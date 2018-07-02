BMC Exchange 2018：数字化转型下的IT管理之道

以智能运维为基础的全新数字化生态系统正在形成，可以看到BMC提供了一整套解决方案，帮助各行各业的用户实现多云环境下的智能运维，最终成为一家成功的数字化企业。

至顶网服务器频道 07月02日 新闻消息（文/李祥敬）：当今，各行各业都在进行数字化转型，而IT基础设施的变革是数字化转型的关键。随着数字中国的建设逐渐步入高峰期，企业的数字化转型与创新不仅仅在于构建应用，还要充分利用信息的广泛连接性，以及现代弹性IT基础架构的优势，以创新的方式提供服务和体验。

作为数字化企业IT解决方案领域的全球领导厂商，BMC近日在上海举行了主题为“全球洞察，本地进化”的BMC Exchange 2018大会，探讨了企业数字化转型的最佳实践，帮助各个规模的企业均能从中找到适合自己的IT转型路线图，从而加快转型成为数字化企业。

BMC眼中的数字化转型

BMC软件全球副总裁、首席技术官Herb VanHook

BMC软件全球副总裁、首席技术官Herb VanHook告诉记者，以云计算、大数据、认知计算、AI等为代表的新技术正在驱动企业进行新一轮的数字变革，而BMC的使命正是帮助企业加速数字化转型，BMC继续秉承开放、弹性、模块化的理念，对多云管理、企业数字化、安全、IT运维、服务管理、IT自动化、大型机等方面的创新进一步赋予足够的深度和广度。

比如，世界第二大电信运营商Vodafone利用BMC的数字空间解决方案，重新定义了服务管理，通过自服务的管理形式实现了员工赋能；全球知名的为旅游业营销和分销需求服务的信息技术公司Amadeus则积极拥抱开源和云计算实现成本控制，借助BMC Automation实现了业务的高度弹性和可扩展。

Herb表示，数字化转型具备三个特点：第一，使用技术来加快企业业务流程的速度和它的效率；第二，使用技术使得企业可以交付新的能力和新的服务；第三，使用技术更好地和消费者、受众进行连接。BMC要做的就是确保他们在使用新技术和新流程的时候能够更加安全，更加与时俱进，更加高效。“BMC仍然是一家以技术为主的企业，但是我们也充分地意识到在现在快速变化的世界中人和流程是非常重要的。”

多云管理成为数字化时代新常态

企业数字化转型推动了云计算采用的呈爆炸性增长。据Gartner预测，到2020年，90%的企业组织将采用混合云管理功能。而据微软和451 Research联合开展的一项调查显示，几乎三分之一的企业组织已经在与至少四家云服务提供商打交道。在基础架构层面，多云环境已经是新常态，如何实现公有云、私有云、混合云无缝衔接与集中管理，是企业数字化转型成功所依赖的地基。

当前多源云环境下IT的复杂性大幅增加，加上企业对创新和响应速度的需求，企业IT及业务部门在可见性、安全性、成本、性能、自动化和迁移等层面所面临的挑战和压力不断增加。企业用户必须采用全面的多云管理解决方案，借助现代化、自动化乃至AI的力量，以更好地了解其IT基础架构，安全地优化云性能和成本，同时确保现有关键业务和数据应用的连续性。

BMC软件亚太区总裁Gavin Selkirk表示，BMC尊重客户在云计算方面的选择和战略，并提供了一系列的解决方案和服务，帮助客户迅速迁移到云端并制定有效的方案，安全、高效、经济地管理复杂的混合云环境。

“对于大型客户，他们在本地部署了私有云，同时会有多个公有云在使用，通过混合云的架构实现最大的业务灵活性和安全性。其实对CIO来说，管理好本地云已经是一个很大的挑战，更不要说有本地云和公有云的一个多云环境。在多云环境下，多达60%的传统IT资产和应用程序不受IT的直接控制。 为此，BMC提供了多云管理解决方案，帮助企业应对多云复杂性造成的成本和安全性这两大挑战。”Gavin说，“同时，多云环境下仅通过排除和监控的传统IT管理方法略显不足，可能导致IT和业务的中断和延迟。BMC通过机器学习、人工智能等，实现预测自动化，更好地服务多云环境管理。”

AIOps智能运维——多云环境下的企业IT管理之道

在BMC看来，智能运维（AIOps，Artificial Intelligence for IT Operations）描绘了多云环境下新的IT管理蓝图。Gartner称：“到2020年，约50%的企业将积极利用AIOps平台，以便深入了解业务执行和IT运维，这比现在不到10%有明显增长。”

AIOps可基于已有的运维数据（日志、监控信息、应用信息等），通过机器学期的方式去解决自动化运维无法实现的场景，它能充分利用机器学习、数字分析、大数据等技术，缩短问题的平均解决时间（MTTR），实现AI驱动的运维管理和分析，进一步提升管理性能和精细化程度，同时降低成本。

AIOps在自动化运维的基础上，增加了基于机器学习的指挥监测系统，通过采集数据做出分析、决策，并执行自动化脚本，从而达到运维系统智能化的整体目标。在BMC看来，智能运维平台的构成要素包括：可视化、自动化、计算分析和算法、大数据。为此，BMC提出了基于TrueSight的AIOps智能运维框架。

TrueSight AIOps平台可以管理多云环境的运行状况、性能和成本，改善基础架构和IT运维的敏捷性，优化服务绩效并消除数字数据的爆炸性增长所造成的盲点。TrueSight可动态学习了解基础设施的行为，并管理容量，包括应用程序和数字化服务环境下的多云利用率，从而积极主动地识别影响业务的问题。其中包括TrueSight Operations、TrueSight Capacity、TrueSight Cloud Cost Control、TrueSight Cloud Security等系列产品组合。

与此同时，BMC还在此次大会上发布了其全新的Helix品牌，将认知服务能力带入企业之中。Herb介绍道，BMC Helix Cognitive Service Management是该品牌系列推出的第一款产品，旨在帮助企业无缝进入数字化未来。它是首个为基于容器化微服务的多云基础架构带来的端到端CSM，让企业用户能够以更高的准确性和速度，将其服务管理从被动变得主动和可预测。该产品包含了：

BMC Helix Remedy：可通过事件的自动分类、分配和路由提供预测服务管理；跨云供应商处理事件、变更和发布的嵌入式多云代理功能。

BMC Helix Business Workflows：可帮助将IT扩展到人力资源、设施、采购等业务范围。

BMC Helix Digital Workplace：可为终端用户提供从网络延伸至Slack机器人、聊天机器人、SMS和Skype的全渠道对话体验，以便能够以对用户友好的方式主动解决技术问题。

BMC Helix Discovery：该功能将于今年秋季推出，它能帮助企业发现跨本地和包括AWS、Azure、Open Stack、Cloud Foundry等云平台在内的多云环境的资产和服务。

BMC Helix Innovation Suite：基于微服务的原生云平台，可帮助企业通过REST API（代表性状态传输应用程序界面）进行扩展、定制和整合。

“BMC Helix具有两个显著的特点，一个是它可以通过客户选择的任何一个云平台交付一系列的解决方案。第二，它充分使用了AI，包括机器学习和自然语言处理，可以让服务的管理更加便捷和高效。比如通过使用机器学习，我们可以基于历史问题解决新有的问题。而自然语言处理的引入，让聊天机器人变得越来越聪明，提供的答案会越来越具有更高的相关性。”Herb说。

自动化是AIOps智能运维的第一步

在BMC提出的智能运维平台的四大构成要素中，自动化是关键基础，也可以认为是实现AIOps智能运维的第一步。

BMC软件大中华区总经理戎浩表示，一个专业的自动化平台通常包括服务器自动化、网络自动化、发布自动化和编排自动化，它们是一系列自适应的IT自动化方法，可以简化管理多云环境下的IT管理与运维。企业的自动化成熟度模型可以从另一个角度去衡量企业的智能运维进程。

在BMC看来，自动化成熟度模型可以大致分为六个等级：一，知识化，初步梳理运维场景，确立预案、规则、处理过程；二，标准化，处理过程标准化，建立衡量标准并持续优化；三，基础架构自动化，能根据标准化规则，对基础设施自动化；四，应用发布自动化，实现业务及应用层面的自动化，可自动发布应用，以及跨部门合作；五，灾备切换自动化，可自动化灾备切换，对业务脚本进行排程；六，智能运维自动化：即实现智能运维。

BMC的《自动化状况调查》报告显示，73%的IT决策者认为，如果公司不在今后五年积极采用IT自动化，以实现更宏大的数字化企业战略，10年后将不复存在；94%的IT决策者预计到2020年，自动化会扩大到公司的其他所有方面，以跟上数字化企业创新步伐加快的形势；89%的全球IT决策者一致认为，IT自动化需要实现预期的数字化企业目标。

自2018年1月以来，BMC连续两次为其数字化企业自动化平台Control-M拓展新功能，旨在帮助用户更高效地实现IT和业务运营，更快速地采用创新技术，以数字化企业的速度实现自动化。Control-M能够在多云世界中跨现代化数字优先基础架构、数据和应用技术、DevOps流程，实现复杂应用和文件传输工作流的整合、协调和自动化。若将传统的基础设施与多云、原生支持AWS和Azure、大数据、文件传输、持续集成/持续交付（CI/CD）管道自动化工具、容器等现代数字技术相结合，用户可以更迅速地采用自动化管理这些创新技术。

Control-M解决方案在数字化企业自动化领域的领导地位也得了业界的高度认可，企业管理协会（EMA）将Control-M评为《EMA Radar 2017年第四季度工作负载自动化报告》中的最佳产品，授予其“最佳DevOps支持”大奖，并称其为“价值领导者”。

随着AI、认知计算的进一步发展，自动化运维也进一步向智能运维迈进。AIOps不依赖于人为制定规则，而是由系统智能化地提炼和总结规则，并进行自动化执行，效率大为提升。以智能运维为基础的全新数字化生态系统正在形成，可以看到BMC提供了一整套解决方案，帮助各行各业的用户实现多云环境下的智能运维，最终成为一家成功的数字化企业。