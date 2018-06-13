Gartner：2018年第一季度全球服务器收入增长33.4％ 出货量增长17.3％

根据Gartner的数据，2017年末全球服务器市场的增长持续到了2018年第一季度，该季度全球服务器收入同比增长33.4％，出货量同比增长17.3％。

根据Gartner的数据，2017年末全球服务器市场的增长持续到了2018年第一季度，该季度全球服务器收入同比增长33.4％，出货量同比增长17.3％。

Gartner研究副总裁Jeffrey Hewitt表示：“全球服务器市场受到超大规模数据中心、大型企业和中型数据中心支出增长的推动。大型企业和中型企业正在投资其内部和主机托管基础设施，以支持服务器升级和增长需求，即使他们继续投资于公有云解决方案。此外，该季度服务器平均销售价格（ASP）上涨时，一个驱动因素是供应受限导致DRAM的价格上涨。”

区域结果参差不齐。北美和亚太地区的收入增长特别强劲，达到了两位数增幅（分别为34％和47.8％）。在出货量方面，北美增长24.3％，亚太地区增长21.9％。欧洲、中东和非洲地区收入增长32.1％，出货量增长2.7％。日本的出货量和收入都有所下降（分别为-5.0％和-7.3％）。拉丁美洲出货量减少（-1.8％），但收入增长（19.2％）。

2018年第一季度，Dell EMC在全球服务器市场中实现了51.4的增长（见表1）。Dell EMC的增长帮助他们拉大了与HPE之间的差距，该季度结束之后Dell EMC以21.5%的市场份额位列第一，HPE以19.9％的市场份额紧随其后。浪潮电子在2018年第一季度实现了最强劲的增长，增幅达到120.4％。

表格1：2018年第一季度全球服务器厂商收入预测（单位：美元）

来源：Gartner（2018年6月）

在服务器出货量方面，Dell EMC该季度以18.2％的市场份额保持第一（见表2），但服务器出货量下降8.5％，HPE以13.1％的市场份额位列第二。

表2：2018年第一季度全球服务器厂商出货量预估（单位：台）

来源：Gartner（2018年6月）

2018年第一季度x86服务器市场收入增长35.7％，出货量增长17.5％。RISC/Itanium UNIX市场继续面临困境，出货量下降52.8％，而收入下降了46.7％。