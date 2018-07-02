上海移动携手华为发布SDSec解决方案联合创新成果

在2018世界移动大会·上海期间，中国移动上海公司（以下简称“上海移动”）携手华为发布SDSec（Software-Defined Security，软件定义安全）解决方案联合创新成果，并启动商用样板点建设。

至顶网服务器频道 07月02日 新闻消息（文/李祥敬）：在2018世界移动大会·上海期间，中国移动上海公司（以下简称“上海移动”）携手华为发布SDSec（Software-Defined Security，软件定义安全）解决方案联合创新成果，并启动商用样板点建设。

有别于传统单点、被动的防御机制，华为SDSec解决方案实现了以用户为中心，全天候、全方位感知安全态势，并主动防御网络威胁，从而进一步提升了上海移动网络安全防御能力。此次联合创新发布是华为意图驱动的智简网络解决方案（IDN，Intent-Driven Network）在安全场景的首个运营商商用部署用例。

华为SDSec解决方案有效支撑了上海移动的网络安全战略落地，该方案可大幅提高网络的免疫力，帮助运营商实现从被动防御变为主动防御，全面提升威胁综合检出率；快速消除网络威胁，实现从单点防御到全网协防，将威胁损失降低到最小；具备威胁一键处置，安全事件秒级响应能力；支持智能派发跨部门工单，策略分钟级部署，保障安全事件快速闭环。

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（左起）上海移动信息安全管理部总经理薛峥、中国移动信息安全管理与运行中心研究支撑中心经理冯运波、华为网络产品线首席营销官危峰共同宣布启动SDSec联合创新样板点建设

上海移动信息安全管理部总经理薛峥表示：“为落实网络强国战略，给用户提供更好的服务，上海移动一直致力于加强网络信息安全体系建设，打造以用户为中心的网络。护卫用户网络安全是我们一直以来的目标。”

据悉，华为SDSec解决方案帮助上海移动构建了覆盖运营商业务系统、云数据中心、城域网的全网主动防御体系，打造上海移动统一安全监测处置平台；全网数百台安全设备联动，2000万用户安全监测溯源，保障120余套上海移动自有系统与数百条重要大客户专线安全。

随着网络云化，安全防御边界愈加模糊，同时威胁的数量和种类随着大量的应用和设备的使用而倍增，每天都会产生许多未知的新型攻击，传统防御手段无法有效的识别，导致威胁检测及响应处置的周期变长。对于电信网络，新型网络攻击将可能发生在骨干和城域网络、云数据中心、B2B等各个场景。当电信基础设施进入云化后，安全能力成为弹性资源池，特别是对于5G网络，不同的切片需要不同的安全功能，同时在B2B场景，安全作为增值服务需要匹配业务的快速发放。

华为网络产品线首席营销官危峰表示：“华为提出SDSec解决方案，构建全网主动防御体系。该方案可使威胁检测、威胁处置及安全运维更为智能，提高运营商网络基础设施和企业IT网络抵御威胁的能力，提升安全运维效率，实现业务快速发放，降低运维成本。”

“此次华为与上海移动的SDSec联合创新是华为智简网络解决方案在安全领域的重要落地，我们将全面助力上海移动打造以用户体验为中心的安全网络，最大化网络价值，最终使能其商业成功。”危峰说。