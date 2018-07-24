第十届中国云计算大会召开 王恩东分享智慧计算如何赋能实体经济

中国工程院院士王恩东进行了主题为《智慧计算赋能实体经济》，在演讲中，王恩东表示，云计算经过十年的发展，已经成为社会经济的新基础设施。云计算对于社会产生了深刻的影响，云计算正在驱动人类社会进入到智慧时代，成为驱动社会实体经济发展的重要力量。

至顶网服务器频道 07月24日 新闻消息（文/李祥敬）： 2018年7月23日-25日，由中国电子学会主办，至顶网承办的以“聚力云上生态 赋能实体经济”为主题第十届中国云计算大会在北京国家会议中心举办。此次会议承继前九届大会的成功经验，采用全体大会、专题论坛、展览展示和社交互动平台等形式，邀请海内外权威嘉宾，继续为业界搭建一个云计算大数据技术、产业和应用多领域最具影响力的交流和传播平台。

作为国内云计算大数据领域的年度盛会，中国云计算大会已经走过十个年头，而这十年也正是中国云计算产业蓬勃发展的十年。今天云计算已经深入地融入工业、交通、金融、医疗、生活服务、教育等众多行业领域，广泛地服务于实体经济，成为众多企业数字转型的核心关键技术，在中国制造向中国智造的升级、工业化和信息化的融合过程中扮演着越来越重要的作用。与此同时，云计算产业生态也得到了不断完善和丰富，并且正在成为大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术的基础，成为企业创新创业和向数字化、网络化、智能化转型的重要力量。

在24日举行的大会上，中国工程院院士王恩东进行了主题为《智慧计算赋能实体经济》，在演讲中，王恩东表示，云计算经过十年的发展，已经成为社会经济的新基础设施。云计算对于社会产生了深刻的影响，具体表现为云计算促进了IT技术和跨学科的创新、商业模式的转变以及社会治理模式的升级。云计算正在驱动人类社会进入到智慧时代，成为驱动社会实体经济发展的重要力量。

以下是演讲实录：

尊敬的各位领导，各位来宾，女士们、先生们，大家上午好！非常高兴参加今天的第十届中国云计算大会，我基本上每届都参加，今天大会的主题是“聚力云上生态，赋能实体经济”，所以我今天报告的题目是“智慧计算赋能实体经济”。云计算走过了十年，这十年繁荣了互联网发展，繁荣了虚拟经济，我们也在呼唤云计算能够更多地赋能实体经济，促进实体经济的发展，我想这是下一个十年云计算的重任，同时云计算也推进社会进入智慧时代，在智慧时代需要更多的计算能力，我们说智慧时代需要智慧计算，这是我今天报告的三个主要内容。

首先看云计算这十年，云计算的发端基本上来自于谷歌和亚马逊在2005、2006年提出的概念，中国云计算的发展基本是在2008年、2009年开始，2008年中国电子学会发起了云计算专委会，2009年召开了第一届云计算大会，2009、2010年很重要的事情是阿里云成立，2010年浪潮发布了云计算战略1.0。到2017、2018年，我们可以看到云计算在快速发展，公有云和私有云、混合云在快速发展，一些新的技术也在快速应用，很多云服务的企业发布了AI云，尤其国内云服务之争进入白热化阶段。

同时，云计算也改变了整个世界的经济格局。大家可以看到，在2009年的时候，全球前几大企业中IT企业只有一家就是微软，到2006年IT企业占据多家席位，今年7月份可以看到都是IT企业，整个云计算的发展改变了全球经济的格局。

应当说这十年来云计算在快速的发展，并且仍然保持着快速发展的态势。过去十年全球公有云，市场规模增长5.4倍。在欧美，尤其是美国有95%的企业，至少有一款应用在云上，不仅仅是公有云，还有私有云。国内云计算更是保持快速发展，过去十年中国云计算市场增长了十几倍，中国的企业上云比例达到40%，云的发展空间巨大。

中国云计算大会的十年发展历程也显示了云计算的发展。2009、2010年，云计算刚刚起步，第一届题目是“云先行，智未来”，如何化云为雨，很多报告人提到现在讲云，云到底能干什么，很多概念满天飞，云如何真正产生经济效益，能够形成产业，大家都在呼唤“化雨为云”。云计算经过前面九年——三年探索，三年实践，三年繁荣，终于落地了，于是今年云计算大会的主题叫做赋能实体经济。

云计算在过去十年对社会经济发展产生了深刻的影响，一个是促进的安全技术的发展，促进了跨学科的创新；第二个是推动了商业模式的转变；第三是升级了社会的治理模式。

首先，云计算本身促进里IT技术的发展，云计算本身的技术在发展，同时促进相关技术的发展。从2009-2017年，不断有新的技术在出现，2009年的时候，云计算热点是基础技术，2014年这些技术已经转化为如何把云用好，比如软件定义等等。到2017年是如何让用户的应用体验更好，比如区块链技术等等，让用户在云上的体验变得更好。同时，云计算也极大的促进了相关IT技术的创新和发展。正是有了云计算的建设和发展，大数据才有意义。数据不聚合，不碰撞就产生不了价值，这几年大数据的价值兑现，云计算是根本性的东西。

第二，云计算促进了人工智能的再一次崛起。人工智能需要计算的支撑，需要数据的支撑。人工智能在前面几次发展起来，它的理想破灭了，就在于这些东西没有解决，今天正是由于云计算的发展，一定程度上满足了人工智能对数据和计算能力的需求，促进了人工智能再度繁荣。今天我们这一次人工智能的复苏或者发展，正是因为云计算这样一个基础在持续的发展。同时，云计算也促进了物联网的发展，它对社会经济的发展产生巨大的作用，同样也是因为云计算这样一个基础性的东西提供了很好的支撑。另外就是通信，像5G技术，技术的发展更多是来自于需求，云计算促进了终端IT服务的快速发展，进一步刺激了传输技术的发展，同时通信技术正在与IT技术深入的融合，全面的云化。

云计算除了促进IT技术的发展，同时对于其它的学科和研究也产生了很重要的影响，比如生命科学，我们可以看到像基因研究，正是由于云计算的发展，逐步的由原来只有极少数人能够用，现在很快的进入到千家万户。云计算的基因分析成本、准确性都有了根本性的变化。云计算不仅仅是对自然科学，对社会科学也在产生重大的影响，比如舆情的监控和管控，社会行为由原来的抽象分析到今天更加量化精准的分析，甚至精准的调整、管控、控制。

以上我想是对社会所产生的影响，同时也在极大的改变商业模式和商业行为。公有云在持续发展，全球前四大公有云企业中，中国的阿里云也进入到全球前三。传统的厂商在转型，像微软、Adobe等。国内的很多传统企业也在向云计算转型，IT企业也在向云转型。

云计算也让创业更加灵活和便捷，以前一个企业的成长可能需要几十年的时间，今天一个企业的发展就不是这样子了。现在一家企业从创业到形成规模，形成全国的影响力，全球的影响力只用很短的时间，比如抖音半年用户突破1个亿，在双创里面云计算也发挥了重要的作用。云计算也催生了众多互联网＋新经济形态，比如互联网＋物流、互联网＋餐饮等，诞生了很多新的公司和业务。

云计算也在提升社会治理的水平，在交通治理、海关业务上面，尤其是社会维稳方面，中国在社会维稳上面使用IT技术在全球是领先的，其中云计算和大数据的技术发挥了至关重要的作用。

云计算已经全面全方位深入到社会生活当中，正在成为社会经济的新基础设施。云计算这十年，推动力虚拟经济的繁荣，但是对于传统第一产业、第二产业带来的影响还不够。我想接下来云计算会对传统产业产生深刻影响，通过它的渗透性和融合带来传统产业的更大变化，未来的十年应当是云计算对实体经济会产生根本性的影响。

云计算会带来颠覆性的变化，尤其是与工业的结合，我们说实体经济核心的还是工业，目前政府在大力推动工业互联网，工业互联网就是云计算作为一个支撑平台，人工智能、区块链等相关的IT技术在工业领域的共同作用。它会促进生产的智能化，会促进整个链条的网上化的协同，促进个性化的定制，促进产业向服务转型。

通过云计算和工业互联网的拉动，实体经济会发生根本性的变化。比如汽车领域，不管是国内，还是全球范围，汽车行业已经认识到IT技术对于行业的极大影响。我这里举一个例子，比亚迪在电动汽车方面发展速度非常快，就在于充分利用云计算、大数据、物联网、人工智能等相关技术。

赋能轻工制造，以前很多制造行业都是低附加值的，效率只是低成本的人力成本，今天国内的传统制造业行业，也在充分利用IT技术在进行改造。全球最大的做拉链的伟星集团，拉通了网络订单系统，制造执行系统、供应链仓库系统，实现了16个车间基于网络订单的自动化，订单提高5倍，生产周期缩短52%，云计算使这个企业得到了新兴发展。

格力集团利用了物联网、云计算等进行升级，服务系统得到进一步升级，研发、生产、制造、交付、服务，全面的跟云计算技术进行结合。

赋能装备制造，浪潮建设了智能工厂，使生产质量得到大幅度提升，以一种新的模式满足用户的定制化需求。

赋能中小企业，阿里淘工厂聚合了1000万家中小企业，覆盖了全国30多个省，在这个平台，中小企业的产能能够得到共享，提高了整个社会的生产效率。企业本身就很关心质量，通过区块链技术结合其它的物联网、大数据技术，优化产品的质量监督流程。

云计算为核心的IT技术正在促进实体经济的快速发展，使得人类社会快速迈向智慧时代。在智慧时代我们会面临更多的新挑战，但是核心还是计算，因为IT技术的核心就是计算。智慧时代需要智慧计算，我们把智慧计算描绘为云计算＋大数据＋深度学习。

智慧计算也会面临很多的挑战，比如计算、能耗、安全等。今天我们可能比以前更加关注云服务商的运营体系是否是稳定的，一旦哪一家产生了问题，都会产生很大的影响。如何来解决这些问题？在技术上需要融合、开放、敏捷和生态四个方面进行解决。

第一是融合，也就是融合架构，通过硬件重构加上软件定义，融合有IT技术的融合，甚至IT和OT技术的融合，赋能实体经济。

第二是开放，现在云计算发展当中，存在很多的技术壁垒以及垂直链条，只有开放和分工才能形成规模经济。比如加入开源开放组织，推动相关行业标准的制定。

第三是敏捷，由于云计算技术的推动，我们的发展应当是一个加速度的发展。要满足这种快速发展，软件开发要敏捷开发，硬件能够很快速地融合这些技术，缩短研发的链条，我们制造更是要快，供应链条也要进一步的加速。

第四是安全，比如技术的自主安全可控。云计算成为社会经济的新基础设施，我们是否需要成立一个云监会，保障云计算的发展。

总体来讲，云计算的发展推动了社会快速进步，今天的世界正在迎来信息产业为主的发展契机，以信息化、智能化为杠杆培育新动能，IT是这里面的核心，而智慧计算是IT的核心。



