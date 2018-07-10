中科曙光大数据总工程师郭庆：领航数据智能，创新数字未来

中科曙光大数据总工程师郭庆进行了主题为《领航数据智能，创新数字未来》的演讲，他表示，当前，我们处于数字经济时代，数字经济成果中国经济发展的重要支撑。成都也通过数字经济发展区域经济。

至顶网服务器频道 07月10日 新闻消息（文/李祥敬）：2018年7月10日-12日，2018中国大数据应用大会在成都召开，大会以"大数据赋能数字中国"为主题。由成都市人民政府指导，中国大数据专家委员会、中国电子信息产业集团有限公司中国电子学会、四川省经济和信息化委员会主办，世界工程组织联合会工程技术创新委员会（WFEO-CEIT）、成都市经济和信息化委员会、成都市博览局全力支持，中国电子器材有限公司、中国电子学会科技交流中心承办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。

中科曙光大数据总工程师郭庆

活动上，中科曙光大数据总工程师郭庆进行了主题为《领航数据智能，创新数字未来》的演讲，他表示，当前，我们处于数字经济时代，数字经济成果中国经济发展的重要支撑。成都也通过数字经济发展区域经济。在作为中科曙光，一直致力于为客户提供数据的支撑，推动大数据技术在行业中的落地。

比如在交通领域，曙光帮助湖北宜昌分析各线路各区域交通出行的规律，从而根据交通情况环节交通拥堵；在安全领域，曙光帮助新疆高新区承建了安全摄像头的项目，利用人工智能识别的技术，对车、人，以及属性进行分析，然后利用大数据技术进行上万路规模的多摄像头数据融合的分析，构建更好的安全环境；在医疗领域，曙光利用人工智能技术实现放射影像诊断等等。

郭庆表示，从以上行业应用可以看出大数据在社会转型过程中已经起到了很好的支撑，曙光也为行业提供了很好的技术支撑。在数字经济的发展浪潮当中，我们也看到了这个发展趋势，曙光在构建自主核心方面也做了布局。2015年曙光就发布了一个数字中国计划，在计算、数据方面，以及通过业务创新为各行各业的用户带来转型和提升。

在整个技术的布局当中，曙光非常注重自主可控的核心技术。郭庆说，曙光致力于通过核心技术积累去构建一个稳定可靠的信息技术基石。围绕着这样一个核心技术，曙光从高效的计算技术到数据的存储分析和处理，以及人工智能的推理和整个安全可靠的四个维度都做了非常扎实的布局。

在计算层面，曙光从高性能计算起家，二十余年来一直专注于对计算不懈的追求，也积累了自己的竞争优势。比如针对数据中心的能耗问题，曙光推出了全浸泡式的液能服务器，相比以前的使用降低了40%的能耗。除此以外，曙光这几年也是一直在承担国家高性能计算机以及超级计算的研制计划，通过与科研院所的合作研制下一代的中国计算机。

郭庆表示，计算技术一直在持续发展，曙光也一直在布局面向未来的计算技术，比如说研究量子计算技术，我们和自动化所联合开展自动计算的合作，我们和寒武纪面向智能计算，这些计算都会落地到我们实际的应用当中，为大家带来更多样化的计算。

我们讲数字经济或者大数据应用，其中非常重要的就是数据。我们讲数据资产，从数据当中挖掘价值，曙光在数据层面也做了很多年的积累。郭庆说，高性能计算本身背后就需要很强的存储系统做支撑，我们也是从做高计算开始就做海量分布式存储的研究。曙光从2012年承担了一个EB级的计划，通过云储存可以带来IOPS的提升。国家气象局就采用这个技术来构建气象数据存储平台。

此外，在存储之上，需要构建异构分析处理引擎。曙光在大数据计算平台上做了多年的产品的积累，已经有十年的研发，利用业务模型的结合，为各行各业的用户帮助他们挖掘出价值。

大数据实际上和人工智能是紧密相关的，曙光在青岛发布了ABCDE的人工智能技术生态计划。A是人工智能大规模的算法，我们通过自己的一个平台，能提供简单的选择去做一些推理的模型。B是大数据，大数据和人工智能是互通的，都依赖于大量的数据支持。C是计算，结合GPU异构结算等各方面的计算手段为人工智能提供计算的硬软件支撑。D就是各行业的应用，大数据和人工智能都是最终要为人类带来价值，曙光这些年来与各厂商建立了紧密的合作关系，帮助用户和实现数据的落地实现。

“现在曙光需要一个完整的系统，我们也一直致力于建立一个完整的技术生态。今年在人工智能这个方向，我们得到了发改委和重大专项的支持，承建了面向中小企业的开源AI项目的建设项目，未来我们会给很多中小型的创业企业提供人工智能的计算软硬件平台，为我们整个产业的生态提供支撑。”郭庆说。

最后是安全，安全已经是一个非常重要的话题。为此，曙光成立了运维中心，这些运维中心通过了双认证，可以有效地保证我们用户和政府数据的安全性，同时曙光也一直致力于联合中科院的研究院所基于国产化芯片上进行整个软硬件生态的建设。

郭庆表示，曙光立足于自助可控的IT产业布局，通过以上四个方面为政府和产业升级提供有利的支撑，通过技术创新赋能企业转型，降低成本，提供有利的技术支撑。同时，曙光通过城市云为当地政府提供政务支撑。曙光是中科院下属的一家公司，一直为中科院的一百多个核心领域的研究院所提供计算的支撑，将中科院的一些技术成果进行转化。曙光是一家上市公司，也是中科院旗下的一个成长非常好的公司。比如曙光与大气所成立了公司专注于大气环境研究，曙光可以利用更多的现有的经验助力科研机构，为其提供服务技术的支撑，赋能企业在大数据方面的提升。

曙光作为数字经济的赋能者，曙光从诞生起就是解决了曙光一号从无到有的历史的蜕变，这么多年来一直不遗余力地专注于技术的研发和积累。作为中国IT国家队，曙光一号就是为了打破西方对我们的限制，所以曙光将不遗余力地承担起中国数字经济发展的责任。“曙光也非常希望与同行们一起，通过自主可控技术，为数字经济“添砖加瓦”，让人民的生活更加美好，让我们国家变得更加美丽。”郭庆最后表示。



