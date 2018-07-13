VMware公司正在着手测试全新Workstation

VMware公司悄悄推出了其Workstation桌面虚拟机管理程序（面向Windows与Linux）的技术预览版。

配备REST API以实现运作自动化。

VMware公司悄悄推出了其Workstation桌面虚拟机管理程序（面向Windows与Linux）的技术预览版。

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新版本中最值得关注的似乎是REST API，其类似于2017版增加的Fusion（VMware的Mac桌面管理程序）。一旦正式入驻Workstation，其将帮助用户实现测试、克隆以及网络争用等任务的自动化执行。另一项重要新功能则允许用户更好地查看远程主机与集群。

由于不少开发人员都在利用Workstation虚拟软件定义设计并测试各虚拟机之间的交互，该API以及更强远程资源查看能力的上线似乎是为了承载更为复杂的测试需求。

另外，新版本还将支持Wayland Architecture——一款颇具人气的远程桌面工具。

测试人员亦可在新版本中更好地实现虚拟机内的USB检测——各USB设备将能够在无需额外干预的前提下直接挂载。

DirectX 10.1与访客虚拟机自动更新也将与广大用户见面，旨在与当前可用的屏幕分辨率相匹配。

该软件的技术预览版已经可以通过此处下载，但要求下载者拥有VMware帐户。论坛评论表明，目前此版本极耗资源且充满bug，当然技术预览版一般都是这个状态。

在我们看来，这些问题应该能够很快得到解决，因为VMware经常在VMworld大会前一周推出新的Workstation与Fusion版本，旨在确保其能够在舞台上吸引人们的目光（同时也是为了向全世界公布更多振奋人心的虚拟化资讯）。由于VMworld大会将于8月26日召开，因此此次新版本的发布应该已经指日可待。