VMware第二季度财报超预期 与IBM、AWS合作伙伴关系被看好

VMware今天公布了第二财季报告，收入和每股收益均超出预期，有力地回击了此前关于VMware核心计算虚拟化产品走向衰落的预测。

VMware今天公布了第二财季报告，收入和每股收益均超出预期，有力地回击了此前关于VMware核心计算虚拟化产品走向衰落的预测。

不仅如此，VMware也提高了第三财季和全年业绩指引，主要是客户对于VMware与AWS以及IBM达成合作伙伴关系做出了积极的响应，并且也在采用VMware新推出的混合云产品。

VMware在第二财季收入同比增长13％，达到21.7亿美元，超过分析师此前预测的21.5亿美元。许可收入增长了15％，达到9亿美元。

该季度VMware的净收入为6.38亿美元，或每股摊薄收益1.54美元，较去年同期增长14％，超出分析师的预期以及VMware自己每股1.49美元的指引。

VMware密切关注的经营利润率以及现金流量也在增长。VMware表示，所有主要产品类别的产品许可预订均实现了两位数的同比增长，甚至虚拟化收入也以高个位数增长。

VMware预计会继续保持收入的低两位数的增长。VMware将当前季度的收入预测上调至22亿美元，比去年同期增长11％，2019财年总收入预期为82.8亿美元，增长12％。“我们对今年剩余这几个月的许可收入和总收入感到满意，” VMware首席财务官Zane Rowe这样表示。

投资者似乎对此并不感冒。尽管VMware上调了季度和全年预测，但数小时股票下滑了3.5％。

尽管如此，VMware继续面对挑战——有批评者认为云迁移，与来自与低成本类似虚拟机的容器的压力，这两者将蚕食vSphere这棵摇钱树。

用于内部部署的vSphere许可销售继续保持强劲增长，同时NSX网络虚拟化平台等新战略领域也在快速增长。VMware首席执行官Pat Gelsinger表示，该季度NSX许可销售额增长了40％，该平台已被82家财富100强企业采用。“他们很快就会看到NSX将成为软件定义网络的标准。”

此外，VMware还推出了一项新的VMware云提供商计划，包括一套VMware云产品和第三方产品。 Gelsinger表示，该季度VCCP收入增长了30％，其中大部分销售都包含vSphere。

他补充说，与AWS有着近两年的合作伙伴关系是非常有吸引力的。“我们在这个平台上有数百个付费客户，并且第二季度结束时发展势头有所回升。”与IBM的合作也吸引了近1700家客户。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示，“VMware的表现比任何人预期的都要好，因为VMware的私有云产品已经成为企业软件定义领域的‘便捷’按钮。”这里他指的是Staple标志性的广告。“它确实与容器有一些竞争，但我预计它会成为这个领域的一个主要参与者。”

Gelsinger说，这种在IT部门中备受欢迎的微型虚拟机实际上并没有拖累销售，而是在推动一些新业务。“绝大多数容器都是在虚拟机上运行的，”他说。

新业务的另一个动力是客户的态度正在明显从云端转移到数据中心。IDC最近报告称，有80％的云采用者已经或者计划将一个或多个工作负载从公有云环境迁移到本地，出于安全性、性能和数据所有权等考虑因素。