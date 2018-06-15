华为在CeBIT上发布高端KunLun V5服务器

华为在CeBIT上推出了一款功能更强大的高端KunLun服务器，此外还公布了其他硬件和软件的公告。

华为在CeBIT上推出了一款功能更强大的高端KunLun服务器，此外还公布了其他硬件和软件的公告。

KunLun是华为的一款大型服务器，在一个机架中可容纳多达32个CPU。这个V5版本基本上是升级采用了至强SP，支持NVMe驱动器，这也华为对其服务器产品线进行Skylake升级的最新举措。

这款新服务器专门用于X86服务器高端市场，即所谓的关键任务场景，这个可扩展的机箱由4个SCE子机箱构成，每个子机箱配置2到8个处理器，12TB的DDR4内存（96个DIMM）和1个CME中央管理机箱。这个服务器产品线有3种型号，9008配置8个处理器，9016配置2个处理器，9032有4个。9008和9016可升级到32个CPU。

KunLun 9008（左）、9016（中）和9032（右）

处理器要么是Xeon Platinum 8100或Gold 6100处理器，每个节点最多768个内核（24核CPU）和32TB内存。

这款系统在物理上可分区为4-CPU组，或者每个主机最多可以有40个1-96 CPU核心逻辑分区。此外有PCIe扩展插槽、2个10GbitE SFP+端口和2个GE RJ45端口。

每个SCE的本地存储容最高可达到48个2.5英寸SAS/SATA磁盘驱动器，或者40个2.5英寸NVMe SSD。数据规格表中并没有透露容量。RAID级别支持0、1、10、5、50、6和60，操作系统方面支持RedHat、SuSE Linux、、Windows Server和VMware ESX。

华为表示，KunLun v5具有一个多层容错架构，带有容错芯片、固件和操作系统，它是完全冗余的，没有单点故障。我们得知KunLun v5它RISC服务器性能高出40％，但没有给出细节。

为什么是32个CPU的机架服务器而不是32个单独的机架服务器？简短回答的话，就是你可以将CPU和核心分组到多个计算单元，并根据工作负载进行调整计算单元的大小。

如果你有一组可变大小的工作负载（需要在不同时间和不同组合中运行），那么可以将一台8个、16个或32个CPU的进行灵活且动态的修改成为适当大小的计算单元，通过物理分区和逻辑分区。

这不会使它成类似HPE Synergy/Attala/DriveScale/Liqid那样的可组合式服务器（可以从资源池动态定义计算、内存和存储分组）。KunLun与其他厂商的32路服务器有何不同？

其他一些大型服务器厂商

思科在这方面并没有一款服务器产品。

戴尔m100e 10U刀片式服务器机箱可容纳16个刀片，每个刀片都可以是一个4路系统，采用22核至强E5-4600 v4 CPU，总共64个CPU和1408个核心。

但这是升级到Skylake之前的系统，没有类似KunLun那样的集中管理的4机箱系统。富士通的刀片式服务器机箱产品似乎也是如此。

日立在2016年推出了12U的CB 2500机箱，配备14个双处理器刀片服务器模块。有一个支持LPAR的8插槽CB520X刀片模块。这款刀片机箱系统没有升级到Skylake。

HPE的Integrity机架服务器采用安腾处理器，Superdome Flex在8个5U机箱组合在一起的时候支持32个至强SP处理器和48TB内存。

当然，IBM有自己的大型机系统，基于Power9的AC922（Power9，22核）配备有2到6个Tesla V100 CPU，可扩展为1个全机架或多个机架。

华为还在其CeBit上推出了其他新产品，如Internet of Vehicles套件、支持40多款云服务的FusionCloud 6.3全堆栈产品、以及FusionInsight LibrA融合数据仓库等。

华为表示，这款产品采用并行计算、混合行列存储和矢量化执行技术，可在数秒内完成数万亿条数据记录的关联分析。