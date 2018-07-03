用开源推动智慧化转型 东风汽车企业上云启示录

姚志力表示，现在东风汽车在推进“去小型机化”，从而构建适合云时代的IT架构，适应业务的快速需求变化。东风汽车在摆脱原有的“烟囱式”IT建设模式，而是通过虚拟化或者云计算的模式实现IT资源的供给，支撑业务部门工作的开展。

至顶网服务器频道 07月03日 新闻消息（文/李祥敬）：作为制造业自动化程度较高的产业之一，汽车行业的智慧化转型尤为受到国家重视，中国已经连续三年成为全球新能源汽车推广量最大的国家。中国是世界上第一个将发展新能源汽车作为国家战略的国家，在《中国制造2025》规划里作为未来30年大力推动突破发展的十大重点领域之一。

短短几年间，新能源汽车市场已经成为新的风口。2018年新能源汽车市场仍然增速迅猛，截至到4月份，新能源汽车共销售22.5万辆，同比增长149.2%。随着双积分政策的逐步推行、以及消费者对新能源车的刚性需求，新能源汽车销量的大幅增长将继续保持。

面对生产制造环节不断提升的工艺要求和业务创新环境日趋激烈的市场竞争，新能源汽车的信息化建设需要为业务发展提供相匹配的技术能力。信息化和智能化是新能源汽车发展的两个重要趋势，不仅有利于企业转型升级、行业纵深发展，更有利于国家智能制造战略的落地，同时也给IT厂商带来了新的机会。

东风汽车股份有限公司（DFAC）公司作为“共和国次子”东风集团子公司，是轻型商用车事业的承担者。东风汽车股份信息中心系统部主任姚志力告诉记者，新能源汽车、网联车、智能驾驶等技术趋势给制造行业信息化管理带来了新的挑战，东风新能源汽车管理平台基于开放技术组合，整合了OpenStack、Docker、Kafka、MySQL、Hadoop等OpenInfra技术，实现了对新能源汽车汽车的高效管理，帮助东风汽车实现智慧化转型。“在东风汽车应用开源技术进行IT架构变革过程中，九州云给予了很大的帮助。”

东风汽车股份信息中心系统部主任姚志力（左）、九州云技术总监黄舒泉（右）接受记者采访

九州云成立于2012年，是中国第一家从事OpenStack和相关开源服务的专业公司。公司成立六年，秉承“开源 · 赋能变革”的理念，已经从单一的OpenStack产品提供商，发展成为涵盖云核心、云运营、云运维和云安全等多个领域的开源软件和服务提供商。在2018年最新的Queen发行版排名中，九州云在核心模块贡献跃居全球第四，中国第二，其中在容器部署Kolla项目、NFV编排Tacker项目等重量级项目上贡献全球第一。

赋能客户 九州云的别样行业拓展之道

九州云技术总监黄舒泉表示，在与东风汽车的合作过程中，九州云不仅提供了产品还提供了无缝、贴心的服务。“很多厂商其实给客户提供的仅仅是单一的产品，九州云采用赋能的方式服务客户，帮助他们构建自身的能力，比如说采用相应的技术解决更多的问题。”

在与东风汽车的合作过程中，九州云与东风汽车把新能源汽车管理平台搭建起来，解决了用户、汽车到监管平台、车厂之间数据的连接关系，同时更好地帮助车企实现快速的迭代。黄舒泉说，汽车行业是传统制造业，其迭代速度和方式并不像互联网公司那样敏捷。但是现在随着新能源汽车的到来，以及日后无人驾驶的发展，车企也需要快速迭代。九州云赋能汽车行业用户，让他们有这个能力快速迭代，快速成长进化。

对于赋能的这种服务模式，姚志力也感同身受。他说，对于客户而言，并不希望只是购买一个产品，而是希望还有后续完善的服务。在与九州云的合作过程中，九州云帮助东风汽车的相应人员把能力建设起来，然后东风汽车可以自己去解决业务中遇到的问题。后续，九州云也与东风汽车一起学习，共同发展。“东风汽车与九州云不再是简单的客户关系，而是合作伙伴的共赢模式。”

随着开源技术的流行，企业对于开源技术的关注度和接受度也非常高。所以，合作伙伴的重要性就不言而喻。姚志力表示，在选择与九州云合作之前，东风汽车也进行了详细的考察，比如产品和技术的竞争力，在社区的影响力，以及后续服务的持续性等。最终，东风汽车非常欣赏九州云的赋能模式，双方开始合作，将新兴技术融合到新能源汽车的发展中，更好、更快、更精准的打造新能源汽车的智能制造，助力新能源汽车行业快速实现数字化转型。

企业上云好处多 但是需要考虑好这些问题

现在企业上云成为趋势，云计算给行业客户带来的好处是非常多的，比如更加弹性可扩展的IT架构、成本的降低等。但是在上云过程中，企业仍须考虑好很多问题。

姚志力表示，现在东风汽车在推进“去小型机化”，从而构建适合云时代的IT架构，适应业务的快速需求变化。东风汽车在摆脱原有的“烟囱式”IT建设模式，而是通过虚拟化或者云计算的模式实现IT资源的供给，支撑业务部门工作的开展。

在这个过程中，不管是IT的部署、建设、运维、管理等都对于企业IT部门提出了新的挑战，特别是应用数据的迁移等。所以，企业上云不是一蹴而就的。“企业上云过程中，需要进行全面的评估和考察，根据自身的情况进行有针对性的开展，而不是跟风。”姚志力说。

黄舒泉也表示，企业上云的过程需要分步走。第一步，企业是不是具备这样的能力，需要先把对应的人员队伍建设起来。有了这样一个基础之后，我们再做业务上云迁移，迁移过程也是渐进式的，或者是说从外围系统到核心系统。“如果一步到位，其实风险是很高的，所以我们希望是逐步演进、小步走的一个方式。”

特别是制造业客户，他们的传统应用系统已经非常成熟，而且支撑着企业的整个生产、销售、研发等。如果贸然进行云化，其实并不是明智之举，这对企业的人力和资本都构成了挑战。姚志力透露，东风汽车的下一步是构建PaaS平台，从而支撑应用的快速开发迭代。“对于PaaS平台的引入，我们也是谨慎的，必须不能影响现有业务系统的正常运行。”

用开源赋能变革 九州云永不止步

现在OpenStack的发展已经进入到一个全新的阶段，黄舒泉表示，开放意味着不管是使用开源技术还是闭源技术，我们的最终目的是帮助客户实现业务的创新。同时，开放也意味着我们构建一个良性的生态圈，大力发展合作伙伴，赋能行业客户。“赋能方面，我们不仅仅提供标准化的产品，还提供服务和培训。培训也是一种赋能的手段，九州云是最早开始进行OpenStack培训的厂商，现在也是国内OpenStack培训、云计算培训最大的厂商。”

而在变革方面，九州云一直在引领云计算市场的发展，引领了整个云计算市场的变革。九州云积极推动云计算技术在行业用户中的落地，帮助客户变革业务。

除了东风汽车，九州云的行业拓展覆盖了国家电网、中国人民银行、中国银联、中国移动、中国电信、中国联通、中国资源卫星、国际陆港集团、中国人寿等重量级客户。未来，九州云将客户、合作伙伴一起展开更多深入合作，加速开源云的创新落地，为行业快速发展赋予新的动能，最终实现产业共赢。