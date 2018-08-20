英特尔收购深度学习可移植性初创公司Vertex

英特尔近日宣布收购Vertex.AI公司，该公司售卖的工具主要为开发者将深度学习功能添加到他们的应用中。

英特尔近日宣布收购Vertex.AI公司，该公司售卖的工具主要为开发者将深度学习功能添加到他们的应用中。

Vertex位于西雅图，成立有三年时间，引领着开源PlaidML平台的开发。Vertex去年10月首次发布的PlaidML平台是一个“便携式深度学习引擎”，使开发人员能够在任何类型的设备上部署AI模型，无论是Windows、Linux还是MacOS。

最初报道此次收购的TechCrunch表示，Vertex的创始人Choong Ng和Jeremy Bruestle设计PlaidML是为了创建一个弥合AI软件和各种硬件之间差距的框架。

Ng在2016年的一篇博客文章中写道：“缺乏便携式、开发人员友好的工具，让大多数组织无法为其业务实现深度学习。一年前，我们看到了解决这种兼容性和可移植性问题的方法，是针对所有平台的，是一种新的软件方法。这就要求我们重新思考实施算法的方式，这对工程师来说是一个挑战——但回报是值得的。”

英特尔称Vertex将被纳入英特尔的人工智能产品部门，PlaidML将用于支持“各种硬件”。此外，英特尔表示计划整合其nGraph库，以便在该平台上开发深度学习框架。此外Vertex还将继续开发PlaidML，在Apache 2.0许可下保持开源。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，此次收购对于英特尔来说是明智之举，因为英特尔一直在试图找出如何利用人工智能的潜力来开发以此为基础的下一代应用。 “AI模型可移植性对企业来说是一个关键，因为他们需要将智能嵌入各种计算平台。”

过去几年，英特尔一直积极地在人工智能领域展开收购，收购了Altera等公司的FPGA——一种用于加速AI工作负载的硬件加速器。此外，英特尔还收购了AI芯片制造商Nervana Systems、计算机视觉处理初创公司Movidius、以及最近收购的可在生产过程中定制可编程计算机芯片的eASIC公司。

英特尔也一直忙于开发自己的AI软件，例如OpenVINO工具包。