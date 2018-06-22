企业上云成趋势 看超融合如何开箱即用、一步上云

此次线上研讨会将深入探讨如何利用超融合架构实现企业级全栈云计算，分享行业用户的最佳实践，并现场提供企业级云计算平台的操作演示环境，帮助企业轻松构建云时代的IT基础架构。

至顶网服务器频道 06月22日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，各行各业都在进行数字化转型，而数字化转型离不开IT基础设施的支撑。在企业上云过程中，如何支撑业务和应用的云化成为关键，而超融合架构通过软件定义技术，可以为企业实现可扩展的IT基础架构，支撑企业的上云进程。

作为企业级云计算解决方案的领导者，青云QingCloud率先将由大规模公有云生产环境验证的云计算技术输出到企业用户，帮助企业提升私有云的构建和应用能力。青立方Qing3超融合系统具备自主创新的全栈云计算能力，拥有经过大规模公有云生产环境验证过的可靠性与安全性，能够实现统一架构交付公、私、混、托等多种云计算服务模式，以及IaaS、PaaS与企业应用管理平台等完整云计算服务体系。

2018年6月27日，青云QingCloud将举行一场主题为《基于超融合的全栈云计算演进之路》的线上研讨会。此次线上研讨会将深入探讨如何利用超融合架构实现企业级全栈云计算，分享行业用户的最佳实践，并现场提供企业级云计算平台的操作演示环境，帮助企业轻松构建云时代的IT基础架构。

企业上云背景下超融合架构面临的挑战

超融合架构是承载企业上云的重要载体，但是随着业务应用的云化，企业在应用超融合架构方面也遇到了挑战。

比如目前的很多超融合架构产品在硬件上处于成本的考虑，并没有注重硬件的可靠性。这样企业在现有超融合架构上部署关键业务工作负载时十分头疼。

其次，虽说超融合实现了软硬件的统一管理，但是由于硬件设备来自不同的供应商。用户在部署上仍需要分别对不同的硬件设备进行设置和管理。企业打算进行架构扩展，往往只能购买相同厂商的产品，这种封闭性导致了很大程度上的厂商锁定。

再次，对于某些特定行业企业他们对于IT架构有定制化需求的，对于超融合架构也不例外。但是现有的超融合产品大多是标准化交付，这种“傻瓜式”安装方式有时限制了企业的弹性部署需求。

最后，超融合架构已经从当初的资源管理发展到应用上云阶段，企业需要在超融合架构上实现一个完整的业务上云方案，但是目前的很多超融合产品并不能提供类似混合云的部署模式。

超融合进入3.0时代

为了最大满足企业上云的需求，青云QingCloud认为当前超融合架构必须进行革新，并做出了超融合3.0的论断。在3.0阶段，超融合的交付已经不仅仅是硬件和一些软件，而是软硬一体、完整的云平台服务。

你会说，青云QingCloud不是一家云计算提供商吗？不错，但是追溯起在超融合方面的布局，青云QingCloud也是有很长历史的。从2015年7月，青云QingCloud发布青立方超融合系统至今，青云公有云超过80％运行在青立方超融合系统上，青立方已经拥有QingCloud的全栈云能力。

依托云计算的基因，青立方超融合最大的优势，还是在于青云多年公有云的运营和研发经验，以及青云公私托混一体化的架构，能够帮助用户一步上云、轻松搭建混合环境。青云能够提供公有云、私有云、托管云和混合云，并且这四种场景交付的都是统一的产品和统一的架构。所以，当青云交付给用户私有云超融合部署时，交付的产品和青云公有云是完全一致的。

青云交付的青立方超融合系统不光是虚拟化，而是一个完整的云平台，并且在此之上承载了青云的云生态——AppCenter。用户希望基于云平台开发符合自己行业特性的组件。这种情况下，他们可以基于青云QingCloud AppCenter发布自己的企业应用。用户只需要一次性的投入，即使是两节点的云平台，也可以得到完整的云服务。不光包括、IaaS、PaaS，也包括青云的开放平台，甚至AppCenter里合作伙伴的App服务。

从本质上来说，青云交付的不单单是一款产品，而是青云在公有云市场超过5年大规模运营的精髓。在青云公有云上，每周都会有迭代，促进产品快速的成熟和稳定。

综上所述，青立方超融合系统是青云QingCloud自身云计算实践的集大成者。在产品层面，青立方超融合系统从功能特性方面可以满足企业云化IT基础设施的需求，而且其可以和青云QingCloud的云生态打通，行业客户可以获得来自青云QingCloud以及合作伙伴的加持，加速自身的数字化进程。

同时，青立方超融合系统也是青云QingCloud多年云计算市场“打拼“的”经验“之作，其融合了青云QingCloud对于云计算的思考，对于行业客户客户来说这是弥足珍贵的。

截至目前，已经有数万台青立方超融合系统服务于青云QingCloud众多行业用户，比如西藏宏绩集团、光大银行、阳光保险、川财证券等。

活动介绍

2018年6月27日举行的线上研讨会将会有青云QingCloud资深解决方案架构师傅帅将会进行主题为《借助全栈云计算实现业务转型》的案例分析，青云QingCloud资深解决方案架构师黄文龙将会介绍超融合的演进历史和发展趋势，全栈云计算的构成，基于青立方Qing3超融合系统的解决方案与应用场景。

青云QingCloud高级讲师石志国将进行《QingCloud企业云平台之初体验》的操作演示，基于青立方Qing3超融合系统搭建实验环境，并为注册用户提供远程登录测试账号，全方位体验QingCloud企业云平台核心功能。

现在注册参会并参与体验的用户，将有机会获得礼品一份。还等什么，赶紧注册预约收看吧！http://www.zhiding.cn/special/qcloud_zc