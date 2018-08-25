亮点不断 华为携众多“黑科技”亮相重庆智博会

智博会上华为的五大展区集中展示了华为如何利用新ICT推动各行各业的数字化转型之路，不管是华为云还是智慧城市运营中心IOC，无一不显示出华为在ICT方面的新思考。在这个智慧时代，华为正在用自身的实践让我们的生活、工作、社会变得更加智能。

至顶网服务器频道 08月25日 新闻消息（文/李祥敬）： 2018年8月23日，为期三天的中国国际智能产业博览会（简称“智博会”）在山城重庆的国际博览中心隆重召开，首届智博会主题是“智能化：为经济赋能，为生活添彩”。作为一场高规格高水平的国际专业展会，华为作为全球领先的ICT基础设施和智能终端提供商，也携两大活动重点参与本次大会——华为云中国行2018重庆站和华为上千平米的五大主题展厅。

五大展区 华为诠释“新ICT，迈向数字化转型之路”

在“新ICT，迈向数字化转型之路”这个大主题下，华为本次的展览主题围绕“城市治理”、“产业发展”、“民生服务”、“创新技术”、“华为云”五个层面，展现华为如何让创新的数字技术落地，打造智能产业领域的智能设备和解决方案。同时整个展区内还设置了更多的互动体验技术及终端方案展示，为观众带来直观的震撼体验。

服务城市管理 华为城市运营中心（IOC）重磅亮相

在“城市治理”、“产业发展”、“民生服务”展区，华为利用技术的力量为我们展现了未来城市、产业、生活的场景。

在“城市治理”展区，华为展示了数字政府、平安城市、城市物联网等解决方案。在数字政府板块，政务云与政务大数据是华为此次主打的解决方案。华为政务云大数据解决方案，通过“一云一湖一平台”的架构，积极推进政务云和大数据平台建设，帮助各地政府加快政务信息系统整合共享。

随着“互联网＋政务服务”进程的进一步推进，国家继续深化“放管服”改革，不断推进“互联网＋政务服务”的落地，并要求各地方加快政务大数据的建设，打通流程、部门、地域的壁垒，实现政务服务运行系统与业务流程相结合、中央到地方的数据自由流动与共享，真正做到“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”。

城市平安是一个永恒的话题，随着全球经济的增长，社会矛盾也在日益凸显，恐怖袭击等暴力事件屡屡发生，严重威胁到了人们的安全，这就进一步强化了市场对安防设备的需求。在“平安城市”展区，华为展示了云指挥、指挥交管、人脸识别等解决方案。

在展区，借助视觉智能摄像头实现全天候24小时采集数据，并通过承载在华为云数据中心和大数据平台之上的人脸识别深度学习平台实时统计、分析并展示出华为展区参观的人员轨迹。据现场人员介绍，这套创新人脸识别联合解决方案已经在深圳市龙岗区得到应用，正为建设平安城市发挥着能量。

随着在公共安全行业的不断深入，大量异构的通信网络和繁复的终端设备，在指挥调度时千头万绪，效率大打折扣。因此，一个智能融合的平台成为用户的共同需求。华为云指挥平台2.0，以期为公共安全行业提供更加强大智能的指挥调度能力，推动智慧警务的发展。

经过数年打磨的云指挥平台2.0，与1.0相比，云指挥平台2.0具备更加强大的融合能力，以宽带专网为基础，能够实现云、管、端协同，融合数据、通信和装备，满足公安的各项业务场景需求，实现实战业务的可视化、移动化和智能化、实时化。

而在城市物联网展台，智慧城市物联网（IoT）平台结合智慧灯杆及其他感知网络设施，共同形成城市感知神经体系，有效归集和利用物联数据，提供智慧养老、智慧路灯、智慧停车、智慧农业等创新服务，让市民和企业分享到更多物联城市数据红利。

最引人注目的是在展会上，华为倾力打造的智慧城市神经系统——城市运营中心（IOC）在展厅亮相。简而言之，城市运营中心通过华为提供的云、IoT等创新技术，从前端感知、数据传输、大脑决策，再到肢体行动实现闭环，让整个城市有机地运作起来。

智慧城市运营中心IOC是智慧城市的大脑，是智慧应用系统之上的系统，是智慧城市构建的核心。智慧城市运营中心一方面需要收集来自不同智慧系统的数据和信息，实现跨政府部门和行业的事件处理和工作协同，实现对城市运行状态的监测预警，并在重大隐患或者重大事件发生时，进行协同指挥。

城市运营中心呈现了城市打破数据孤岛后，升级为智能化管理的景象，包括展示城市基本情况和经济、交通、安全等的重要指标，实现对城市细节信息的全面查询，对日常运行的监测，以及对城市全局的把握和公共资源的综合调度，辅助政府精准预测危险事件，提升城市平稳运行和突发事件处置的水平。

依托华为FusionInsight大数据平台，融合政府、互联网、物联网等多渠道、多维度的各类数据，充分纳入经济、交通、安全等多个领域先进的专业模型。实时、可视化掌握城市各领域运行状态，结合大数据与人工智能，为城市未来的发展提供决策分析依据。

而在“产业发展”、“民生服务”展区，华为集中展示了针对各行各业例如智能制造、智慧医疗、智慧教育等的解决方案，让我们看到华为如何让各行各业拥抱智能，让我们的生活更加智能。

创新无止境 令人尖叫的黑科技一一亮相

“华为云”和“创新技术”展区作为技术实力支撑，展示了华为在IT、网络、IOT等方面的创新技术能力，同时作为本次重点展出的“华为云”展区，将从工业、企业、教育等场景维度，联合合作伙伴展示业界领先的联合创新成果，并特别设置华为云技术体验专区，带来浸入式的极致体验。

在“华为云”展区， DevCloud、EI企业智能、微服务、云通信等最新技术应用一一亮相。这些叫座的产品是华为30年的ICT深厚技术积累通过云服务的方式开放出来”，正在加速新技术在企业中的落地。比如华为云通信解决方案采用先进的云架构技术，打破传统通信的限制，可帮助云服务提供商面向政企客户提供一站式的融合通信业务，满足政企客户轻资产、快速部署、随时随地的高效通信需求。

一站式云端DevOps平台DevCloud是集华为研发实践、前沿研发理念、先进研发工具为一体的研发云平台；面向开发者提供研发工具服务，让软件开发简单高效。而微服务云应用平台ServiceStage是面向企业的一站式PaaS平台服务，提供应用云上托管解决方案，帮助企业简化部署、监控、运维和治理等应用生命周期管理问题；提供微服务框架，兼容主流开源生态，不绑定特定开发框架和平台，帮助企业快速构建基于微服务架构的分布式应用。

重点要说的是EI企业智能，在华为云展区，华为展示了华为云EI智能体。在今年7月华为云中国行2018北京站的活动现场，华为公司副总裁、华为云BU总裁郑叶来曾说过，华为云致力于普惠AI，让人工智能高而不贵，打造“用得起、用得好、用得放心”的人工智能平台，推出EI智能体。

所谓华为云EI智能体就是应用于解决各个行业问题的细分场景，面向各行业的智能解决方案。华为云EI智能体通过智慧大脑、智能边缘平台、无处不在的联接、融合行业智慧，将物理世界的人与人、物与物、人与物的大数据综合分析、回传，将复杂物理世界的海量信息和行业智慧，经过华为云EI智能体的计算分析反馈作用于物理世界，不仅基于历史的统计，还是实时感知、互动和优化，从而真正实现智能世界。在未来，华为云将持续推出最新的人工智能技术和服务，和各个行业一起打造各个行业的智能体。

在“创新技术”展区，华为集中展示了物联网、边缘计算、微模块数据中心、智简网络等ICT解决方案。在物联网和边缘计算方面，华为基于边缘计算的物联网EC-IoT（Edge Computing IoT，边缘计算物联网）解决方案创新性地将边缘计算和云管理引入物联网领域，基于SDN的敏捷控制器及具有边缘计算能力的物联网关就近提供智能服务，网络管理全面云化。目前，EC-IoT解决方案已经在梯联网，电力物联网，城市及照明物联网，智慧能源，智能制造，工程机械，车联网等领域有了显著的成果，在全国有广泛应用。

华为GIV（Global Industry Vision）预计，到2025年，全球联接数将达千亿，互联网将覆盖77%的人口，宽带将作为基础设施普及75%的家庭，移动通信将覆盖80%的人口，构成智能社会的基础；截至目前华为已经在全球部署了380张商用的SDN网络，其中包括100多张运营商网络。然而全球运营商都纷纷意识到最终用户对业务体验的追求在不断提升，希望业务极速开通，网络故障及时排除，服务质量端到端保障，进而对网络的智能化提出明确要求。当前以设备为中心的网络运维模式已难以有效支撑。

于是华为推出了意图驱动的智简网络（Intent-Driven Network）解决方案，通过在物理网络和商业意图之间构建一个数字孪生世界，驱动网络从SDN网络向智简网络演进，从而使能商业价值最大化。目前，华为智简网络已经在金融行业、互联网创新业务领域、园区办公网络等多个行业领域得到应用，并取得非常好的效果，推动了金融、互联网、政企、零售等行业的数字化转型进程。

在“创新技术”展区，华为还集中展示了在芯片方面的创新。华为通过定制化芯片和云操作系统，真正做到软硬件结合，为客户提供差异化的体验。现场工作人员告诉记者，华为的芯片涉及计算、存储、网络等多个方面，已经在华为的众多产品上得到了大规模商用。

华为利用30年的网络经验研发出了一款针对公有云场景的4×25G的智能网卡，可提供1500万包/秒转发能力，网络延时比常规方案降低20倍，这是目前业界公有云上最快的网卡，而这领先的性能背后是突破性地采用了基于16纳米的网卡芯片制作工艺。华为公司同时对业界标准以及非标准的网络协议软件适配以及硬件加速模块研发，最终通过这样的软硬结合可以保证客户丰富的场景需求以及高速的网络要求。

结语

智博会上华为的五大展区集中展示了华为如何利用新ICT推动各行各业的数字化转型之路，不管是华为云还是智慧城市运营中心IOC，无一不显示出华为在ICT方面的新思考。在这个智慧时代，华为正在用自身的实践让我们的生活、工作、社会变得更加智能。