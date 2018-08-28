Inspur World 2018 即将召开，精彩热点抢先看

8月29日-30日，以“云数赋能 智慧未来”为主题的Inspur World 2018大会将在成都召开，这场极具影响力的前瞻性行业盛会，自2012年发起以来已成功举办3届，本月底将拔锚起航，续写辉煌。演讲嘉宾、新战略、黑科技统统都想了解？快来一起先睹为快！

8月29日-30日，以“云数赋能 智慧未来”为主题的Inspur World 2018大会将在成都召开，这场极具影响力的前瞻性行业盛会，自2012年发起以来已成功举办3届，本月底将拔锚起航，续写辉煌。演讲嘉宾、新战略、黑科技统统都想了解？快来一起先睹为快！

巅峰盛会 大咖云集

本届Inspur World大会场面恢宏盛大，现场“高手云集”。浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕，中国科学院院士梅宏，中国工程院院士、浪潮集团执行总裁王恩东都将出大会并发表主题演讲。大会更云集了来自IDC、IBM、思科等国际知名企业、咨询机构、科研所等诸多业界顶级大咖。

随着云计算、大数据、AI等新技术的快速发展，如何有效借助云计算、大数据之力推动政府、企业数字化转型？中国公有云将呈现怎样的发展趋势?区块链如何赋能高质量发展？浪潮将带来怎样的全新战略，又将如何发展成为“云+数”的新型互联网企业？现场，业界大咖将会给你带来最有价值的前沿信息！

8场分论坛 各放异彩

技术引领变革，如何降低科技的门槛，加速推动各行业各领域智能化创新与迭代升级？这是各行业信息化大潮中最关注的话题。

本届大会，浪潮还设立了8场分论坛，在“智慧计算 驱动业务敏捷创新”、“云端赋能 加持企业智慧未来”、“数字化转型 成就智慧企业”、“智源运营 慧聚未来 为可持续发展的城市”、“创新智慧警务 护航平安中国”、“AI赋能 引领智慧金融”、“创新驱动网络 智慧联接未来”、“开发者论坛”专场，4000+重量级政企客户、生态伙伴、行业大咖，共同围绕云计算、大数据、人工智能、工业互联网等产业前沿技术与应用热点进行观点分享与碰撞，探讨新技术发展趋势，共享智慧未来。

4000平米展区 勾勒智慧未来

为让参会嘉宾全方位领略浪潮的科技魅力，本届Inspur World大会还专门设立4000平米展区。浪潮关键应用主机天梭K1、互联网市场占有率高达60%的整机柜服务器SR、AGX-2服务器等云核心装备将悉数亮相，浪潮云、大数据、工业互联网平台、爱城市网、浪潮云ERP等众多领先解决方案也都将在本次大会上展出！

同时，浪潮还将携手百度、搜狗、科大讯飞、海康威视等50+合作伙伴，联合展出多达270+的产品及解决方案，共同勾勒智慧未来。