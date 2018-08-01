施耐德电气护航中国首台9.4T核磁共振成像系统稳定运行

全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气宣布，成功为中国科学院生物物理研究所9.4T核磁共振成像系统提供UPS电源、冷水机组，及中央空调等整体配套解决方案，以一体化的专业技术能力为中国首台9.4T核磁共振成像系统的稳定运行提供坚实保障。

中国北京，8月1日——近日，全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气宣布，成功为中国科学院生物物理研究所9.4T核磁共振成像系统提供UPS电源、冷水机组，及中央空调等整体配套解决方案，以一体化的专业技术能力为中国首台9.4T核磁共振成像系统的稳定运行提供坚实保障。

中国科学院是中国自然科学最高学术机构。作为中国科学院的优秀研究所，中国科学院生物物理研究所在蛋白质科学、脑与认知科学、核酸生物学、蛋白质与多肽药物等学科前沿领域取得系列重要研究成果。中科院生物物理所9.4T核磁共振成像系统由中科院自主研制，是全球第四台、中国首台9.4T核磁共振成像系统，建成之后，将主要用于动物高场磁共振成像系统，对临床医学和生命科学研究重要意义。

作为国家重要标杆工程，中科院生物物理所对此项目的配套UPS电源、冷水机组，及中央空调的可靠性、节能性 、灵活性等产品性能，及供应商企业资质、交货能力等均提出高标准要求。经过严格筛选和深入考察，中科院生物物理所最终选择在数据中心基础设施领域拥有深厚积累、领先解决方案和丰富医疗核磁应用实践的施耐德电气作为合作伙伴。

针对项目的特定需求，施耐德电气为中科院生物物理所量身提供了包括Galaxy 7000 UPS、优利Aquaflair制冷系统，以及Leonardo精密空调在内的完整供电及制冷解决方案，为9.4T核磁共振成像系统的可靠、高效运行保驾护航。其中，节能、高效、适应性强的Galaxy 7000，能够与任何类型的负载一起工作，为任务关键型负载提供最高电能质量，效率最高可达94.5%；Aquaflair制冷系统具有高可靠性、高精密度及高能源效率，并可有效减少噪音；Leonardo精密空调具有低拥有成本和高效的制冷能力，能够满足任何数据中心及非IT环境的各种精密制冷需求。

该项目于2018年8月完工，在项目期间，施耐德电气与合作伙伴北京亚方利科科技有限公司紧密合作，快速响应客户需求。投入使用后的9.4T核磁共振成像系统将为我国开展脑认知科学基础研究、脑外科疾病临床诊断提供最先进的科研平台，极大地促进我国超高场超导生物磁体技术的研发和产业化进程，有效提升我国磁共振竞争力。