带上Inspur World邀请函，和我在成都的街头走一走

关于成都，你有哪些印象？川西两进式的院落、青黛砖瓦的清朝古街、还有《舌尖上的中国2》里的豆花、夜色下的火锅、小吃、串串、川菜...在这个盛夏的8月，Inspur World 2018即将来袭，让我们一起去成都的街头走一走。Are you OK?

关于成都，你有哪些印象？川西两进式的院落、青黛砖瓦的清朝古街、还有《舌尖上的中国2》里的豆花、夜色下的火锅、小吃、串串、川菜...在这个盛夏的8月，Inspur World 2018即将来袭，让我们一起去成都的街头走一走。Are you OK?

8月29日-30日，以“云数赋能 智慧未来”为主题的浪潮Inspur World 2018大会即将在成都召开，届时将邀请国内外4000＋重量级政企客户、生态伙伴、行业大咖，围绕云计算、大数据、人工智能、工业互联网、健康医疗等产业前沿技术与应用热点进行观点分享与碰撞，并发布浪潮新时代下的全新业务战略。

作为浪潮两年一度的前瞻性行业盛会，Inspur World大会自2012年开启以来，已成功举办3届，吸引了数以万计的政企客户、生态伙伴参与。基于对未来趋势的精准判断，大会前瞻性的提出了一系列清晰、合理的行业发展路径，成为中国云计算、大数据产业发展的风向标。

如今，随着云计算、大数据、人工智能等“黑科技”的加速更迭与深入应用，数据已成为孕育新经济、新业态的土壤，正迸发出无穷智慧，推动我们生活、工作方式发生深刻变化。越来越多的政府、企业和创业者们也把握时代机遇，借助信息科技的翅膀，实现数字转型与智能升级。

作为中国大数据产业的先行者，浪潮率先提出数据社会化这一前沿理念，主张将分散在社会各领域的数据整合、开放，通过创新应用，激发各行业、各领域智能化场景构建，让城市更智慧、企业更智能、生活更便捷。可以说，如何打造“云+数”的新型互联网企业，携手各方构筑全新生态体系，加快迈向数据社会化，仍将是本次大会的核心。

今年，Inspur World 2018再度重磅来袭，除主论坛业务战略发布和技术应用趋势分享之外，还将聚焦产业前沿技术与应用举办9场核心峰会，并携手近100家行业领袖企业，在4000平米展区，全面展示180+最领先、最完善产品与解决方案。

在加快迈向智慧未来过程中

需要怎样的计算力支撑？

如何推进智慧城市、智慧政府、智慧企业建设？

又该构建怎样的“云+数”产业生态

最大程度地挖掘、整合、盘活、提升数据的力量

推动人类迈向数据社会化新时代？

或许

这一切都能在Inspur World 2018中找到答案