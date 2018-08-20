打造全连接能力 看销售易如何定义现代CRM？

史彦泽表示，互联网革命的最大特点就是连接，传统CRM只能做内部客户资料管理，而现在CRM将更多打通企业内外部连接。这个链条包含后端的供应链和前端的需求链，由于每家企业的连接诉求和场景不同，这对CRM厂商提出了更高的要求。

至顶网 08月20日 新闻消息（文/李祥敬）：随着以客户为中心的互联网发展，CRM所扮演的角色正在变得日趋重要，同时CRM市场也在发生变革。作为深耕CRM市场的重要玩家，销售易一直在不断创新并延展CRM的内涵。在Gartner的2018年销售自动化（Sales force automation，缩写为SFA，CRM核心模块）魔力象限，销售易继2017年首次进入该象限后再度入选，并且仍为唯一一家入选的中国CRM企业。

销售易创始人&CEO史彦泽告诉记者，在过去一年里，销售易在产品专业度和持续创新方面的长足进展，经历住了Gartner严苛评估体系的考验。销售易不会只局限于中国市场，还会努力成为一家世界级水平的公司。接下来，销售易仍然会大力投入产品研发，不断提升服务能力，为客户提供更大的价值、更好的体验，力争早日进入领导者象限！

史彦泽表示，互联网革命的最大特点就是连接，传统CRM只能做内部客户资料管理，而现在CRM将更多打通企业内外部连接。这个链条包含后端的供应链和前端的需求链，由于每家企业的连接诉求和场景不同，这对CRM厂商提出了更高的要求。销售易所做的事情也是支撑客户的连接，“作为销售易客户关系管理闭环的重磅之作，营销云的上线也意味着，至此销售易的产品矩阵已经可以实现企业内部，从营销到销售到服务的端到端一体化管理。 ”

瞄准企业营销痛点 销售易营销云有啥不一样？

经过互联网10余年的深刻影响，营销领域已经发生了巨大转变：消费者可以决定自己在购买过程中何时以及如何获取信息。因此，营销人员就需要在多样化的渠道中提供精准内容，这极大地增加了营销人员的工作复杂程度。而与此同时，营销人员还受到预算紧张、媒介渠道日趋复杂以及线上红利不再等问题的制约，所有这些都为当前的营销工作带来了更多挑战以及新的机遇。

为此，销售易推出了营销云产品，可以一站式助力企业应对各种营销挑战：全渠道线索获取，避免遗漏任何一个潜在客户；自动线索细分，有针对性的培育客户，提升线索转化率；端到端的ROI分析，识别高效渠道，优化营销投入等。

史彦泽说，当前市场上营销自动化产品的能力，多局限于活动管理或资料制作，尚没有一家真正实现营销自动化，且与SFA无缝连接，同时又满足中国本土企业需要的厂商。销售易营销云试图去填补这个空白。

其实，营销云的推出也是为了解决销售易自己的营销问题，在营销云推出之前，销售易在市场营销方面也进行了广泛的探索，但是也遇到了很多问题。比如营销运营成本居高不小，销售指标完成率不尽如人意等。“营销和销售需要结合在一起，于是销售易推出营销云，与销售云无缝整合在一起。这也是营销云的主要特色，我们实际是营销销售一体化的解决方案。”史彦泽说，“SFA集成是很多复杂的问题，客户购买两套不同的系统平台，整合起来肯定会在成本和人力上付出很大工作。营销云则很好地解决了这个问题。”

营销云帮助销售由被动等待转为主动出击，助力营销及销售双赢：提高工作效率，只需少量营销专员就可以组织大规模，个性化的营销活动；推进线索质量，持续的线索培育，将更多的营销线索转化为高质量的销售线索；提升打单赢率，质量及优先级最高的线索被优先跟进，全面线索活动记录为销售提供更多洞察。

此外，销售易营销云还针对中国用户特有的营销环境和需求习惯，将微信、小程序等中国特色的营销渠道纳入其中，并为营销云增添了如智能名片小程序等模块，具备裂变传播及获客能力的前端触角，帮助企业抓住爆炸式的增长先机，也让产品更接地气、更加强大。

重新定义CRM 销售易打造企业与客户之间的完整闭环

随着自身产品、技术实力的大幅提升与不断成熟，销售易于2017年5月起开始陆续推出了销售云之外的云产品，如针对客服板块的客户服务云和现场服务云、为企业提供决策洞察的智能分析云等。而针对与销售密不可分的营销领域，销售易也通过此次营销云的发布填补了相关空白。

营销云同销售易产品家族中的其他产品一样，也是搭建在销售易PaaS平台之上，可与销售易销售云和智能分析云无缝集成，自动推送、培育高质量线索，提高销售赢单率，真正实现“数据-线索-商机-赢单-分析”端到端全闭环管理，帮助企业营销和销售团队达成高效联盟，真正推动业绩的全面提升。

史彦泽说，销售易PaaS平台的特点归纳为：可扩展、可连接、深度开发、移动平台。这一年来，销售易PaaS平台的成熟度，比以前有了突飞猛进的成长。CRM领域个性化的差异太大，如果没有PaaS平台就很难去覆盖到不同的行业。快速完善PaaS平台对我们下一个节点的战略和业务增长支撑意义重大。

当前，市场上很多只做客服管理、销售管理或营销管理的厂商都称自己为CRM提供商，让CRM的概念模糊不清。事实上，CRM由SFA（销售自动化工具）演化而来，随着行业的不断发展，从营销、销售、再到客服，涵盖了多个与客户关系紧密关联的业务范畴，共同构成了现代CRM的功能领域。

史彦泽说，现在CRM的内涵已经在延展，现在在全球软件行业市场中，CRM已经超越了数据库，成为最大的软件领域。另外就是SAP宣布下一个阶段全面进军CRM，这些都看出CRM成为软件巨头争夺的焦点。“CRM为什么受到如此的关注，就是因为CRM承载的角色已经发生根本性变化，CRM最终实现的是企业与客户、伙伴、服务、数据、终端等领域的连接，能够支撑从获客到销售再到服务，从而构建一个企业与客户之间的完整闭环。”

史彦泽表示，过去人们对CRM的认知多数停留在销售管理这个狭窄的领域，但完整的CRM系统则是由营销管理、销售管理和服务管理三大部分组成的，当它们实现前后打通，并连接到企业前端生态链的时候，CRM才能真正支撑传统企业的整个数字化转型与客户关系的重塑。所以销售易推出的所有新云产品，都是针对客户全生命周期中出现的不同角色来服务，并始终保持在CRM的界限之内。

“作为新型CRM公司，销售易服务客户从营销走到销售再走到服务。借助PaaS平台提供的灵活组件，不同行业的客户可以打造适合自身的标准化APP。我们不会无休止地延展产品线，恪守自己地产品边界。”史彦泽说。

的确如史彦泽所言，销售易不管是在云计算还是移动互联网，还有物联网等技术的投入，都是为了实现更好的连接。同时，这些技术基于统一的平台构建。因此，在销售易的产品路线中，两个关键词凸显而出：一个是“全连接”，产品线从前端营销到中段销售到后端服务的全覆盖，实现客户生命周期全流程的打通与连接；二是“一体化”，针对客户关系管理中不同的阶段，销售易CRM可提供完整、一体的解决方案，消除企业内外的信息孤岛。

Engage2018剧透

史彦泽透露，9月13日，销售易第二届用户大会Engage2018将隆重召开，届时销售易的全线产品，包括此次发布的营销云以及即将发布的连接终端产品的IoT云将悉数亮相，自此，销售易CRM全连接能力的链条搭建完毕。

“销售易用户大会今年是第二届，本届围绕‘客户为本’这一崭新的命题，以制造、高科技等行业的最佳实践经验，探寻新型客户关系背景下的企业发展新思路和新方向，定义符合时代需求的新型CRM。在大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术的驱动下，不断赋能企业的客户关系管理，构筑客户关系新生态。同时，通过探究与讨论，确立企业数字化转型的最佳路径，以领先的行业案例引领更多企业以客户为中心运转，来对待时代发展的新需求，共同推进中国企业数字化转型。”史彦泽说。