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施耐德电气护航中国首台9.4T核磁共振成像系统稳定运行

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全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气宣布，成功为中国科学院生物物理研究所9.4T核磁共振成像系统提供UPS电源、冷水机组，及中央空调等整体配套解决方案，以一体化的专业技术能力为中国首台9.4T核磁共振成像系统的稳定运行提供坚实保障。

来源：至顶网服务器频道2018-08-01 15:10:09

关键字： 核磁共振成像系统 施耐德电气

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中国北京，8月1日——近日，全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气宣布，成功中国科学院生物物理研究所9.4T核磁共振成像系统提供UPS电源、冷水机组，及中央空调等整体配套解决方案，一体化的专业技术能力为中国首台9.4T核磁共振成像系统的稳定运行提供坚实保障。

中国科学院中国自然科学最高学术机构。作为中国科学院的优秀研究所，中国科学院生物物理研究所在蛋白质科学、脑与认知科学、核酸生物学、蛋白质与多肽药物等学科前沿领域取得系列重要研究成果。中科院生物物理所9.4T核磁共振成像系统由中科院自主研制，是全球第四台、中国首台9.4T核磁共振成像系统建成之后，将主要用于动物高场磁共振成像系统，对临床医学和生命科学研究重要意义

作为国家重要标杆工程，中科院生物物理所对此项目的配套UPS电源、冷水机组，及中央空调的可靠性、节能性 、灵活性等产品性能，供应商企业资质、交货能力等提出高标准要求。经过严格筛选和深入考察，中科院生物物理所最终选择在数据中心基础设施领域拥有深厚积累、领先解决方案和丰富医疗核磁应用实践的施耐德电气作为合作伙伴。

针对项目的特定需求，施耐德电气为中科院生物物理所量身提供了包括Galaxy 7000 UPS、优Aquaflair制冷系统，以及Leonardo精密空调在内的完整供电及制冷解决方案，为9.4T核磁共振成像系统的可靠、高效运行保驾护航。其中，节能、高效、适应性强的Galaxy 7000，能够与任何类型的负载一起工作，为任务关键型负载提供最高电能质量，效率最高可达94.5%Aquaflair制冷系统具有高可靠性、高精密度及高能源效率，并可有效减少噪音；Leonardo精密空调具有拥有成本高效制冷能力，能够满足任何数据中心及非IT环境的各种精密制冷需求

该项目于20188月完工，项目期间，施耐德电气与合作伙伴北京亚方利科科技有限公司紧密合作，快速响应客户需求。投入使用后的9.4T核磁共振成像系统将为我国开展脑认知科学基础研究、脑外科疾病临床诊断提供最先进的科研平台极大地促进我国超高场超导生物磁体技术的研发和产业化进程，有效提升我国磁共振竞争力。

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