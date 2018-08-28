开放心态 企业如何构建业务驱动的混合云架构？

在当下，企业上云成为行业数字化转型的重要抓手，混合云架构成为企业关注的焦点。在本期企业开源智库中，我们邀请了中信银行信用卡中心副总裁张明、红帽解决方案架构部总监刘阳两位嘉宾，从不同维度介绍他们对于目前企业上云以及混合云部署的实践和洞察。

至顶网服务器频道 08月28日 新闻消息（文/李祥敬）：在当下，企业上云成为行业数字化转型的重要抓手，同时随着云化的深入，混合云架构成为企业关注的焦点。在本期企业开源智库中，我们邀请了中信银行信用卡中心副总裁张明、红帽解决方案架构部总监刘阳两位嘉宾，从不同维度介绍他们对于目前企业上云以及混合云部署的实践和洞察。

中信银行信用卡中心副总裁张明（中）、红帽解决方案架构部总监刘阳（左）

中信银行上云挑战以及解决之道

随着人工智能、区块链、云计算、大数据等ABCD技术的逐步成熟和金融科技跨界竞争进入下半场，融合与发展成为传统金融机构和互联网公司的共识。如何借助金融科技技术实施数字化转型为业务赋能，是各家银行面临的共同问题。

过去十五年中信信用卡积极探索多模式金融科技实践，坚持遵循“效益、质量、规模”六字方针，效益优先、把控质量，最终实现信用卡发卡规模迅速增长，非息收入占比行业领先。中信信用卡发卡量目前已突破5000万张，年交易额超过万亿元，卡均收入位于业界前列，具有很强的行业优势。

张明表示，随着互联网技术的发展，以及业务的增长，中信信用卡中心在云计算技术、开源技术的使用上面进行了积极探索。“因为银行对交易、客户信息的安全性要求是非常高的，我们的上云之路挑战还是蛮大的。在上云之前，我们进行了慎重的调研，同时对阿里、华为、腾讯等进行了全面的走访，与相关专家进行交流。”

企业上云的另外一个挑战就是人才问题。传统金融机构的IT人员习惯在封闭系统上进行业务开发，现在上云需要基于开放式的互联网分布式架构，他们能否适应？张明说，卡中心积极拥抱互联网技术发展带来的挑战与机遇，当我们与IT人员沟通后，他们觉得上云是未来趋势，在进行相关培训后，他们已经对上云做好了充足的准备。

刘阳对于传统行业客户的上云挑战也感同身受，他说，以金融为代表的传统行业客户出于行业监管以及安全性的要求，对于上云是持审慎态度的。另外就是对于这些企业，他们过去业务的支撑是有内部数据中心进行的，而云化的改变会导致整个企业业务流程的改变和商业模式的变化。“在上云过程中，企业面临很大的IT转型压力。但是他们对上云之路已经达成共识。”

正是这样的行业现状，张明介绍说，中信银行信用卡中心采用了“蚂蚁搬家式”的上云策略，也就是首先构建一个云上开放式的环境，根据业务需求，从外围系统开始，逐渐把业务系统向云上迁移。

当前中信银行信用卡中心已按照既定“先外围、后核心”的策略有序推进应用上容器云。卡中心从2017年4月份开始构建了基于容器云的敏捷交付体系。同年5月份实现零售大积分的首例容器云应用上线；截止目前已经有效支撑卡中心权益系统、积分系统、会计平台、消费金融、支付平台等数十个外围系统；目前卡中心正在开展基于微服务设计和容器部署的新一代信用卡核心系统建设。

这种渐进式的上云策略具有很多好处，首先是IT人员对于云上开放式系统内环境的技术、运维、开发有一个熟悉的过程，这也是一种学习过程；其次是安全，出现问题，我可以随时中止；最后是业务无感知，在上云过程中，业务部门对于系统的变化是无感知的，但是系统运行更加顺畅，故障率更低了。

新技术层出不穷 企业上云如何选择？

随着中信银行信用卡中心“亿级信用卡”战略的提出，现有账户规模将得到极大增长；同时伴随代运营战略的推进，卡中心在满足自身信用卡增长的同时还需要满足代运营需求。为有效支撑规模增长和效能提升，卡中心基于X86硬件平台打造业界领先的第四代信用卡核心系统，构建IaaS和容器云的开放式、可扩展平台；满足业务部门的快速创新，实现系统敏捷交付，促进了DevOps的落地实施。

现在新技术层出不穷，包括容器、微服务等，在开发过程中，中信银行信用卡中心也走了很多的弯路，后来经过自己的摸索和红帽等合作伙伴的帮助，这些问题也被一一解决了。

张明表示，IT不只是成本部门，IT要走到业务的前端，成为业务模式创新的一个产生部门。我们基于分布式架构打造行业领先的新一代信用卡核心系统， 新一代核心系统使用卡中心自研的微服务框架，整体部署在容器云平台上，由容器云平台实现应用服务编排，支持灰度发布、线性扩展、故障容错和自愈能力，能够满足金融行业监管对业务连续性的要求。

“在新系统的构建过程中，红帽给与了卡中心很大帮助。红帽作为开源技术的鼻祖，具备先天优势和行业领先性。一方面是借助于红帽成熟的技术降低创新风险，减轻分布式架构转型面临的技术压力；另一方面有效降低企业研发、运营成本，让开发者聚焦 于业务层面的应用开发和运维。这也是我们选择红帽非常重要的原因。”张明说。

刘阳补充说，在当前的技术发展中，开源技术扮演了重要的角色。但是开源技术的创新速度非常快，工具非常多，用户很难去快速了解和掌握最适合它的技术。而红帽在这方面非常有经验，为用户提供了一个就绪的工具集。比如在容器技术方面，红帽企业Linux和红帽OpenShift容器平台可在容器生命周期中的不同阶段帮助用户管理容器。另外在运维方面，红帽提供了跨云、混合云的管理工具和服务，给用户提供相应的工具箱、架构设计思路，帮助用户进行实施和人才培养。“红帽还提供了开放创新实验室的服务，可以进入到企业，与企业的技术一起合作把最新的科技转化为生产力。”

张明表示，目前，卡中心已经确定基于分布式架构和开源技术技术路线，并开展整体IT系统云架构升级工作。从前端、中间件到后端均采用开源技术。通过开源技术的应用，一方便凝聚了一大批热爱开源技术的研发人才，另一方面团队从开源技术中汲取技术养分，极大推动了应用的研发能力和交付效率，为卡中心开展数字化转型和实现代运营奠定基础。 “敏捷交付体系、微服务治理和云平台运维管理共同构成卡中心端到端交付和治理体系的三驾马车，最终目标是打造信用卡行业的金融云。”

面对林林总总的技术，张明认为，企业应该首先知道业务目的才能更好地选择适合自己的技术，而不是为了技术而技术。“对于上云也是如此，从私有云走向混合云，上混合云的目的是什么？你只有找到了目的，你的路径才会有。IT要贴近业务和市场。”

也就是说不管是私有云、公有云或者混合云，企业要根据自己的业务需求进行选择。现在网上有一种声音，关键业务放在内部私有云，非关键业务放在公有云。在刘阳看来，业务要根据用户需求而定，企业为什么上云？因为用户都去了互联网，你需要采用互联网的技术去满足用户需求。对于金融机构而言，哪些业务是强监管的，哪些是与客户互动的，这是一个自然的选择过程。客户不加选择地选择一个技术，不光是不会造成他业务的促进，反而可能会成为一种负担。

打造开放生态 决胜混合云时代

近些年，企业在物理、虚拟、私有云以及公有云这四种IT形式中周旋。越来越多的企业开始注意到：随着业务需求的快速演变，单一环境都不大可能容易地进行扩展，企业希望工作负载和资源能够在这四种IT形式中灵活部署与迁移。所以，混合云现在成为数字化转型的关键组成部分。

张明认为，云的技术，包括混合云已经到了一个爆发的时间点。企业是否采用混合云架构要看他的业务情况。如果采用单一的云服务形式或者产品就能满足业务需求，其实是不存在混合云这个命题的。但是类似中信银行信用卡中心这样的企业，它的业务产品和合作伙伴非常多，光靠一种云的形式完全无法满足，混合云的需求也就产生了。“概念可以帮我们理清问题，但是不要局限于概念。”

刘阳说，混合云是红帽非常重要的战略方向之一，IT正在从服务部门转化为业务部门，企业需要使用不同的技术迅速创造业务价值，而红帽要降低他的技术成本和复杂度。通过不同云的交付形式，红帽赋能企业上云。“企业真正把自己的数据中心大门打开，完全把互联网的技术给纳入进来，然后再把自己的能力构建在互联网之上，我觉得是混合云的一个重要目标。”

IT应该和业务紧密集合，企业需要以开放的心态拥抱新技术，这是两位嘉宾的共识。张明表示，科技已经成为卡中心最重要的生产力之一和不可或缺的增长引擎。未来卡中心将围绕“科技兴行”战略加大科技投入、推动企业数字化转型。同时，通过开放生态建设，卡中心力争两年内建成国内领先的金融行业云，同时将云服务向合作伙伴和金融同业开发，成为业界领先的金融云服务商。