Duncan Hewett：多管齐下与开放生态 VMware赋能客户数字化转型

Duncan说，VMware的产品在全球取得了良好的增长，驱动增长的原因之一就是因为客户改变了他们看待IT基础设施的方式。因为客户面临更大的竞争压力，他们希望IT基础设施更加灵活，这样他们可以更快地进行创新。

至顶网服务器频道 08月01日 新闻消息（文/李祥敬）： 当前企业面临数字化转型压力，为了更好地保持竞争力，企业需要不断进行业务创新。为了帮助企业构建更为灵活的IT基础设施，VMware在云计算、虚拟化等方面不断革新。近期VMware公布的2019财年第一季度财务报告也显示，VMware第一季度收入总额为20.1亿美元，同比增长14%。

VMware高级副总裁、兼亚太及日本地区总经理Duncan Hewett

对于这样的市场成绩，VMware高级副总裁、兼亚太及日本地区总经理Duncan Hewett表示，VMware在全世界的区域都取得了非常好的成绩，这是因为客户认为VMware给他们提供了价值。

Duncan说，VMware的产品在全球取得了良好的增长，驱动增长的原因之一就是因为客户改变了他们看待IT基础设施的方式。因为客户面临更大的竞争压力，他们希望IT基础设施更加灵活，这样他们可以更快地进行创新。比如中国的银行业，尤其是在支付领域，支付宝和微信支付都给传统银行的支付业务带来很多压力，这要求传统银行拥抱互联网，打造强有力的IT架构。

今年也是VMware成立20周年，凭借广泛的产品与服务组合，VMware软件持续处于创新前沿，成为全球数字化基础架构的必要且无处不在的基础。“基于计算、云、移动、网络和安全领域的产品服务，借助7.5万家合作伙伴生态系统的推动，VMware为全球逾50万用户提供动态高效的数字化基础。客户希望更快地进行创新，VMware也很好地帮助客户提高他们的效率，加快他们的创新，我们一起共同成长。”Duncan说。

多管齐下赋能数字化转型

Duncan说，全世界不同行业的客户都在进行数字化转型，有的公司转型效果明显，有的则差强人意。那些转型成功的公司之所以能够取得很好的成果，是因为他们的IT部门和业务部门取得了紧密的联系，也就是说数字化转型能够帮助他们实现某些业务上的目标。

很多行业客户认为把业务搬上云端就可以增强创新，其实不是这样的，实际上真正的过程要比这个复杂得多。在企业的IT基础设施中，如果你要进行创新的话，必须让已有IT环境的运作效率更高。虽然你有新的项目上线，但它要接入老的数据，新旧两种数据要能够交互在一起，联结在一起，才能够促进创新。

“在整个过程中，我觉得两点很重要。第一，IT部门要支持业务目标，IT和业务紧密协同才行。第二，客户要知道如何把已有的技术架构和新架构和应用接轨，也就是说如果新旧两种IT架构能够接轨的话，这个平台才能支持创新。VMware可以帮助客户把他们已有的IT基础设施进行转型，增加他们的创新速度。”Duncan说。

比如在虚拟化方面，VMware不只是提供虚拟化软件，还提供了很多自动化工具，这些工具可以提升企业IT基础设施的运行效率。VMware vSphere与VMware vSAN可以帮助企业打造超融合基础架构（HCI）。同时，在云方面，VMware通过“虚拟云网络”（Virtual Cloud Network）连接并保护各个应用程序、数据与用户；VMware还与IBM、AWS、微软展开合作，加速并简化企业云迁移以及混合云部署。

Duncan表示，VMware在私有云方面是全球领先的，现在企业面对的是一个多云环境，所以VMware要做的事帮助客户驾驭不同的云。“不同的云提供的能力是不一样的，我们希望帮助客户构建多云管理能力，可以灵活地把工作负载放在不同的云上，以及本地数据中心中，从而构建一个混合云环境。VMware拥有更强的整合能力和规模化部署的能力，除了计算虚拟化，VMware还有存储和网络虚拟化，可以为客户提供一个软件定义的数据中心，进行更快的数字化转型。”

VMware一直致力于云管平台创新——为客户提供使用其产品与服务的各种选择——以订阅模式提供的产品即服务或以许可证模式提供的本地服务。通过统一运维，VMware Cloud Services针对公有云及本地环境下的云使用、成本、指标监测和分析提供端到端的可视化。VMware vRealize Suite带来了一个可管理私有云与公有云混合环境的全面的本地云管平台，帮助客户处理三种常见的使用场景——自助运维、可编程配置与应用操作。该套件通过自动化与预定义策略加快了IT服务交付速度，为开发者及各行各业带来了高度敏捷性与灵活性，同时确保有效治理与管控。

此外，现在AI、IoT等新技术不断涌现，VMware也在不断探索新技术的应用场景。比如VMware将人工智能和机器学习也嵌入到自己的产品和服务支持中，驱动客户的系统达到更好的表现水平。

Duncan说，与传统数据中心的集中式数据处理不同，IoT是在边缘设备上进行数据收集，所以管理边缘设备组成的网络是一个很有挑战的事情。另外，怎么样确保从各个地方收集到的数据是安全的呢？所以网络安全又是另外一个问题。“VMware拥有管理多数据中心的丰富经验，这些经验可以很好地扩展到IoT设备。”

VMware Pulse IoT Center是一款企业级IoT设备管理和监控解决方案，可高效管理、运维、扩展和保护IoT项目。VMware Pulse IoT Center将简化整体管理客户物联网基础架构及其多种设备的复杂性。

除了Pulse IoT Center，VMware正在努力将超融合基础设施（HCI）引入边缘位置，该解决方案将使用VMware Pulse IoT Center和HCI工具，在边缘对由物联网设备收集的传感器数据进行实时分析。

开放生态 VMware与合作伙伴驱动客户转型

对于VMware来说，合作伙伴的选择是至关重要的。为什么这样说呢？Duncan表示，第一，合作伙伴和客户的关系比较近，可以帮助我们更好地支持客户，而且合作伙伴了解当地环境；第二，VMware不认为与客户的合作只是一个软件或者解决方案的简单完成，客户需要不断对基础架构进行更新，这是不断延续下去的工作。VMware会与客户一直走下去。

“VMware与合作伙伴的合作是非常开心的，我们强劲的合作伙伴网络也促进了VMware的财务增长。而且VMware也迎来了以AWS、IBM、微软为代表的合作伙伴，帮助客户进行数字化转型，服务亚太区的客户。”Duncan说。

具体到中国市场，Duncan表示，VMware非常重视中国市场，与本土领先的IT厂商积极合作。2016年4月，VMware与中科曙光合作，成立了合资公司——中科睿光软件技术有限公司。从而提供适合中国市场需求的云计算产品和服务。

VMware云服务提供商计划（VCPP）由 VMware“软件即服务”产品和全球VMware服务提供商合作伙伴生态系统组成。通过按地域提供多种基于VMware的云计算服务，VMware服务提供商合作伙伴现在可提供混合云服务，从而帮助客户借助本地部署正在使用的VMware产品和工具来快速顺畅地将数据中心延展到云中，轻松构建VMware云环境。目前，VMware与华云已经合作完成了在华云自有T4级数据中心深圳润迅前海云数据中心的VCPP节点部署。

“中国市场规模大而且机遇众多，我们在中国有非常强劲的合作伙伴渠道。同时，VMware在全球拥有众多的客户，这些合作伙伴可以借助VMware的全球网络来拓展他们的业务。”Duncan最后说。