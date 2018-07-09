开启思科IoT 2.0时代 思科物联网赋能企业从产品向服务转型

基于传统的流量和短信模式，我们搭建了思科IoT 1.0，这是思科物联网十几年来做得非常优秀的地方。现在，我们逐渐转型升级到思科IoT 2.0，具备更强大的服务能力，以及精准分析的能力。

至顶网服务器频道 07月09日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，物联网（IoT）生态系统正在以平稳有力的步伐不断演化，就像互联网催生的线上经济，物联网对于未来商业社会的意义也是非常重大的。随着物联网技术架构的成熟，相关的商业机会也就涌现出来。比如物联网的典型应用模式——远程感知、自动化（智能家居等）、智能增强设备（语音识别、人脸识别等）、服务现场联网化（停车场等）、新业务模式（共享单车等）。

特别是对企业而言，如何从物联网中获利成为一大挑战。在思科物联网中国及亚太区董事总经理陆泓看来，现在物联网可以帮助企业从产品向服务转型，构建一个物联网获利模型对于企业至关重要。正是针对上述状况，思科物联网正在从IoT 1.0向IoT 2.0演进。

思科收购Jasper公司后打造了物联网事业部，思科物联网所运营的物联网连接管理平台思科Jasper Control Center是全球最大的物联网平台之一，汇集了超过20000家企业，激活设备超过1亿台。思科物联网与中国联通、AT&T、KPN、NTT、软银等全球50多个运营商合作，物联网服务覆盖160多个国家与地区。

思科物联网中国及亚太区董事总经理陆泓

“全球统一的物联网平台对企业来说是非常重要的业务加速器，因为一家企业往往不单使用一个区域的网络，而是同时使用全球多个区域的网络。这也是思科物联网平台的优势所在。我们的运营模式主要是和全球的移动运营商合作，覆盖了20多个垂直行业。”陆泓说。

企业物联网获利的挑战

在如今这个数字化时代，企业正在从产品向服务转型。而物联网的使用是企业转型的一个重要手段。陆泓说，物联网首先要连接，连接后要获取数据，再提供服务。实际上物联网可以帮助所有物联网终端的制造商和运营商，从产品向服务转型。

但是在这种转型中，企业会面临很多挑战，比如计费问题。商业模式从单一化向多元化演变，挑战之一便是多层次的计费，各种服务商之间的结算。随着商业模式的变化，运营商、企业、第三方内容提供商、消费者之间面临复杂的计费关系。例如要增加一个服务，需要消费者买单，但消费者不会对单一的服务买单，中间的流量费谁来收取？合作伙伴计费、结算方式选择有限，这些都限制了企业物联网获利的实现。

陆泓表示，思科物联网服务获利用一个技术框架可以非常快速地为任何服务、任何计费模式定制计费结算关系。这在服务转型中是必不可少的。

此外，个人应用激活和管理手段匮乏，无法对个人应用、内容和资费计划进行定制，不能有效进行规模化运营管理，造成了一成不变的用户体验。这极大妨碍了企业的物联网服务的成效。对每个人、每个终端、每个内容都要进行定制，没有一个强大的平台是不可能做到的。

最后，作为一个服务运营商，就要保证服务质量，服务推出以后到底效果好不好？服务运营得好不好？而且要知道什么服务谁来用，这是洞察能力。目前企业对服务的效果、成本和用户使用情况缺乏洞察，导致用户体验欠佳、预期外的异常流量、服务应用软件采用度不可见，这些都是在转型中非常有挑战性的地方。

思科物联网服务获利之道

如上所述，思科提出了物联网解决方案，推出了“思科物联网服务获利”，帮助企业构建IoT服务获利基础架构。“我们的产品是个加速器，帮助企业应对在转型过程中的挑战。这个产品不是我们凭空想出来的，而是基于客户需求开发的。我们用2年的时间研发这个产品。在产品研发过程中不断地和相关企业、相关运营商在沟通。”陆泓说。

在多方计费方面，思科物联网服务获利的多方计费是根据多方服务提供商建立计费框架，而不是基于流量的计费，这是一个里程碑式的改变。

在内容运营管理方面，思科物联网服务获利赋予了内容运营管理必不可少的能力，提供非常灵活的定制服务资费计划与合作方结算。同时，实现在个人、终端、应用方面独立的激活和监控，通过API调用来整合运营服务自动化，保证服务的最佳体验。

在衡量服务效果方面，思科物联网服务获利通过流量细分实现主动识别并解决第三方服务的问题；各应用数据流清晰可见，监测并防止异常的高流量状况；基于各种各样的大数据，为每个服务提供精准分析，根据应用的使用情况和用户偏好，推出更好的服务组合。

此外，对于时下火热的eSIM，思科物联网也在帮助运营商在这方面实现落地。对于运营商而言，首先需要以最低成本、本地化的方式实现无缝连接，然后再依托连接构建服务。最终实现连接全球化、平台全球化、服务全球化。“运营商不能靠连接赚钱，需要快速利用物联网来改变商业模式。”陆泓总结到。

陆泓还以Intel全互联PC为例，认为其开创了全互联PC的内容订购服务和全新流量付费模式。陆泓表示，20年前，我们买笔记本电脑时会问一下有没有WIFI。过去我们要买流量，买SIM卡才可以上网，现在预制4G LTE模组，实现了随时打开即可上网。陆泓再次说到，“借助物联网技术，运营商实现了连接服务化。因为用户订购的是服务而不是流量。运营商要收取的不再是流量费用，而是服务费用。”

而在智慧城市方面，在近日举行的2018 世界移动大会-上海期间，思科Kinetic城市物联网荣获了“最佳智慧城市移动创新奖”。思科Kinetic城市物联网是一个基于云的物联网数据处理平台，它可以解锁城市中万物生成的数据的价值，将正确的数据从众多传感器、设备中提取，计算和移动到正确的物联网应用程序，从而推动智慧城市向前发展。

“基于传统的流量和短信模式，我们搭建了思科IoT 1.0，这是思科物联网十几年来做得非常优秀的地方。现在，我们逐渐转型升级到思科IoT 2.0，具备更强大的服务能力，以及精准分析的能力。为什么思科物联网可以引领行业潮流、保持自己的优势？因为思科物联网平台有宏大的规模和最强大的客户群，我们能够针对客户的需求以及物联网演进中遇到的挑战，提出相应的解决方案。思科‘物联网服务获利’首发在中国，可以加速中国制造向中国创造转型。”陆泓最后说。