赋能软件定义 SUSE Linux Enterprise 15要做IT转型的“桥梁”

为了连接传统基础架构与软件定义的基础架构，SUSE打造了一款多模式操作系统—— SUSE Linux Enterprise 15。

至顶网服务器频道 07月03日 新闻消息（文/李祥敬）： 在如今这个软件定义的云计算时代，操作系统的重要性不言而喻。而随着世界各地的组织改造自己的企业系统、采用现代敏捷技术，它们需要针对不同工作负载和应用程序的多种基础架构。这意味着要把基于云的平台集成到企业系统中，把容器化开发与传统开发相结合，或者把遗留应用程序与微服务相结合。为了连接传统基础架构与软件定义的基础架构，SUSE打造了一款多模式操作系统—— SUSE Linux Enterprise 15。

现在Linux已经成为云计算以及现代云原生应用程序开发的首选平台。同时它也成为大多数独立软件开发商（ISV）的首选开发平台。如今，Linux广泛用于托管传统以及新一代的应用程序，涵盖裸机、虚拟机和容器等交付方式。作为当今企业级Linux市场中重要一极，SUSE Linux Enterprise不断帮助组织转型和适应软件定义的基础架构及提供应用交付解决方案，使IT操作和DevOps以更强的灵活性和更低的成本满足数字业务需求。

传统数据中心技术与软件定义基础架构的“桥梁”

SUSE全球产品营销经理Raj Meel告诉记者，通常SUSE每四年推出一个新版本的SUSE Linux Enterprise，新版本为客户指明了未来的方向，包括技术方面、新的功能，还有一些设计的理念，都可以在新版本当中看到。

具体到这次SUSE Linux Enterprise 15的发布，Raj表示，SUSE Linux Enterprise 15是一个现代化的模块化操作系统，有助于简化多模式IT，使传统IT基础架构变得更高效，并为开发者提供一个参与平台。由此，企业阻止能够轻松地在本地和公有云环境中对业务关键型工作负载进行部署和迁移。 “SUSE Linux Enterprise 15平台利用‘公共代码库’来确保应用程序能够在多模式IT环境之间进行迁移。SUSE Linux Enterprise 15的‘模块＋’架构能够帮助客户在现有的传统IT基础架构内实现创新并提高效率。这是我们整个架构设计理念的核心。 ”

SUSE资深产品经理Kai Dupke补充说，企业既需要一个稳定的平台，又想拥有灵活的处理能力。比如说像传统IT基础架构的生命周期是六个月到一年，但是像容器的话每天每周都会有一些更新。SUSE Linux Enterprise 15得益于公共代码库和模块化设计，一方面实现了传统的坚实基础，另外一方面也有新型的灵活性。公共代码库构建了坚实的基础，而模块化设计让不同模块有自己的生命周期，企业组织可以灵活升级，从而保证稳定与灵活的兼顾。

对于SUSE Linux Enterprise 15的变化，SUSE副总裁、亚太及日本总经理江永清解释说，这是为了适应企业的IT转型。当今企业IT从数据中心到云端，应用部署从物理服务器到虚拟机，现在变成容器。现在不同企业处于不同IT转型的阶段，SUSE Linux Enterprise 15就是为了满足这些企业的应用场景。

现在企业组织面临的是不同模式的IT，要想更高效地利用新型和传统的不同IT模式，他们不应孤立不同的IT模式，而是需要一个“桥梁”能够把传统和新型的IT基础架构联系起来，操作系统就扮演了这样的角色，让所有的IT基础架构都能够彼此利用已达到最高的利用效率。而且这个操作系统应该是开放的操作系统，SUSE Linux Enterprise 15就是为了打造这个目标而推出的。

SUSE Linux Enterprise 15是一个支持多模式IT的操作系统，企业可以根据自身的情况，将其应用在服务器管理、云服务、存储虚拟化、容器管理等。这个也从一定程度上体现了SUSE开放的开源理念。 总结来说，SUSE Linux Enterprise 15具备三个显著的特点：第一，简化多模式IT，能够更好地为未来做准备；第二，使得传统IT基础架构效率更高；第三，开发者友好，更好地驱动业务创新。着眼于开发者社区，SUSE Linux Enterprise 15还能够帮助客户从免费的开发者订阅或社区版Linux（openSUSE Leap）快速过渡到商业版Linux，从而获得全面商业支持。

“SUSE公司的基本理念就是一个开放的开源文化，在我们的操作系统设计当中已经充分体现出来。对于客户来说，这意味着使用其他的开源产品和SUSE的操作系统可以进行整合，从而提供一个整套解决方案，而不是所谓的平台锁定，帮助企业更好地实现IT转型。我们是一个开放的开源的公司。而且早在25年之前我们一直践行着这种开放的理念。”Raj最后说。