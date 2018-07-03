浪潮徐振：云变革为开放计算打开行业空间

日前，浪潮服务器产品部总经理徐振在接受采访时透露，SR、InCloudRack整机柜系统等一系列基于开源技术的产品已经在政府、银行、电信等传统行业中规模化应用……

至顶网服务器频道 07月03日 新闻消息： 日前，浪潮服务器产品部总经理徐振在接受采访时透露，SR、InCloudRack整机柜系统等一系列基于开源技术的产品已经在政府、银行、电信等传统行业中规模化应用，随着传统行业云计算变革的深入，浪潮基于开源技术推出的相关产品市场增速正在不断提高。

前不久，IDC发布了题为《Inspur Innovations Announced at Open Compute Summit 2018》的研究报告，系统阐述了浪潮在开放计算领域的技术贡献、业务策略以及市场规模，表示浪潮是开放计算领域，尤其是硬件开源领域，最大的贡献者之一。

浪潮在开放计算领域的作用不仅体现在积极贡献社区IP，参加不同社区标准的开发测试，更体现在将开源技术产品化，让TOP互联网公司以外的其他企业和政府组织能够及时用上最新的云、大数据和AI方案，其中成功的产品就是包括在整机柜系统SR、OR、InCloudRack以及多子星i48等在内的一系列云服务器。

云计算变革深入行业

云计算的过程很大程度上是从互联网行业向传统行业的扩散过程，虽然互联网公司远远走在了前面，但是近几年来，传统行业用户已经开始奋起直追。徐振说，金融、电信、零售等传统行业对于云计算变革的心态不再是"等等看"、"先试一下"，而是"有条件要上，没有条件创造条件也要上"。

互联网行业的云计算变革技术成果集中表现为各个开放计算社区，云计算向一般行业用户的普及过程，很大程度上是开放计算向一般用户的普及过程，在这个过程中，服务器企业应该发挥主要作用。

开源技术的行业应用是再创新

由于业务应用的差异，开源的云计算软硬件技术很难直接应用到传统行业用户中，徐振说，开源技术在传统行业的应用是一个重开发、再创新的过程。行业用户的实际应用更复杂，技术能力也难以与互联网运营商相比，所以，行业用户的云计算方案在复杂性、可用性以及易用性方面要求更高。

IDC公司认为，整个数据中心产业都在把Amazon、微软、Facebook等超大规模数据中心的创新架构直接应用到一般数据中心，而浪潮采取了差异化的竞争策略，为不同规模的用户提供不同的解决方案。

最典型的例子就是天蝎整机柜服务器，浪潮的SR系列产品市场占有率超过60%，阿里巴巴、百度、12306以及中国移动等用户都在大批量部署，甚至多个地方的政务云也大规模采购，但是该产品的纵向扩展能力不足，难以承载数据库等应用，所以，浪潮开发了整机柜系统InCloudRack，这款产品支持2/4/8路节点混插，可以作为传统企业统一融合的云基础架构方案，IDC曾专门发布调研报告向企业用户进行推荐。

随需而变，让服务器更加通用

徐振说，云计算改变了用户的采购模式和部署模式，用户的采购和业务系统的部署从紧耦合变成松耦合，服务器采购越来越专业化，因而，在采购中，采购负责人会从投资回报、实际业务需求、运维难度等角度综合考量，最明显的变化就是大型国有银行、央企、电信运营商等标杆性行业用户的集采测试中，浮点、整形等原来被用户大量采用的通用性能测试，现在已经不被看重了，在技术评分中占比很低，而能效、实际应用性能、部署密度等指标在技术评分中占比越来越大。

所以，浪潮不仅推出了基于开源技术的各类专用解决方案，整个服务器产品线的设计也针对时代特点不断创新。浪潮新一代M5服务器采用了极致的场景化设计，一方面针对具体的应用场景做极致优化，例如AI服务器、云服务器、大数据服务器等，另一方面，针对云数据中心部署环境，对能效、密度、扩展性等进行极致优化，例如，AI服务器NF5288M5在2U空间内可支持8块GPU，是目前计算密度最高的服务器，存储服务器NF5486M5高度为4U，可扩展106块3.5寸硬盘，是目前存储密度最高的服务器。

即使通用性最好的双路2U服务器NF5280M5、4U四路服务器NF8480M5等产品，也有了根本性变化，此前的产品设计原则是寻找用户需求的最大公约数，用最少的配置满足最多的用户需求。而这代产品配置了更多的扩展模块，采用模块化设计，通过更换不同的配置以及扩展模块，可以演变出满足众多应用的定制化承载平台，例如，NF5280M5，有存储、IO、异构等扩展模块，可提供30多种配置方案，满足通用计算、全闪存、大存储以及I/O密集、异构加速等5大类应用需求。

智慧计算推动开放时代的到来

当前人类正处于传统信息社会向智慧社会的转型时期，智慧计算会逐渐成为主流计算形态。伴随着智慧计算的发展，整个计算产业的开放程度不断提高，在云、大数据、AI等前沿领域，都有了成熟的软硬件技术生态，而且不同的流派之间也在竞合博弈，让开放计算更具活力。徐振表示，浪潮已经确立了智慧计算发展战略，以智慧计算推动业务的全球化，在5年内成为全球最大的服务器供应商，面向云、AI等前沿应用的开源业务，是智慧计算战略的核心内容。

据了解，在过去的几年中，浪潮参加了包括OCP、ODCC 、Open19、OpenPower、OpenStack等开源社区，并在各个社区中扮演着重要的角色。