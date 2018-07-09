联接未联接 华为无线用创新推动连接无处不在

为了帮助运营商在偏远地区快速建站，实现联所未联，华为推出了RuralStar解决方案，该方案可为偏远地区提供低成本的超远距离语音信号延伸覆盖和农村移动宽带接入，并且投资回报周期小于5年。

至顶网服务器频道 07月09日 新闻消息（文/李祥敬）： 在如今这个万物互联网的时代，在一些地区却没有4G，包括偏远行政区、边疆、海岛、公路等。这些地区的人们对移动宽带的需求有时候比城市人群更加急迫，为了帮助运营商在偏远地区快速建站，实现联所未联，华为推出了RuralStar解决方案，该方案可为偏远地区提供低成本的超远距离语音信号延伸覆盖和农村移动宽带接入，并且投资回报周期小于5年。

华为发布的RuralStar方案在传输、基建、基站、能源等方面进行了创新。RuralStar能满足两种场景的农村移动宽带需求，一种是支持2G/3G/4G的农村移动宽带场景，可以为用户提供边缘速率10Mbps以上的体验，小区覆盖可达到5公里范围；另一种是支持2G和3G接入的覆盖延伸场景，最远可以距离既有的塔站60公里。

华为无线网络产品线副总裁曹明表示：“新兴市场偏远地区人们对移动通信的需求强烈 ，同时需要低成本高效的解决方案，华为将积极联合运营商进行实践，不断推出低成本场景化建站方案提升建站效率。 RuralStar解决方案以其低成本、建站快、ROI周期短的特点为全球运营商偏远农村覆盖提供了新思路，同时促进偏远地区联所未联也提升了运营商的社会责任。”

华为无线产品线副总裁介绍“联接未联接”策略

用RuralStar“三转”化解农网的"三高"难题

农网建设普遍面临传输获取难、基建成本高、缺乏稳定电力、部署周期长的难题。华为无线GUCS产品线营销支持代表仇政表示，乡村的网络建设为什么难？从技术角度发现，农网有"三高"的问题：站址获取难度高、施工难度高和建站成本高。”三高“是网络下不了乡的核心障碍。为了解决这”三高“，华为推出了一系列的方案。

其中，RuralStar通过“三转”的解决方案创新，将传统农网方案中的微波或卫星转为无线自回传（Relay），把铁塔转为更加方便的简易杆，从油机发电转为清洁绿色的太阳能，缩短了运营商在偏远农村建设移动通信的投资回报周期。运营商的可盈利覆盖门槛降低一半，这将极大助力新兴市场跨越数字鸿沟。

RuralStar在传输方面采用NLOS无线回传，与卫星或微波传输相比，零传输租金大幅节省运营成本（OPEX），此外无线传输距离远，与宿主基站距离可达40~60公里。在基础建设方面，由于采用NLOS无线传输方案，可使传统农网“高塔”变为“低杆”，降低站点基础设施建设费用70%；在能源方面，由于采用低功耗基站和传输，设备无需油机供电，也减少了太阳能板及电池配置，节省能源资本支出（CAPAX） 70%，纯光能源方案节省运维费用显著降低OPEX；天线可采用全向天线，实现单小区全向覆盖，低成本支持精准覆盖，部分单小区容量无法满足场景可以采用创新的90度高增益天线形成“蝴蝶站”方案，可使传统站点的三扇区简化为两个扇区，所需天线、RRU减少三分之一，整站功耗减少30%，同时降低了CAPEX和OPEX。 通过以上四个方面创新，该方案在同等目标覆盖区域人口下比传统方案TCO降低超过50%。

大凉山RuralStar

仇政介绍说，RuralStar已经在湖北襄阳、四川大凉山、浙江舟山开始建设，帮助村民享受高速的移动互联网服务。例如浙江舟山的小衢山岛是重要的沙石矿料基地，虽然面积不大，但是岛上有数百名采石工及其家属，平时大部分时间居住在岛上。手机信号对平时的工作和生活都非常重要。

不过小岛的居民少导致运营商基站收入不高，其次微波传输难以抵抗海上的大风和频繁下雨导致的衰落。后来，华为RuralStar部署在小衢山岛，利用7公里外的大衢山岛做回传宿主，实现了网络的稳定覆盖。岛上的司机夫妻终于可以和外面的孩子视频通话了，而年轻人也很开心地玩起来王者荣耀。

舟山RuralStar

目前，RuralStar方案目前已经在全球20多个国家包括加纳、泰国、阿尔及利亚、尼日利亚等国成功商用，运营商的反响非常热烈，移动信号的覆盖促进了当地经济水平的发展，也提升了当地人民的生活水平。上百万未覆盖人口通过RuralStar首次接入移动网络，享受移动互联服务带来的生活便利。

最大化城市空间 华为创新无止境

除了解决农村地区的网络覆盖问题，华为在城区也推进低成本普遍覆盖，让4G服务遍布每个角落。中国的城镇化正在加速发展，未来中国人口的70%以上将居住在城区。而用户的人均数据消费也不断增长。人的增长和流量的增长，物联的需求也在增长，需要更多的基站来支撑联接。城市的拥挤空间无法支撑如此多的站址，这会带来新的站址危机。

仇政表示，当今时代，移动互联已成为社会发展和经济进步最强大的引擎之一。然而全球还有20多亿人口没有享受良好的移动宽带服务，其中包括众多的城市人口。建设更好的移动网络设施，可以为这些人带来无限机会。但是城市有限的资源限制了城市的移动网络发展：剩余站址空间不足、高租金高建设费用、对环境影响的担忧等等。”华为正在推广PoleStar杆站，将基站建设在灯杆、电力杆上，与城市的基础设施融合，让城市的4G服务做到连续覆盖。“

华为PoleStar解决方案通过无线设备、传输、能源创新，将基站与社会资源结合在一起。PoleStar用高集成度的无线设备如Easy Macro，Book RRU等，从而灵活利电线杆、广告牌等社会资源部署基站。针对挖沟难、遮挡多带来的传输问题，PoleStar引入了RRN无线回传技术。为降低供电成本，PoleStar按场景提供多样的供电方式，如市电直供、刀片电源等。

正是这种创新性，在2018世界移动大会（上海）上，GSMA宣布华为PoleStar解决方案获得“最佳支持联合国可持续发展目标移动创新奖（亚洲）”。“最佳支持联合国可持续发展目标移动创新奖（亚洲）”是GSMA为了突出和彰显亚洲移动产业在支持联合国可持续发展目标达成的典范。华为PoleStar破解城市资源限制，推动城区移动宽带平等，帮助达成SDG9（创新及完善的基础设施）、SDG11（可持续的城市和社区）和SDG13（针对气候变化的行动）。

PoleStar在MWCS2018获得亚洲移动大奖

据悉，PoleStar已经在中国、泰国、印尼、菲律宾、肯尼亚等全球多个国家的重要城市实现批量部署，提升了当地网络质量，同时为城市节约了大量空间。比如在曼谷狭窄的老街区，华为PoleStar解决方案将基站部署在电线杆上，为街边小吃店带来了移动宽带，店铺老板终于可以用“微信”和“支付宝”吸引中国游客。目前曼谷已经完成的两千多PoleStar基站，为城市节约出的数个万人体育场的空间。

此外，华为也在上海、深圳推广智慧杆站，把灯杆作为智慧城市的控制节点，集成视频监控、物联感知等功能。曹明表示，城市里面布局最广的就是路灯，我们现在一个就是方案就是把各个市政的需求统一整合成一套解决方案，降低成本，降低部署难度。”在城市规划中，各项功能集中起来统一管理是一大趋势。智慧城市，需要实现万物互联，万物智能，万物感知。华为也在积极提供创新的解决方案，推动智慧城市的建设，“

同时仇政透露，华为采用TubeStar来改造传统宏站，通过端到端系统级站点设计，将BBU、RRU、电源、电池与传输设备等全部集成于管内，实现免机房免机柜，同时综合考虑当前网络需求及未来网络演进规划，单站实现5~7频GSM/UMTS/LTE多制式的网络能力。整站占地小于2平米，相比传统宏站约50平米的占地降低96%以上。TubeStar还为5G Massive MIMO预留了空间，还可以往上面挂5G天线。”为了配合基建共享，我们还做了共享版TubeStar，一个TubeStar可以让两个运营商共享。“

同时，华为TubeStar还在散热、绿色等方面采用了很多创新技术，比如根据物理学，流体物理学的方式，设计一些散热片或者散热孔，把热量导出去。华为TubeStar可以承受零下40度到50度的温度，以及55m/s的超强台风。

”华为在面向5G的新技术之外，也承担起联接未联接的社会责任，这也是华为对联合国可持续发展目标的回应，华为希望与运营商、合作伙伴一起用创新推动连接无处不在。“曹明最后说。