源系统开发已展开哪些实践？更多精彩内容，等你来聆听！

除了专家们的“成功秘籍”，现场还准备了幸运抽奖，凡是报名到场的开发者们，都可以参与！还等什么？

猛戳报名链接：http://cn.mikecrm.com/ldzRTT4，8.30相约成都，不见不散！