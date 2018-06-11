全面融入“一带一路”建设 西门子多维度开创国际合作新局面

近日，由西门子主办的“一带一路”国际合作论坛在京举行。本次论坛以“共商·共创·共赢”为主题，探讨如何借助创新和数字化技术共创价值，并通过不断增强合作，助力“一带一路”相关国家和地区构建可持续的未来。

至顶网服务器频道 06月11日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，由西门子主办的“一带一路”国际合作论坛在京举行。本次论坛以“共商·共创·共赢”为主题，汇集了来自超过30个国家与地区的超过1000位政府、企业、投资界、金融机构与智库的各界领袖及专家代表，通过一系列互动式的分组讨论和论坛、以及展览与现场参观等形式，共同探讨如何借助创新和数字化技术共创价值，并通过不断增强合作，助力“一带一路”相关国家和地区构建可持续的未来。

来自约30个国家与地区的逾1000位政府、企业、投资界、金融机构与智库的各界领袖及高管代表出席了“一带一路” 国际合作论坛

“‘一带一路’倡议将涉及约90个国家以及更广大的地区，基础设施投资总额预计达到1万亿欧元；它能改善全球70%以上人口的生活，并将在几乎所有行业产生新的机会。”西门子股份公司总裁兼首席执行官凯飒（Joe Kaeser）表示，“2018年是’一带一路‘倡议提出的第5个年头。事实证明，这一倡议高瞻远瞩、意义深远，在许多相关国家已经有力加速推进了当地基础设施的建设。西门子拥有广泛全面的技术组合，在相关国家和地区有着悠久的运营历史，能够准确把握当地市场需求，并拥有雄厚的实力为当地社会创造价值。西门子凭借这些独特的优势，是支持‘一带一路’倡议获得长期成功的最佳合作伙伴。”

西门子股份公司总裁兼首席执行官凯飒（Joe Kaeser）

西门子助力EPC合作伙伴开拓“一带一路”市场新机遇

近年来，以投资合作为基础的工程建设模式正在兴起，越来越多的海外业主对EPC企业提出了“带资走出去”的要求。近10年来，国际电力EPC市场竞争愈发激烈，仅凭“中国制造”所带来的性价比优势已远远不够。这一领域的传统强队转向高端，新晋劲旅则侧重差异化。除了不断寻求先进高效的技术，EPC企业在海外还需要加快沟通响应速度，适应当地经济环境与法律规，以及提高项目管理水平。

2017年，中国企业在“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工程项目合同7217份，新签合同额达1443.2亿美元。从“借船出海”到“造船出海”，从工程承包商开发运营，中国EPC企业在探索中成长，并谋求转型升级。日渐熟的EPC模式也对企业提出了更高要求，需要从顶层设计开始，用全过程、周期的视角审到实施每一个细节，并应对诸多挑战，比如业主方对项目管理的国际化要求、当地复杂的经济环境与法律法规、语言问题、项目融资等等。

在“一带一路”国际合作论坛上，西门子与包括中国葛洲坝集团国际工程有限公司、广东省粤电集团有限公司、中国化学工程集团有限公司、中国铁建国际集团有限公司、中国土木工程集团有限公司以及华润水泥控股有限公司在内的众多中国合作伙伴签订了10余项合作协议。针对发电、能源管理、楼宇科技与智能制造等领域，携手开拓印度尼西亚、菲律宾、尼日利亚、莫桑比克和南美等国家和地区的市场潜力。

作为首批与中国EPC企业共同“走出去”的跨国企业之一，西门子目前已经与上百家中国领先的EPC企业携手，成功在全球100多个国家和地区开拓市场。凯飒在论坛上表示：“作为中国及其各行业长期和成熟的合作伙伴，西门子在更大规模和更广泛领域内继续推进与中国各行业的务实合作，为推动‘一带一路’倡议的实施注入新动能。”

作为与中国EPC企业合作的代表性项目，西门子帮助中国天辰工程有限公司赢得了中国企业在土耳其的最大订单——建设全球最大的天然碱工厂之一。凭借对当地市场环境和法律法规的深刻理解，西门子团队能够深入了解客户需求、协调客户沟通、推进项目实施。同时，西门子特别为天辰派遣了来自中国的四名现场技术指导（TFA）到卡赞项目负责六个专业的技术咨询、沟通协调等工作。该项目于2017年底投运，极大地促进了土耳其的出口，在当地创造了约2000个工作岗位。

2017年9月，西门子助力中国机械设备工程股份有限公司成功赢得了首个H级燃气发电厂EPC项目——巴基斯坦旁遮普省吉航发电厂项目，帮助其进军全球最先进的燃气发电市场。该发电厂将能够为巴基斯坦提供相当于400万户家庭所需的电力。

中国能源建设股份有限公司国际业务部主任陈功指出，企业在建设海外项目时，要想实现从中低端到中高端的提升，除了提高技术水平，还要完成从“工程总承包商”到“承包商＋投资商”的角色转变。由于海外项目通常投资较大、建设周期较长，业主方常面临资金链方面的难题。为确保项目顺利推进，陈功认为可以实行投融资结合，一方面利用本国资金为“一带一路”沿线国家和地区提供项目融资，另一方面则加强对“一带一路”沿线国家和地区的投资，以带动海外工程承包业务的整体发展。

在孟加拉希拉甘杰三期项目中，西门子与中国机械进出口（集团）有限公司（CMC）、业主和相关机构对项目的出口成分进行了深入分析，各方共同设计了联合融资方案。在方案的实施过程中，西门子通过其西门子银行，与渣打银行一起作为项目的牵头行和业主与CMC通力协作，助力项目形成了由中国出口信用保险公司（中国信保）、德国出口信用机构（ECA）Euler Hermes和世界银行旗下的多边投资担保机构（MIGA）组成的联合保险结构。在上述保险安排下，中资银行和包括西门子银行在内的外资银行共同参与了对项目的贷款，实现了项目的融资关闭，使项目得以顺利推进。

西门子大中华区首席执行官赫尔曼（Lothar Herrmann）

西门子大中华区首席执行官赫尔曼（Lothar Herrmann）表示，在这一领域，西门子的差异化优势已经形成：比一般金融机构更懂项目，比工程公司更懂金融。通过安排股权投资、项目贷款、出口信贷并提供融资咨询服务，西门子有能力帮助EPC项目成功完成融资关闭。“通过携手合作，我们将能够成就伟业；通过携手合作，不论在任何地方，我们都可以服务当地社会。”

以数字化驱动创新，西门子推进建设21世纪“数字丝绸之路”

近年来，数字经济正在成为全球经济增长的重要驱动力。云计算、大数据、物联网、移动互联网和人工智能等新一代信息技术不断向工业领域融合渗透，智能制造和数字化成为新一轮产业革命的核心，对业务模式、价值创造过程和人才结构等产生了巨大的影响。

在2017年5月的“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席指出，我们要坚持创新驱动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21世纪的“数字丝绸之路”。

数字转型，需要充分的跨界融合。西门子相信携手合作是实现成功的数字化战略的关键所在，只有共同创造价值才能找到通往数字化未来的最佳路径。西门子携手参与数字化进程的中国及全球机构，共同面向未来，打造数字生态系统，推动基础设施建设。

西门子倡导的“数字化生态系统”是一个全面的、开放的、包容性的数字化应用系统，为铁路、电厂、工厂、建筑或城市等硬件基础设施提供数字化层级，以此来推动“一带一路”倡议为社会和人们带来切实的意义，并富有可持续性。“‘一带一路’倡议旨在促进基础设施建设和互联互通。它不但连接社会、经济与文化，还为基础设施与数字世界之间建立联系。”西门子股份公司管理委员会成员奈柯（Cedrik Neike）表示，“在这一领域，西门子是全球领先的基础设施企业，并拥有雄厚的实力打造数字生态系统。我们的愿景是共创‘数字丝绸之路’。”

多年来，西门子不断完善其数字化解决方案，在全球范围内帮助用户和客户充分挖掘“工业4.0”所带来的全部潜力。在中国，西门子已经与包括航天科工、河钢集团、宝武集团、金宇生物、凯赛生物在内的众多中国企业携手合作，为其提供数字化升级咨询或解决方案，进而从数字化转型中获益。西门子携手合作伙伴航天科工为贵州电器打造智能制造样板间项目。在西门子数字化企业解决方案的支持下，该车间借助定制化的解决方案，运用柔性智能制造模式，使产品研制交付周期缩短30%以上，运营成本降低20%。该项目已被列“2017年中德智能制造试点示范项目”，业已形成可复制、可推广的成果、合作模式和技术路线。双方将携手共同通过数字化解决方案开拓智能制造市场。

凯飒表示，西门子在成都建立了在德国之外的第一个“数字化工厂”，这是数字化企业最鲜活的案例，也是全球最为现代化的两大制造业工厂之一。这两个工厂一个位于中国，另一个位于德国。成都工厂采用了最先进的制造技术，并实现了生产质量达到历史新高：产品的首检合格率达到99.5%以上，树立了行业标杆，而这一标杆属于中国。

西门子是全球唯一一家能在产品研发与制造过程以及工厂管理的完整价值链上提供“数字化双胞胎”的企业，同时在工程和垂直行业领域具备专业知识与经验，以及国际化的经营和服务体系，能够助力“一带一路”相关国家释放数字化的发展潜力。

在西班牙，西门子携手北京普能世纪科技有限公司，帮助西班牙国家可再生能源中心在纳瓦拉省推进微电网与储能系统研究项目。西门子为项目中的储能系统提供了全钒液流电池管理系统，该系统能够对全钒液流电池储能系统的各项指标进行有效监控和管理，确保储能系统能够高效、稳定运行。西门子还将帮助普能建立电池管理系统数据中心，并通过西门子SINEMA远程通讯方案，配合WinCC系统，实现对客户全球储能系统的综合、集中监控。

随着西门子基于云的开放式物联网（IoT）操作系统MindSphere不断成熟，也将为西门子构建“数字化生态系统”起到关键作用。MindSphere将物联网、云计算和大数据分析等技术进行落地，向下为连接各类设备提供了统一的接口，实现不同设备之间的互联互通；向上为各种各样的应用软件提供良好的开发、运营环境。

“一带一路”沿线国家在积极建设数字基础设施及数字化转型的过程中，仅仅打造新的产业是不够的，还要为新的产业的从业人员提供相应的培训和教育，让他们同样受益于数字化转型。企业及市场对高素质人才以及相关培训的迫切需求，成为制约各方参与数字经济建设的主要短板之一。

多年来，西门子一直致力为中国工程人才的培养贡献力量，迎接数字化时代的来临。西门子与教育部积极展开合作，面向“中国制造2025”国家战略培养创新型人才。截至2017财年，西门子先后与300所左右的高校和职业教育机构建立了良好的合作关系，支持建立实验中心，并设立西门子奖学金，促进双方在科研、技术领域和人才方面的交流与合作。此外，西门子发起并独家赞助了11届“西门子杯”中国智能制造挑战赛，为中国工业发展输送了优秀人才。

从2013年中国首次提出“一带一路”倡议，五年来，“一带一路”从无到有，由点及面，已逐渐成为双边、地区和全球的共识。建设“数字丝绸之路”，发展数字经济，将推动“一带一路”相关国家社会发展向更加高效、智能、人性化方向转型，促进互联互通。

在“一带一路”这一开放、包容的倡议之下，西门子致力于与中国企业一道，积极投身到推动全球数字经济发展中。赫尔曼表示，“今天，数字化是实现增长、提高竞争力和创造更优质生活的最有效手段。在当今复杂的互联世界中，必须以开放的态度，克服合理的差异，并共同创建对各国社会和人民有意义且持久的数字化生态系统。为此，必须通过合作、融合专业技能与优势，以及激励各方实现最大可能性，共同找到通向共同利益的正确路径，实现多方共赢。

与中国携手，实现共赢

西门子与中国的结缘最早可以追溯到1872年，当时，西门子向中国提供了第一台指针式电报机。1985年10月29日，西门子首次与中国签署《西门子公司与中华人民共和国在机械工业、电气工程和电子工业等领域开展合作的备忘录》，当时中国的改革开放刚刚开始破冰前行。“长久以来，西门子和中国是伙伴，更是挚友，在当前这个时代能够互为依靠的挚友。现在，这一点的重要性更胜以往。”凯飒表示。

今天，西门子已经成为中国最大的外资企业之一，拥有超过32000名员工。他们遍布全国40多家工厂，其中包括4500多名研发人员。此外，西门子在中国还拥有21个创新中心和约60个地区办公室。西门子与成都高新技术产业开发区还签约，携手建立西门子工业软件全球研发（成都）中心和西门子智能制造（成都）创新中心。这也是西门子在中国建立的第一个专注于西门子基于云的开放式物联网操作系统MindSphere的研发中心。

改革开放40年来，中国取得了翻天覆地的变化。今天，中国已经成为全球第二大经济体，也是全球经济增长的引擎，众多中国企业已经成为全球技术和市场的领导者。中国在改革开放中，不仅吸引了外国企业的投资，而且为中国企业带来了使其获益良多的经验、技术，并为这个国家带来了多元性。如今，“一带一路”战略更是聚焦于进一步开放，将为中国的改革开放注入新的活力。

“‘一带一路’倡议是中国对全世界发出邀请，共同参与到人类历史上最大规模的基础设施建设项目。”凯飒表示。“我们需要在推进‘一带一路’和‘数字丝绸之路’的过程中努力实现开放、公平与合作参与——对‘一带一路’沿线国家和地区当地的企业更加开放。这将向世界传递一个强有力的信号。这个信号就是：通过携手合作，我们能够塑造一个更加美好的世界。只有这样才能够共商、共创、共赢；只有这样我们才能一起成就更大的伟业。”