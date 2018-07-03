瞄准国产化云计算市场 云安全生态联盟发出最强音

2018年6月21日，云安全生态联盟在北京举行了主题为《技术领先世界，安全服务中国》的线下活动，来自中科睿光、亚信安全、云祺科技的嘉宾分享了下一代云计算平台的智能化运维以及云安全解决方案与实践。

至顶网服务器频道 07月03日 新闻消息（文/李祥敬）：在数字化业务已成主流的今天，IT基础架构正发生着重大变化，传统IT向云数据中心转变。传统的安全模式已无法为快速变化的应用和日益增长的用户提供足够的保护。在新的安全法规和等级保护要求下，企业级用户对云安全的需求日益增加。安全威胁随着企业迁移到云端，企业应利用云计算、大数据等方面的红利，护航企业业务安全运行，实现安全能力的可扩展，并用数据来提升安全检测能力，实现更好的威胁防御能力。

在此背景下，中科睿光联手亚信安全、云祺科技等合作伙伴成立云安全生态联盟，进军国产化云计算市场。联盟专注于云计算安全的前沿技术、云安全解决方案的最佳实践等，与业界展开广泛深入探讨。联盟将依托成员单位的技术实力和服务能力，服务行业客户，为企业的数字化转型保驾护航。

2018年6月21日，云安全生态联盟在北京举行了主题为《技术领先世界，安全服务中国》的线下活动，来自中科睿光、亚信安全、云祺科技的嘉宾分享了下一代云计算平台的智能化运维以及云安全解决方案与实践，并为现场观众进行了相应的产品演示与现场操作体验，希望以此联合众多合作伙伴，推动国产化云计算市场的发展。

协同创新 国产化云计算市场迎来新势力

当前云计算深入发展，国内行业客户对于云计算的需求呈现爆炸式增长。但是随着企业上云进程的加速，相应的管理和安全问题层出不穷。为此，云安全生态联盟通过协同创新，为企业提供提供最佳的解决方案与实践指导，国产化云计算市场迎来新势力。

众所周知，随着企业上云和数字化转型的普及，国产化云计算市场迎来快速发展的机会。虽然目前市场存在众多的云计算相关厂商，但是单一的产品技术是无法满足企业的需求的。于是，云安全生态联盟通过联盟的形式，整合厂商资源，为行业客户提供一个整体的解决方案，解决企业在上云中遇到的问题。

中科睿光售前技术总监姜阳跟大家分享了《中科睿光助力企业数字化转型之路》，介绍了中科睿光的国产化之路，阐述了企业数字化转型内外驱动力，以及中科睿光助力企业数字化转型的技术路线和云生态。中科睿光通过在云计算和云安全的产品和技术积累，为用户提供一整套解决方案，包括数据中心现代化、数字工作空间、数字化安全、集成公有云等，从计算、存储、网络虚拟化到SDDC，从IAAS到PAAS到XAAS，从PKS到DevOps，从私有云到公有云到混合云，从传统安全到数字化安全，促成用户业务从传统应用向云原生、微服务、DevOps变革，实现企业的数字化转型。

来自中科睿光的高级技术顾问梁宇杰在《中科睿光智能化运维 打造IT堡垒新体验》的分享中表示，企业正在从传统应用向云原生迈进，随之而来的就是云环境运维的挑战。比如用性能变差，该如何处理；服务器、存储、网络设备是否异常运行；当前资源利用率是否为最优，以及如何优化等等。为了解决客户的运维管理痛点问题，中科睿光SVM Cloudview Operations智能运维管理平台，能够提供跨软件定义的数据中心（SDDC）和多种云环境的从应用到基础架构的智能运维，可使用户更全面地了解基础设施资源的使用情况。产品可收集和分析性能数据、关联异常现象，并可识别出导致性能问题的根本原因，并且可以调整并回收超额配置的容量，规划和预测未来的需求。

而在云安全方面，亚信安全高级技术经理李不为现场观众分享了亚信安全在自主可控融合创新方面的最新情况。李不表示，保障企业业务的连续运行是用户首要关心的，同时也是安全厂商的首要目标。传统的防御手段却难以适合于云计算环境，尤其是本地发现与分析能力的局限性。

“亚信安全通过定制化和产品化将云安全能力赋予用户特定的应用场景。比如深度安全防护系统Deep Security可与Amazon和VMware vCloud的云平台集成，使组织可以将数据中心安全策略扩展到云平台。Deep Security基于一个多租户架构，使得拥有软件定义的数据中心（SDDC）的企业或服务提供商可以通过它向其用户提供与众不同、安全的多租户云环境。”李不说。

在云计算环境下，企业面临数据灾难、异构云平台、备份方式及管理的改变、备份数据的可用性等问题，这些都让传统的数据安全保护手段面临挑战。成都云祺科技有限公司是中国专业的云端数据保护整体解决方案提供商，为企业用户提供云环境及传统环境下的数据迁移、备份、恢复、容灾演练等整体解决方案。来自云祺科技的销售总监涂磊分享了《虚拟化环境下备份方案最佳实践》。

成都云祺虚拟机备份与恢复软件是云祺科技经过深入的技术研究，不仅满足传统信息化业务环境数据备份要求，同时无缝支持云环境的新一代数据保护系统。同时满足公有云、私有云、混合云，应对各种复杂业务环境，软件弹性架构设计，提供对虚拟机的备份/恢复。

涂磊表示，云祺科技的产品亮点很多——无代理智能备份、兼容各种虚拟化平台、广泛的产品认证与服务能力，海量虚拟机高效保护、15秒瞬时恢复、验证和接管等，这些都消除了企业上云后的数据安全之忧。

不论是中科睿光还是亚信安全，还是云祺科技，他们凭借对云计算市场的深耕和洞察，为行业客户提供了完善的云管理和安全解决方案。这些解决方案为云时代的企业开展业务提供了强有力的支持，同时，借助云安全生态联盟这个平台，未来将有更多的厂商加入其中，从而丰富行业客户的选择，为他们的业务保驾护航。

诚意满满 上手操作与案例分享

除了技术干货，本次活动还创新性设置了动手操作环节和成功案例分享。活动在现场搭建了一个完整的云虚拟化环境，现场的观众可以在嘉宾的指导下进行操作。这种动手操作让现场观众对于相关产品技术和解决方案有了更加直观的认识。而且，在操作过程中，遇到不明白的地方，可以随时咨询相关专家，现场十分火爆。

在案例分享环节，中科睿光高级技术顾问黄亮详细介绍了江苏省公路云计算大数据平台建设项目。江苏“公路云”是江苏省交通运输厅公路局在全省“交通云”架构下建设的行业私有云，是“交通云”子云，也是全国首个服务省域范围普通公路行业应用的云平台。

在架构方面，“公路云”采用中科睿光CloudVirtual服务器虚拟化产品，与省公路局原有VMware虚拟化环境兼容，能够将原有信息化支撑环境向新建的信息化综 合应用平台的平滑迁移。

管理运维平台采用中科睿光云计算运维管理平台，对各地市公路局进行多租户的运营、运维管理，结合虚拟化网络、安全管理，形成完备的安全保障、标准规范、运维管理工作体系机制，实现云计算、大数据、高性能、并行存储统一运维。

最终，江苏“公路云”的上线，减少了江苏省公路市县两级信息化基础设施的重复投资，降低了信息 化准入门槛，同时实现了软硬件资源的统一监管、灵活调配，提高了资源利用率和系统稳定性，业务部门可以更多聚焦于生产 的应用创新，通过应用的迭代开发快速上线，大大缩短了业务需求对硬件资源的等待时间。

结语

在活动最后，现场嘉宾与观众进行了热烈交流。现场观众纷纷表示，通过此次活动对于云管理和安全有了更深的了解，也对于国产化云计算市场充满了期待。希望未来，云安全生态联盟举办更多类似的活动。

活动主办方也表示，随着云安全生态联盟的壮大，联盟将会邀请更多的合作伙伴参与到活动中来，为现场听众奉献更多的内容。同时，联盟也诚邀更多厂商加入到云安全生态联盟，掘金国产云计算市场。