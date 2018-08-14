企业IT基础设施变革面临的三大挑战

如今，数字化增长速度远超企业、个人的想象力。IDC报告指出，到2020年，50%的中国2000强制造业企业，将会依靠数字化平台来增加他们对生态系统和体验的投资，并支持其总收入的30%。从全球来看，去年67%的全球TOP1000企业已经将数字化转型作为公司战略的核心。

如今，数字化增长速度远超企业、个人的想象力。IDC报告指出，到2020年，50%的中国2000强制造业企业，将会依靠数字化平台来增加他们对生态系统和体验的投资，并支持其总收入的30%。从全球来看，去年67%的全球TOP1000企业已经将数字化转型作为公司战略的核心。

埃森哲分析报告也指出，从2000年开始到现在，在全球500强企业中有50%的消失企业是因为它们没有抓住数字化转型的机遇。IDC的分析报告也指出，未来如果不重视数字化转型，五百强企业中三分之一的企业将慢慢出局。

在企业数字化转型的道路上，IT基础设施是必不可少的重要支撑。近几年来，随着企业数字化转型进程的推进，IT基础设施正在发生重要变革，而混合云、网络虚拟化、分布式存储等等成为这轮变革的关键词。

戴尔易安信中国区企业级产品总监周俊杰认为，数字化转型过程中，企业IT基础设施变革面临的挑战主要有三个：

第一个挑战是海量数据。今天的数据增长是几何式增长，周俊杰做了个比喻，数据的产生跟拉面一样，是成几何级数的增长，数据的产生速度非常快，数据量变得非常大。因此对企业来讲，其IT基础设施的数据处理能力面临很大的挑战。

第二个挑战是数据快速增长。这对企业的IT系统在处理数据存储和管理方面的扩展能力提出新的挑战。

第三个挑战是数据多样化。多年前企业面对的主要是结构化数据，企业仅仅依托数据库来查找、分类、索引，做一些非常传统的数据处理。而现在，80%的数据都是非结构化的数据，或者是半结构化的数据，如图片、视频、导航路线、轨迹，或者是IOT等设备数据。

而这些挑战对企业IT基础架构的计算力、存储能力和网络传输能力都提出新的挑战。他建议，企业应该从数据处理能力、架构的扩展性以及混合云的部署来实现企业的IT架构升级从而顺利实现企业的数字化转型。

“企业数字化转型过程是一个复杂的过程，戴尔易安信具备能提供一个企业级端到端的解决方案部署的能力，来帮助企业构建现代化的数据中心以及基于混合云架构的解决方案，最终实现帮助企业数字化成功转型，获得企业竞争力。“周俊杰总结说。

以数据驱动的新工业革命时代已经到来，面向未来的新思潮、新思想、新思考正在不断产生，每一个企业、机构都感受到了转型和创新的迫切性。在这种情况下，我们需要开放思想，跨界思维，踊跃构建新的IT平台，积极布局新的商业模式。

2018年8月17日，由英特尔主办的《英特尔数字化创新行业峰会》将在北京金隅喜来登酒店举行。此次会议邀请100多位领导、行业专家、大型企业客户，以及40位媒体参与活动。来自英特尔的嘉宾、Forrester分析师、京东云总裁申元庆、知名学者、商业思想家吴伯凡等进行了主题分享。

英特尔数字化创新行业峰会是数字化转型的创新会议。大会将邀请英特尔相关嘉宾分享英特尔对于数字化转型与创新的最新洞察，深层次阐释英特尔最新产品及技术的诸多应用，同时来自中国互联网领域的标杆企业，和大中型企业代表用户一起，共同分享他们的技术和商业创新实践。