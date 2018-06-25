智慧化转型 企业如何构建面向未来的混合云IT新动能

2018年6月20日，主题为’变数字势能为企业动能”的构建面向未来的混合云城市巡展在山东济南举行。来自浪潮、中国信通院、山东航空、英特尔的专家分享了各自对于混合云的洞见和实践。

至顶网服务器频道 06月25日 新闻消息（文/李祥敬）：随着数字经济的崛起, 互联网业务模式的变革，以及当前经济环境的复杂性。传统企业如何把握机遇迎接挑战，企业已经到了业务数字化创新发展的关键时刻。英特尔和合作伙伴拥有差异化的软硬件产品、丰富的行业信息化经验、以及庞大的生态系统，能够带领用户高效推进IT和业务的创新，实现数字化转型。

目前，混合云是目前最具可操作性，和面向未来的IT基础平台。在中国企业转型的关键时刻，英特尔及其合作伙伴可以为各行业用户提供基于至强可扩展平台的丰富产品技术组合，帮助用户建设一个既照顾到传统业务，又能面向新业务的IT平台。

在这样的背景下，英特尔公司联合至顶网，以及众多合作伙伴将在多地举行构建面向未来的混合云的城市巡展活动。本次活动旨在推动行业用户进行IT基础设施变革，强化新技术对企业创新的重要性，强化以新至强为基础的开放生态核心推动作用。同时，活动邀请了分析师和英特尔技术专家带来企业混合云部署的实践与探索等议题。

2018年6月20日，主题为’变数字势能为企业动能”的构建面向未来的混合云城市巡展在山东济南举行。来自浪潮、中国信通院、山东航空、英特尔的专家分享了各自对于混合云的洞见和实践。作为此次活动的重要组成部分，众多CIO、分析师和媒体朋友参观了浪潮智慧生产基地。

企业智慧化转型 IT新动能

信息技术、信息产业代表生产力的新发展方向，依靠信息技术不断驱动新的业务模式和产业。信息技术正在成为建设现代经济体系的新动能。物理世界信息化，信息世界智能化，人类正在加速进入智慧时代。

浪潮企业推进部总经理刘志勇表示，企业信息化正在向智慧化转型，以格力、顺丰、广汽、苏宁为代表的大型企业的信息化建设已经逐渐进入到智慧化阶段。智慧计算是智慧企业建设的原动力。以云计算为基础平台，以大数据为认知方法，以深度学习为优化工具。私有云是集团级企业一体化建设的必然要求。

而企业私有云建设应该包含关键计算、智慧计算、科学计算三类计算资源，同时通过外部信息化，建立行业云环境，树立生态核心地位。在工业仿真云方面，浪潮提供了CAD云化解决方案，以及高性能仿真硬件平台、软件平台（Cluster Engine，T-eye）。

特别是在计算力方面，浪潮与英特尔紧密合作推出了基于英特尔至强可扩展处理器的服务器产品，助力企业智慧转型。比如浪潮英信NF8480M5是一款采用英特尔至强可扩展计算平台技术的高端四路服务器，具备强大的计算能力、扩展能力和优秀的RAS特性，是内存数据库、ERP、CRM、商业智能分析系统、大型虚拟化应用和数据密集型应用程序的理想选择。

除了赋能客户，浪潮自身也在进行智慧企业建设的探索。浪潮高端装备智能制造工厂坐落于济南孙村科技园，工厂建筑面积21000平方米，是一座集智能化、自动化、模 块化、数字化、精益柔性制造于一体的智能模范工厂。

在定制化、智能制造趋势下，浪潮基于高端装备智能制造工厂的实践，以客户需求为导向，以数据为核心，实现 “需求、研发、生产、服务”四端互联互通，构建出智能制造创新闭环，实现“定”与“智”的真正结合，探索出以数据解构需求、满足需求、创造需求，发现新价值的“数造法则”。为泛产业、泛行业伙伴提供可参考、可复制的实践路径，助力制造业的智能化、数字化转型。

最后，智慧企业转型离不开生态建设。浪潮和合作伙伴一起共同建设智慧新生态，从简单的产品升级到平台级的整合，从松耦合的合作升级到紧耦合的方案合作，从上游厂商赋能升级到合作伙伴间的双向使能，促进传统行业的智慧化转型。“浪潮与英特尔会通力合作，用计算力赋能企业智慧转型。”刘志勇说。

英特尔至强可扩展处理器助力企业打造混合云环境

在数字化变革时代，混合云的优势显而易见，已经引起了整个行业的关注。有调查显示，目前有40%的企业运行多个云，而60％的企业表示他们将在未来24个月内部署混合云。然而，Forrester近期研究显示，“目前只有不到半数的企业主动优化工作负载配置，因此可能无法有效调整公有云或私有云中的工作负载。”在适当的云环境中使用适当的工作负载和应用对于实现出色业务成果至关重要。

英特尔至强产品业务发展经理魏剑在活动上表示，传统IT无法满足业务的创新需求，混合云已经从一个热门词汇变成了每个IT部门的最终期望目标，大型厂商已经开始采用“准备就绪”解决方案堆栈，以帮助他们的客户利用混合云环境处理工作负载。英特尔也致力于与合作伙伴合作简化云服务交付，以便企业能够实现公有云与私有云的全部优势，同时为更灵活的混合模式奠定基础。

“目前，英特尔的混合云解决方案包括与合作伙伴联合推出的开箱即用的方案、可定制的方案。我们一直致力于推动行业使用优化的堆栈，为市场提供各种易于部署的混合云解决方案，我们已经与行业领导者发布了20多种行业架构，并将这些解决方案整合到最终用户概念验证中，从而转变为与客户之间的商业部署项目。”魏剑说。

关于混合云部署，英特尔建议从业务需求、技术指标、生态系统等方面考量：评估和优化工作负载配置，根据工作负载选择合适的混合云策略；不同应用场景下如何选择软件定义架构（SDI）模型，相比较为传统的IT模型，融合与超融合基础设施模型可整合IT资源，简化综合管理，提升效率和可扩展性；哪些应用放在公有云；基础架构的现代化和一致性考量，一致性对企业至关重要。

魏剑表示，英特尔在数据中心数十年的精耕细作，使得软件生态系统的优化程度非常高，从而打造了一个蓬勃强劲的生态圈，为最终用户带来更多价值。得益于基础架构的统一性，基于英特尔架构的各种云已经完成优化和兼容测试，使得企业在私有云、公有云之间可以顺利动态迁移。特别是英特尔至强可扩展处理器帮助企业打造现代化平台架构，运行现代化云方案，助力企业云战略实施。

目前英特尔数据中心产品组合比以往更为广泛，在私有云和公有云环境，采用英特尔技术的平台组件可帮助确保数据安全，以及提供高性能。同时，英特尔与许多生态系统合作伙伴建立了紧密合作关系，可帮助企业制定和实施可行的混合云战略。

为此，英特尔推出了英特尔Select解决方案，与业内合作伙伴及世界顶尖的数据中心和服务提供商进行合作，将工作负载优化提升至全新高度，涵盖了计算、存储与网络等多个领域，可以充分利用英特尔至强处理器可扩展平台的新一代技术性能优势。随着英特尔Select解决方案的推出，客户可以获得更多选择，加快基础设施部署，减少复杂性与成本，使得数据中心的运营更加高效且适应未来变化。

活动上，来自山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”）信管部的许洪澎分享了山航集团在打造数字山航实践中的经验，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所云计算部业务主管马飞在《混合云发展现状及趋势》的主题演讲中详细介绍了混合云的发展现状、面临的挑战，可信云的应对以及下一步工作计划。

在活动最后，现场就混合云、数字化转型、智慧企业等话题进行了热烈讨论。与会的听众纷纷表示，通过本次活动对于混合云以及企业转型有了更深的认识。接下来，英特尔以及合作伙伴、至顶网将会在多地举行关于混合云的线下活动，与现场观众分享混合云的实践和趋势，敬请关注！