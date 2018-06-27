 开放计算推动下的数据中心创新

伴随着服务器采购量的大幅增加，CSP在服务器市场的影响力逐渐提升，OCP(开放计算项目，Facebook等发起)、ODCC(开放数据中心委员会，BAT发起)、Open19(开放数据中心，LinkedIn发起)等由CSP主导的各种开放计算组织正在数据中心领域的创新中扮演主要推动力。

至顶网消息：随着云计算、大数据应用的普及，数据中心正在走向大型化，如今10万台、50万台服务器规模的数据中心越来越常见，特别是一些CSP，其数据中心大型化趋势非常明显。根据相关统计，以AWS、Google、微软为首的全球10个超大规模数据中心其服务器部署量占到了全球服务器保有量的10%，而且这个比值有上升趋势。去年，仅AWS一家其服务器采购量就达到了全球服务器销量的13%。伴随着服务器采购量的大幅增加，CSP在服务器市场的影响力逐渐提升，OCP(开放计算项目，Facebook等发起)、ODCC(开放数据中心委员会，BAT发起)、Open19(开放数据中心，LinkedIn发起)等由CSP主导的各种开放计算组织正在数据中心领域的创新中扮演主要推动力。

开放计算受关注

CSP之所以这么积极参与OCP和ODCC这些组织，背后的重要原因在于它们在日常的数据中心运维管理中面临着一些重大的挑战，为了应对这些挑战，它们希望根据自己的需求来对数据中心（包括服务器、存储、网络以及空调等）硬件架构进行重新设计，同时也重新设计硬件的采购方式，并简化数据中心的运维，从而降低采购成本、运维成本和能耗。

其实，CSP面临的很多挑战在一些传统数据中心也存在，只是由于传统数据中心服务器保有量不大而没有凸显出来。而当CSP每天有几百甚至上千台服务器需要安装和部署时，这就成为一项非常费时费力的工作，同样，管理数十、数百台服务器与管理上万台、数十万台服务器就是一种完全不同的体验。而如今，每天新上线上千台服务器、日常管理几十万台服务器在很多CSP（云服务供应商）中越来越普遍，这样原本不是问题或者小的问题现在都因为设备保有量的增加而暴露出来。

为了应对这些挑战，CSP们进行了很多创新，如通过重组机柜内的服务器、网络和存储，降低采购成本，同时增加密度。同时，为了加速创新，也为了让这些创新更容易落地，由Facebook等牵头成立OCP、Linkedln牵头成立了Open19，在中国则由BAT等发起天蝎计划（后来演变为今天的ODCC）。

“开放计算组织所做的工作主要有三个方向：第一，通过集中供电提升整体效率，第二，提升机柜的使用率；第三，提高运维效率，降低人力成本。”浪潮服务器产品部副总经理陈彦灵表示。

据介绍，浪潮是ODCC的核心会员，参与多项标准制定，浪潮还是OCP的铂金会员和Open19的首批会员，并且浪潮是目前为止唯一同时参与上述三大开放计算标准组织的服务器供应商。

“今天，数据中心领域的很多创新很大程度上是由CSP推动的，了解了CSP的需求，就把握了数据中心最前沿的需求。”谈及浪潮积极参与各种开放计算组织的原因时陈彦灵表示。

当然，站在开放计算组织的角度也需要像浪潮这样的服务器厂商。毕竟，产品的生产、制造、品质控制以及交付等，服务器厂商更擅长些，借助浪潮等服务器厂商，可以让各种开放计算组织的标准更为可行和完善，也可以协同产业上下游为这些标准做好配套，缩短标准落地时间。

整机柜服务器市场兴起

颇有意思的，无论是OCP、ODCC还是Open19，它们的不少创新都体现在机柜的整体设计上：一方面，通过集中供电、集中散热，来减少电源和风扇（或者提高风扇效率）以降低采购成本，另一方面是调整和优化机柜空间，来提高机柜的整体装机密度，节省空间成本。比如，OCP为了提升机柜内的装机密度，采用了与常规的标准机柜内宽为19英寸不同的21英寸内宽，这样可以并排放置3个6.5英寸的主板和5个3.5英寸的硬盘，通过这一改良将机柜的空间利用率从73%提升到87.5%。不止如此，为了最大化各种创新，这些组织都不约而同地提出了各种整机柜服务器产品设计参考规范。

实际上，伴随着CSP市场的高速成长，作为一种可以帮助大型数据中心解决服务器的安装、部署简化运维的有效手段，整机柜服务器正在被越来越多的CSP认可和采用。比如，在中国百度、中国电信和腾讯等都已经部署了天蝎整机柜产品，这其中浪潮整机柜服务器因为高密度、大颗粒一体化交付、集中供电散热和管理等特点，而成为整机柜服务器市场的主要力量。

陈彦灵介绍，浪潮整机柜服务器有以下几个突出特点：第一，集中供电，集中散热，这种集中让机柜的供电效率提升了20%左右；第二个是支持高密计算节点，相比通用的服务器其部署密度可以达到两倍；第三，资源池化。采用SAS Switch让用户可以通过软件快速地实现硬盘资源池化，同时还实现了基于PCIe的GPU资源池化。第四，对一体化交付提供了很好的支持。这一点对超大规模数据中心非常关键：一方面，和传统的逐个节点部署，浪潮整机柜交付能达8-10倍速度的提升；另一方面，在运维时可对所有IT设备如节点、电源、风扇等统一实现集中监控及扩展，实现了IT设备资产信息的自动上报与管理，并优化了系统散热能耗。

值得一提的是，在和CSP的合作中，浪潮还独创了JDM模式，即通过与CSP从需求与研发端、采购端、生产端实现全面对接，来共同进行产品创新。陈彦灵就表示，浪潮今天能推出众多开放计算的服务器节点，JDM模式从中提供了很多帮助。比如，依托JDM模式而诞生的符合天蝎标准的浪潮SR整机柜服务器已成为互联网定制服务器的样板；浪潮与百度共同推出的SR-AI整机柜服务器和ABC一体机，更是这种模式的优秀结晶。

据悉，目前浪潮已经与全球TOP10家CSP中至少5家建立合作关系，正是通过与这些顶级CSP深度合作，推动了浪潮的产品创新的能力与速度，同时也改变了浪潮的传统发展模式，最终提升了浪潮在市场上的综合竞争力，也让志存高远的浪潮在接下来的全球化市场竞争中走得更稳、更远。