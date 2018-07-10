技术与实践分享 第十届中国云计算大会云计算核心技术与实践专题论坛等你来

在本届云计算大会上，云计算核心技术与实践专题论坛讲聚焦云计算核心技术的发展趋势，探讨云计算最为核心、最为关键的问题，包括部署、运维等一线最前沿的实践和趋势。

至顶网服务器频道 07月10日 新闻消息（文/李祥敬）： 2018年7月23日-25日，由中国电子学会主办，至顶网承办的以“聚力云上生态 赋能实体经济”为主题第十届中国云计算大会将在北京国家会议中心举办。

作为国内云计算大数据领域的年度盛会，中国云计算大会已经走过十个年头，而这十年也正是中国云计算产业蓬勃发展的十年。今天云计算已经深入地融入工业、交通、金融、医疗、生活服务、教育等众多行业领域，广泛地服务于实体经济，成为众多企业数字转型的核心关键技术，在中国制造向中国智造的升级、工业化和信息化的融合过程中扮演着越来越重要的作用。与此同时，云计算产业生态也得到了不断完善和丰富，并且正在成为大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术的基础，成为企业创新创业和向数字化、网络化、智能化转型的重要力量。

当前，云计算正在变革整个IT产业。2018年，云计算产业继续向纵深发展。IaaS得到广泛认可，PaaS也成为企业业务创新的平台。在党的十九大报告中也指出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。

在本届云计算大会上，云计算核心技术与实践专题论坛讲聚焦云计算核心技术的发展趋势，探讨云计算最为核心、最为关键的问题，包括部署、运维等一线最前沿的实践和趋势；云计算与容器、超融合的集成与整合；私有云与公有云的整合；以及混合云管理等。论坛核心话题包括云平台的构建和管理、公有云市场的最新发展趋势、私有云平台的部署与管理和混合云管理的最佳实践等。

在云计算快速发展的今天，国家发改委、工业和信息化部、科技部、网信办等多部委相当重视云计算的发展，并在近几年密集出台了《加快发展高技术服务业的指导意见》、《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》、《云计算综合标准化体系建设指南》、《加快推进“宽带中国”战略、“互联网＋”行动等重大部署》、《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》等文件。

北京理工大学计算机学院副院长刘驰将分享云计算关键技术的研究成果，虽然目前我国云计算市场发展迅猛，但是在云计算关键技术方面，我们仍与国外有一定差距。刘驰院长专注于云计算的关键技术研究，将与我们分享最新的研究成果，相信对于提升我国云计算的自主创新能力具有重要的作用。

我国云计算产业规模快速扩大，技术创新全面推进，行业应用不断深化，云计算已经成为各行各业数字化转型的重要抓手。云计算核心技术与实践专题论坛邀请了中国铁路、飞鹤、招商银行等行业典型客户分享自身在云计算方面的最新实践，这些企业分布在制造业、金融等行业，而且这些行业是云计算重要落地的产业，具有典型的参考意义，希望通过这些嘉宾的分享，对于其它行业的客户进行上云有重要的借鉴作用。

招银云创公司（MBCloud）是招商银行的全资子公司，旨在将招商银行IT系统30年稳定运行的成功经验和金融IT的成熟度解决方案对金融同行开放，服务于社会。招银云创金融PaaS研究中心总监陈沙克将会进行《招银云创DevOps实战经历》的主题分享。金融行业不同于其它领域，是一个受到高度监管的行业。随着互联网金融业务的兴起，金融企业即要利用新技术来支撑业务的创新，同时又要满足监管的要求。面对Docker和Kubernetes等主流的技术，IT主管如何根据业务场景选择合适的技术，成为整个行业非常关注的热点。陈沙克将会介绍招银云创的PaaS平台的最佳实践，给金融行业上云提供有益的参考。

目前云计算市场深入发展，围绕云计算的新技术层出不穷。比如混合云正在被越来越多的企业所采用，其能综合利用公有云和私有云的优势，能加速产品上市、提高灵活性和可扩展性等优点，也得到越来越多的证实。在云计算核心技术与实践专题论坛上，来自众多一些云计算厂商的专家也将分享公有云平台应用部署、软件定义与云计算基础架构、混合云的管理等真知灼见。

我们期望通过这些云计算领域的一线专家、学者和云计算典型用户的最新技术、解决方案及相关经验分享，可以为企业的云计算业务运营和用户使用提供帮助，从而最大程度地释放云计算的价值，共同协手完成企业云计算信息化转型的伟大历程。

目前大会报名正在火热进行中，了解更多关于第十届云计算大会的信息请点击：http://www.ciecloud.net/2018。