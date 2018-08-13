英特尔：对对，10纳米很重要，正在办……下面来聊聊人工智能吧

在日前于加利福尼亚州圣克拉拉召开的以数据为中心的英特尔创新峰会上，芯片巨头重申其致力于在2020年推出10纳米至强处理器以保持自身市场领导地位，同时使其芯片能够真正适应面向人工智能的工作负载类型。

Optane DC持久存储器将面向谷歌出货，至强路线图发布，还有更多。

Navin Shenoy现身英特尔以数据为中心大会的舞台之上。

在日前于加利福尼亚州圣克拉拉召开的以数据为中心的英特尔创新峰会上，芯片巨头重申其致力于在2020年推出10纳米至强处理器以保持自身市场领导地位，同时使其芯片能够真正适应面向人工智能的工作负载类型。

这将是在多年以来经历了有史以来最可怕的制造业梦魇之后，10纳米处理器首度进入市场。事实上，采用10纳米制程技术的桌面处理器将于2019年率先上市，而至强服务器CPU的10纳米版本则得再等一年。

在此次大会上，英特尔公司的高管们努力描绘出一幅美好的画面，但却并没有提及其已经复活且势头强劲的竞争对手AMD。他们坚称，芯片巨头正在扩大自身产品组合，希望超越现有处理器市场。但从理论上讲，这将导致其芯片类业务不再扮演核心角色。

英特尔数据中心部门执行副总裁兼总经理Navin Shenoy在本周二表示，英特尔Optane DC持久存储器的首批产品已经出货，将奔赴谷歌为其云业务提供支持。根据英特尔方面的说法，Optane DC能够为一部分分析查询提供八倍于DRAM的性能支持。

受邀登上此次舞台的谷歌公司平台副总裁Bart Sano表达了对英特尔长期合作伙伴关系以及试用新套件的热切期待。他指出，“我迫不及待想把它带到数据中心鼓捣一番。”

Shenoy则回应称，“我们也期待着接受首轮检阅。”

如果你是一把锤子，往往看什么都像钉子。如果你负责制造处理器、内存以及存储方案，那么一切都像是数据。因此，Shnoy以他“数据是新时代的石油”理论出发，引用了自动驾驶汽车的例子。

“汽车将成为世界上最重要的数据收集端，”当然这里没有任何关于对隐私及社会影响的暗示。“正如现在的汽车需要使用汽油一样，自动驾驶汽车将依靠数据运行。”

开开玩笑

英特尔公司的逻辑有点像经典喜剧《宋飞传》里的台词，其中某个地毯清洁推销组织曾表示“世界上大部分地方都铺着地毯。而且总有一天，每个人都会从事地毯清洁工作。”

在过去十年当中，每个人都在或多或少接触到科技业务。首先，云计算改变了一切; 近年来，人工智能再次改变一切。而人工智能相关学科需要大量的计算商品作为基础，也就是处理器与存储资源。

根据Shenoy的说法，2017年英特尔在数据中心内用于运行人工智能工作负载的至强处理器销售总额超过10亿美元，而这也是芯片巨头第一次公布这项特定数据。

而英特尔公司人工智能产品部门总经理兼副总裁Naveen Rao宣称，“人工智能正在成为未来的主要工作内容，人工智能正在爆炸式发展。”

但如果过度关注子弹，您可能会错过标靶。曾经的指令与数据交付及速度要求定义了如今的芯片业务，而英特尔公司希望聊聊其芯片如何处理代表未来的人工智能数字运算任务。英伟达一直致力于提升GPU在人工智能工作负载中的作用，其目的也正在于此。不过英特尔希望能够以无关市场竞争的视角看待这一切。

巨大的阻力

但必须承认的是，英特尔已经无法继续忽视AMD对其霸权带来的日益严峻的威胁。（午餐时，金融分析师们谈到，AMD的Epyc服务器处理器家族已经成为不可忽视的竞争对手。英特尔目前占据全球98%的数据中心计算份额，但未来Epyc的崛起很可能导致其市场占比下降10%到20%。）

Shenoy还通过即将推出的至强处理器路线图同与会者们进行了交流。Cascade Lake是一款14纳米英特尔至强Scalable处理器，支持英特尔Optane DC持久存储器。这款预计将在今年晚些时候上市的芯片还具有一系列面向人工智能的功能，被称为英特尔DL Boost。与2017年推出的首款至强Scalable相比，其能够将图像识别速度（使用ResNet-50数据集）提升11倍。

即将于2019年推出的Cooper Lake是另一款14纳米至强Scalable处理器，拥有更高的I/O水平、Optane DC增强功能以及全新的英特尔DL Boost功能——可支持bfloat 16，从而更好地支持深度学习模型的训练加速。而在另一方面，代号为Rome的AMD第二代7纳米Epyc服务器芯片也将在2019年上市。

更进一步，英特尔公司计划在2020年推出一款名为Ice Lake的10纳米至强Scalable处理器。虽然目前还没有公布该芯片的具体细节，但其显然将采用新的微架构设计。

除了自家数据中心CPU之外，英特尔公司也正在努力减少数据中心各设备之间的通信瓶颈，包括计划于2019年推出名为Cascade Glacier的SmartNIC（网络互连）产品线。该硬件将基于英特尔的可编程Altera Arria 10 FPGA。也有人提到，该公司最新的QLC NAND产品也会在本周于圣克拉拉召开的闪存峰会上公布更多消息。

哦，当然，还有区块链

最后，英特尔公司扩展了其Select Solutions项目。通过该项目，芯片巨头预先打包多款特定应用方案，具体涵盖人工智能、区块链以及SAP HANA。

Shenoy表示，英特尔公司已经将其数据中心业务的总市场销售额预测由2021年的1600亿美元修改至2022年的2000亿美元。不过这只是一种机会性预期，并不具备确定性。

在演讲结束后，与会者仍对竞争压力表示担心。德意志银行的一位金融分析师指出，英特尔公司无法尽快发布10纳米芯片恐怕会对其业务产生负面影响。

Shenoy则解释称，“我不会与客户讨论制程问题。毕竟他们最终更关注的是系统级性能表现……我们的路线图与我们发布的产品，让我们有信心在未来继续取得胜利。”

但这显然还不够。分析师们接下来的两个问题又回到了英特尔攻克10纳米光刻技术难关上来。毕竟这已经成为芯片巨头乃至整个行业都无法回避的核心问题。