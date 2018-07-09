助力运营商构建一朵“内部公有云” 华为打造全球首个ICT融合云FusionCloud

华为ICT融合云FusionCloud解决方案的目标是提供覆盖IaaS，PaaS，DaaS的全栈云服务，以及业界最丰富的云服务种类，帮助用户建设自己的“内部公有云”，为应用提供稳定性和敏捷性的IT云服务。

至顶网服务器频道 07月09日 新闻消息（文/李祥敬）：当前虚拟化程度居高不下，大部分运营商并没有享受到云化带来的种种好处。唯有彻底向IT资源云服务化转型，并构建以“一朵云”为目标的使能资源融合、应用融合、数据融合的ICT基础设施平台，云的价值才能充分发挥。

为什么需要”一朵云“”？

华为运营商数据中心市场管理部总监连绍雄告诉记者，运营商普遍都在进行行业的数字化转型，我们认为运营商进行数字化转型很重要的一点是要有一个融合开放的云基础设施。





华为运营商数据中心市场管理部总监连绍雄

”当运营商的虚拟化进程进行到一定阶段，必然需要向全云化，深度云化发展。这个时候不光是一个技术平台的变化，更多是组织、运营、运维模式发生一个变化。“连绍雄说，”云化转型的必要性表现在四个方面：结构性成本耗尽利润、云平台支持向5G演进、新业务发展受阻、跨界竞争中没有优势。运营商的数字化转型需要在云平台架构规划、运营运维流程、组织整合等方面发力，CT和IT的平台整合非常关键。“

为了帮助运营商上云，华为基于FusionCloud 6.3的新一代运营商私有云，作为全球首个ICT融合一朵云架构，率先通过一云多池实现运营商内部IT应用、外部创新业务应用、电信网络应用运行在统一云平台，从而统一管理所有资源池；同时通过提供业界最多的IaaS＋PaaS＋DaaS全栈云服务，最高可提供多达40＋服务类型，帮助运营商关键核心业务和重载业务轻松上云。创新应用云上开发、测试和生产环境所需的消息、缓存、数据库等中间件服务实现小时级部署，微服务组件和容器化能力让应用实现分钟级发放、秒级弹缩。

此外，华为ICT融合云FusionCloud解决方案能够帮助运营商整合BOM域的数据能力，把离线分析，流处理分析，实时检索，融合数仓等OLAP（联机分析处理）能力和Oracle、MySQL、SQL Server等多类型OLTP（联机事务处理）数据库能力等以AS a Services的使用方式提供给客户，供不同的业务分析需求灵活调用；全新的PaaS服务，新增云服务目录功能，实现运营商ISV应用的服务化快速接入，为运营商业务部门提供业务创新的生态环境；全球唯一提供多类型灾备服务，为不同业务部门提供本地、同城、跨地域容灾、云主机高可用、跨云备份等灾备服务，保障业务永续；业界唯一的公有云私有云统一架构，实现用户线上线下一致体验，支持运营商向混合云架构平滑演进。

FusionCloud 6.3用三大特征打造运营商”内部公有云“

通常，运营商有三类业务，传统电信业务，内部IT业务，以及2B2C业务。运营商的云化进程也就是这三类业务的云化，传统电信业务是核心生产系统，数据隐私要求高 ，对性能和时延要求高；内部IT业务的后端需要安全和可用性，前端更倾向于敏捷和成本效率；2B2C业务是云原生应用，要求高度敏捷和弹性伸缩。

这三类业务对于运营商是用三种不同的架构进行承载的，这对于管理和运维提出了更高的要求。华为ICT融合云FusionCloud用一朵云架构实现运营商三类业务的云化，帮助运营商构建自己的“内部公有云”。

连绍雄表示，华为FusionCloud 6.3通过ICT融合架构，提供全栈云服务，实现了统一高效的运营和运维。”FusionCloud 6.3实现了两个统一。第一个是资源管理的统一，无论是多个物理数据中心还是多个不同的业务资源池，包括物理机、大数据的平台、不同的存储资源池，我们都可以借助FusionCloud云平台进行管理；第二是无论对哪种业务，在应用层呈现的是统一的云服务。“

具体来说，FusionCloud 6.3具有三大革新：

第一个就是ICT融合的架构，华为第一次真正实现了运营商三类业务的资源池可以在一个云平台上承载。

第二是云服务。以前FusionCloud更多是强调基础设施的服务能力，而FusionCloud 6.3增加了PaaS平台服务的能力，以及DaaS的能力。华为提供的是云平台解决方案，需要跟行业合作伙伴进行应用合作集成，PaaS能力的支持是非常重要的。”FusionCloud 6.3提供了全栈云服务，不光支持华为自己的资源池接入，也支持第三方合作伙伴的应用可以发布到FusionCloud平台上面，进而实现一个统一的云服务呈现。通过服务化的形式，技术人员聚焦于服务能力的增强，业务部门聚焦应用。所以无论是从管理还是运营效率、成本来讲，都会有一个很大的提升。“连绍雄说。

第三是统一高效的运营和运维。FusionCloud 6.3整合了从安装、升级、巡检、报警、日制，端到端的自动化工具，帮助客户实现高效的运营和运维。

需要特别指出是FusionCloud 6.3在运营商行业主打的是私有云场景，实际上这和华为公有云的平台版本是同源的。连绍雄表示，FusionCloud 6.3和华为公有云是统一架构、统一服务、统一API。这样的好处就是华为的公有云和私有云是完全统一的，客户的应用负载和数据可以按照需求平滑迁移，不用进行复杂的格式转换。”三个统一帮客户打造了一个线上线下一致的管理和运营的混合云体验。“

华为运营商数据中心营销部部长何涛表示，FusionCloud 6.3可以把公有云、私有云、混合云部署在同一个架构下面。对于运营商来讲，管理会更简单，而且可以结构性地降低成本。”对于5G时代的运营商，业务的连续性对于用户体验至关重要。FusionCloud的混合云架构能够把私有云业务快速、弹性地扩展到公有云平台上面，这也是全球第一款能够拉通部署的一个云服务产品。“

正是基于这样的特质，截止到今年6月份，全球TOP50的运营商里面45家客户选择了华为FusionCloud。在电信领域，华为有280多个基于FusionCloud的NFVI项目；在IT私有云部署方面，华为有超过220个FusionCloud项目，面向行业的部署里面有70多个政企项目。”在私有云解决方案里面，只有华为是一直强调的是云服务目录。FusionCloud拥有超过40多个云服务目录，后面我们还会不断地增加。“何涛说。

小结

总之，华为ICT融合云FusionCloud解决方案的目标是提供覆盖IaaS，PaaS，DaaS的全栈云服务，以及业界最丰富的云服务种类，帮助用户建设自己的“内部公有云”，为应用提供稳定性和敏捷性的IT云服务。通过开放的分布式与混合云架构，以统一云平台支持电信网络业务，IT支撑系统，创新类业务以及2B业务场景云化转型，帮助客户缩短TTM，提升用户体验，降低生命周期TCO，帮助客户更快、更好、更深地进行数字化的转型。