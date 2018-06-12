助力数字化变革，企业如何构建以业务为中心的混合云

作为首站首场活动，2018年6月7日，主题为’变数字势能为企业动能”的构建面向未来的混合云城市巡展在北京举行。来自中科睿光、中国信通院、飞鹤乳业、网智易通、英特尔的专家分享了各自对于混合云的洞见和实践。

至顶网服务器频道 06月12日 新闻消息（文/李祥敬）：随着数字经济的崛起, 互联网业务模式的变革，以及当前经济环境的复杂性。 传统企业如何把握机遇迎接挑战，企业已经到了业务数字化创新发展的关键时刻。英特尔和合作伙伴拥有差异化的软硬件产品、丰富的行业信息化经验、以及庞大的生态系统，能够带领用户高效推进IT和业务的创新，实现数字化转型。

目前，混合云是目前最具可操作性，和面向未来的IT基础平台。在中国企业转型的关键时刻，英特尔及其合作伙伴可以为各行业用户提供基于至强可扩展平台的丰富产品技术组合，帮助用户建设一个既照顾到传统业务，又能面向新业务的IT平台。

在这样的背景下，英特尔公司联合至顶网，以及众多合作伙伴将在多地举行构建面向未来的混合云的城市巡展活动。本次活动旨在推动行业用户进行IT基础设施变革，强化新技术对企业创新的重要性，强化以新至强为基础的开放生态核心推动作用。同时，活动邀请了分析师和英特尔技术专家带来企业混合云部署的实践与探索等议题。

作为首站首场活动，2018年6月7日，主题为’变数字势能为企业动能”的构建面向未来的混合云城市巡展在北京举行。来自中科睿光、中国信通院、飞鹤乳业、网智易通、英特尔的专家分享了各自对于混合云的洞见和实践。

以业务为中心的混合云管理

中科睿光软件技术有限公司（简称“中科睿光”）成立于2016年4月，是一家创新型高新技术企业，由国际一流高性能计算厂商中科曙光及国际云计算领导企业VMware在中国成立的合资公司，依托两家母公司强大的技术实力和服务能力，睿光具备全球领先、安全可靠的云计算核心技术与产品，以发展成为中国最具价值的云计算产品及服务提供商为目标，专注于云计算、大数据等领域产品方案的研发，致力于打造满足中国用户需求的创新云计算产品与解决方案。在中国城市云、政府、教育、公安、科研、医疗、公共事业等行业市场拥有领先地位。

中科睿光产品总监洪哲宇进行了主题为《以业务为中心的混合云管理》的演讲分享，他表示，传统数据中心的构建采用相互孤立的基础架构层、昂贵的专用硬件和分散式管理，导致部署和运维工作相当复杂，最终会减慢IT服务和应用的交付速度。虽然公有云具有更高的敏捷性，但它自身也会带来一些挑战：局限于一家供应商；孤立的管理和运维小环境需要您投入时间、资金和资源来学习不适用于现有环境的各种新管理工具；不可控成本缺乏透明度，可能会迅速激增。

洪哲宇表示，混合云平台的关键业务场景包括：数据中心延伸、工作负载移植、平滑迁移、统一管理、安全可靠、灾备。而混合云的实现离不开网络互通、安全可控、统一管理、自由迁移。这其中，云计算管理平台扮演了重要的角色。

基于此，中科睿光倡导建立以业务为中心的混合云管理平台。中科睿光Cloudview SVM Edition云计算操作系统是基于业界领先的虚拟化技术和前瞻性云计算管理理念研发的一款集虚拟化管理软件和云计算管理平台于一体的安全稳定、动态高效、灵活扩展、全面管理的国产云计算操作系统，实现了云数据中心虚拟化环境管理，以及运维与运营管理。

借助SVM Cloudview Automation自动化运营管理平台，IT部门能够加快跨基础设施、容器、应用和自定义服务调配和交付 IT 服务的速度，精简并自动执行 IT 资源的生命周期管理，范围涉及初始服务模式设计到初始调配和后续运维。

SVM Cloudview Operations智能运维管理平台提供跨软件定义的数据中心（SDDC）和多种云环境的从应用到基础架构的智能运维，可使用户更全面地了解基础设施资源的使用情况。产品可收集和分析性能数据、关联异常现象，并可识别出导致性能问题的根本原因。并且可以调整并回收超额配置的容量，规划和预测未来的需求。

混合云发展现状及思考

中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）始建于1957年，是工业和信息化部直属科研事业单位。多年来，中国信通院始终秉持“国家高端专业智库 产业创新发展平台”的发展定位和“厚德实学 兴业致远”的核心文化价值理念，在行业发展的重大战略、规划、政策、标准和测试认证等方面发挥了有力支撑作用，为我国通信业跨越式发展和信息技术产业创新壮大起到了重要推动作用。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所云计算部混合云业务主管马飞在《混合云发展现状及思考》的主题演讲中详细介绍了混合云的发展现状、面临的挑战，可信云的应对以及下一步工作计划。栗蔚表示，混合云的出现源自两方面需求，一方面是私有云用户向公有云需求的延伸，另一方面是公有云用户向私有云需求的延伸。或者说，单纯的公有云或私有云已经不能满足现有业务需求，企业需要多种云环境并存来适应新的业务发展。

所以，未来混合云市场潜力巨大，厂商纷纷布局混合云市场。但是不可否认，当前的混合云还处于发展的初级阶段，各厂商更多提供的是将公有云与私有云在IaaS上打通的基本能力，在此之上提供的服务场景多为互联互通、数据备份、云管平台等。

马飞说，混合云的发展趋势应为帮助用户关注基于跨云的业务实现而不是关注如何部署一个跨云服务，从而真正将私有云的定制能力和公有云的共享及生态能力有机融合。此外，混合云部署还面临多个云平台统一管理的挑战，以及如何更好地实现云网协同。

从2013年发展至今，可信云评估已经从面向云计算服务的单项评估发展为事前、事中到事后的全面监测评估，建立了云计算基础服务和产品评估、云计算软件类评估、专项能力评估、可用性监测以及云保险等在内的综合评估体系。

为了适应混合云市场的发展，可信云也推出了混合云解决方案评估和多云管理平台评估。未来，可信云会聚焦混合云解决方案评估、多云管理平台评估、云网协同方案评估三个方面的工作，从而更好地帮助用户对于市面上的混合云解决方案进行选型。

飞鹤乳业的混合云实践

飞鹤乳业始建于1962年，从美丽的"鹤城"齐齐哈尔起飞，迄今已有50余年专业乳品制造历史，是中国最早的奶粉生产企业之一。飞鹤专注于婴幼儿奶粉的研发和生产制造，旗下拥有星飞帆、超级飞帆、飞帆等系列产品，是拥有最完整全产业链的婴幼儿奶粉企业，并创造了五十余年的安全生产纪录。

目前，飞鹤已形成集生产、运营、销售为一体的现代化企业，拥有4座婴幼儿奶粉核心加工厂。飞鹤现已建成遍布全国的销售网络，超过50000家终端门店，近1000名一级经销商，覆盖全国32个省市自治区，现有员工近4000余人，2013年销售额近35亿。另外，飞鹤旗下还拥有3家独立运作子公司及15家紧密合作公司。

飞鹤乳业CIO崔启佳在活动上分享了飞鹤乳业的混合云实践，他表示，飞鹤乳业的IT建设一直与公司的业务发展保持同步。在2011年之前，公司的IT建设以物理服务器为主；后来随着业务的快速发展，逐步引入了虚拟化技术，实现业务的快速交付；从2016年开始，飞鹤业务进入爆发式增长时期，传统IT架构无法满足业务的快速发展要求，飞鹤开始建设混合云架构，解决业务数据容灾，业务快速交付。

为此，飞鹤乳业打造“两地三中心”混合云架构，全面云化飞鹤业务。具体来说，北京数据中心运行现在公司核心业务系统；腾讯云数据中心运行创新型互联网新业务；克东县机房数据中心建设异地数据备份中心，生产工厂监控中心等。两地三中心的混合云架构为集团IT基础架构服务转型提供了基础保障。

崔启佳介绍说，飞鹤乳业2016年引入腾讯公有云，飞鹤消费者及营销业务全面实现公有云部署，实现业务能力弹性扩展，快速交付。2017年实现腾讯公有云与集团数据中心打通，实现管理节点和资源池化。2017年下半年，飞鹤乳业实现集团数据中心与腾公有云的混合云部署，公有云与私有云融合打通，实现业务分级管理，支持业务快速上线，稳定运行。

中科睿光混合云案例分享

北京网智易通科技有限公司（简称“网智易通”）技术总监李春岗分享了基于中科睿光产品的案例分享，李春岗介绍说，北京网智易通科技有限公司从2006年开始推广VMware全线产品，2016年成为中科睿光第一批企业级代理商。公司拥有多名SVM高级认证工程师、VMware VCP工程师，研发中心技术人员具备云管理平台的二次开发和集成经验，可以为用户提供一站式云计算平台交付产品。

网智易通以技术服务为核心，为政府、金融、企业等用户提供整体解决方案，帮助进行云计算平台前期规划、中期实施、后期维护、未来扩容等全方位技术咨询及支持，为用户建立完善、高效、可靠、开放的云计算平台，服务的客户有国家统计局、全国海关总署、农行、建行等。

李春岗以某国家部委虚拟化平台的改造为例讲解了网智易通如何为用户提供全面的云计算平台建设支持。当前，政府采购逐步使用自主可控的国产软硬件替代进口产品与服务，如何既保护原有虚拟化平台的投资，又能平滑迁移到自主可控的国产虚拟化软件，是该用户面临的挑战。

另外，该部委现有虚拟化平台资源庞大，业务广泛，虚拟化平台如何向云计算平台演进，以实现高效管理是维护人员的工作重点。“作为国产自主可控的云计算平台软件提供商，中科睿光在央采平台上产品线丰富，包含虚拟化管理软件、存储虚拟化、网络虚拟化、云计算平台等软件，成为可交付给最终用户的一套成熟、完整的解决方案。”李春岗说。

比如在该部委华南灾备中心云平台部署项目中使用了中科睿光Cloud Manager，实现了现有虚拟化平台与中科睿光平台的无缝对接，完美解决了各云平台中的兼容性、安全性、管理分散等问题。使用一套云管平台可以完成对北京数据中心以及华南灾备中心统一管理。而通过SVM Cloudview Operations智能运维管理平台，用户实现了对7个资源池的自动化智能运维，可以像汽车仪表盘一样简单高效的查看虚拟化平台的运行状态。

最终，该部委在使用中科睿光云计算产品后，实现原有虚拟化和现有国产虚拟化软件的无缝对接，可视化智能运维管理，单一门户实现虚拟化平台生命周期的管理，简化管理流程，降低维护成本，构建了一套安全稳定、高度集成、统一管理、有效风险预警的云平台。

李春岗总结说，中科睿光提供了完整的混合云解决方案，利用SRM（站点容灾）建立异地灾备，提高数据中心等保级别，有效规避风险；借助 NSX（网络虚拟化）解决方案，实现云平台的安全管理，将网络安全纳入到云平台管理；利用vSAN（分布式存储）技术，借助新一代Intel技术架构，实现云平台无缝横向扩展；通过中科睿光自主知识产权的Cloud Manager云管平台进行统一管理，同一个管理界面，将多中心、多平台、不同计技术架构进行统一管理，建立一个符合政策法规、符合企业发展需求、高效敏捷的企业混合云平台。

混合云助力助力数字化变革

在数字化变革时代，混合云的优势显而易见，已经引起了整个行业的关注。有调查显示，目前有40%的企业运行多个云，而60％的企业表示他们将在未来24个月内部署混合云。然而，Forrester近期研究显示，“目前只有不到半数的企业主动优化工作负载配置，因此可能无法有效调整公有云或私有云中的工作负载。”在适当的云环境中使用适当的工作负载和应用对于实现出色业务成果至关重要。

英特尔高级云架构师胡明月在活动上表示，随着混合云已经从一个热门词汇变成了每个IT部门的最终期望目标，大型厂商已经开始采用“准备就绪”解决方案堆栈，以帮助他们的客户利用公有云和私有云环境处理工作负载。英特尔也致力于与合作伙伴合作简化云服务交付，以便企业能够实现本地云的全部优势，同时为更灵活的混合模式奠定基础。

“我们一直致力于推动行业使用优化的堆栈，为市场提供各种易于部署的解决方案，我们已经与行业领导者发布了20多种行业架构，并将这些解决方案整合到最终用户概念验证中，从而转变为与客户之间的商业部署项目。”胡明月说。

关于混合云部署， 英特尔建议从这些方面评估：评估和优化工作负载配置，根据工作负载选择合适的混合云策略；不同应用场景下如何选择软件定义架构（SDI）模型，相比较为传统的IT模型，融合与超融合基础设施模型可整合IT资源，简化综合管理，提升效率和可扩展性；哪些应用放在公有云；基础架构的现代化和一致性考量，一致性对企业至关重要。

胡明月表示，英特尔在数据中心数十年的精耕细作，使得软件生态系统的优化程度非常高，从而打造了一个蓬勃强劲的生态圈，为最终用户带来更多价值。 基于英特尔架构的各种‘云’已经完成优化和兼容测试，使得企业在私有云、公有云之间可以顺利迁移。

目前英特尔数据中心产品组合比以往更为广泛，在私有云和公有云环境，采用英特尔技术的平台组件可帮助确保数据安全，以及提供高性能。同时，英特尔与许多生态系统合作伙伴建立了紧密合作关系，可帮助企业制定和实施可行的混合云战略。

为此，英特尔推出了英特尔Select解决方案，与业内合作伙伴及世界顶尖的数据中心和服务提供商进行合作，将工作负载优化提升至全新高度，涵盖了计算、存储与网络等多个领域，可以充分利用英特尔至强处理器可扩展平台的新一代技术性能优势。随着英特尔Select解决方案的推出，客户可以获得更多选择，加快基础设施部署，减少复杂性与成本，使得数据中心的运营更加高效且适应未来变化。

在活动最后，现场就混合云等话题进行了热烈讨论。与会的听众纷纷表示，通过本次活动对于混合云有了更深的认识。接下来，英特尔以及合作伙伴、至顶网将会在多地举行关于混合云的线下活动，与现场观众分享混合云的实践和趋势，敬请关注！