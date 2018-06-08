构筑四朵行业云 天成云打造实体经济数字化转型赋能者

作为一站式企业级新一代信息技术服务商，华胜天成重点打造以工业安监、物流、零售与旅游为主的“四朵行业云”业务，以大数据、云计算、物联网、芯片和高端服务器的自主技术优势赋能传统产业升级转型，以新技术助力新经济。

全球正快速进入数字经济时代，数据成为孕育新产业、新经济、新业态的土壤，加速数字化转型，已经成为企业管理创新与业务变革的必然选择。我国最新的政府工作报告里也多次提及数字经济和产业数字化转型已成为当前国家发展的重要方向，并指出要推动数字经济发展。

作为一站式企业级新一代信息技术服务商，华胜天成重点打造以工业安监、物流、零售与旅游为主的“四朵行业云”业务，以大数据、云计算、物联网、芯片和高端服务器的自主技术优势赋能传统产业升级转型，以新技术助力新经济。

天成云是2012年5月华胜天成正式对外发布的云计算业务品牌。同时天成云的推出，被业界看作是华胜天成公司优化品牌管理，实现云计算市场全面拓展的重要里程碑，同时天成云的上线也说明华胜天成的云计算业务成为公司最为重要的业务线之一。

从1998年成立发展至今已整整20年，华胜天成根据“一体两翼”的产业布局，大力拓展云计算、芯片、物联网、高端服务器、大数据、人工智能等新一代信息技术自主研发，重点发展了智慧安监云、智慧旅游云、智慧零售云和智慧物流云“四朵”行业云，为传统行业实现数字化转型，发展数字经济，提供一站式行业云解决方案，打造了“只有用心不同”的天成云品牌。

实际上，这些年随着云计算的普及，在云计算市场已经形成了群雄逐鹿的局面，不管是基于开源OpenStack还是基于专有软件（如VMware的vSphere）的云计算相关解决方案高度同质化，甚至引发了不同厂商之间价格战。

相比较而言，行业云市场却是另一番风景。行业云提供的并不是一个通用的云计算平台，而是将行业知识融入云计算平台之中，提供给客户一个更有针对性的云计算解决方案。由于具有行业特征，云平台具有明显的针对性，能大幅减少二次开发量，从而加速了云平台上线速度，因而备受行业用户认可，也成为被普遍看好的一个云计算市场，是近几年成长非常迅速的一个市场。另一方面，由于行业知识具有高得多的门槛，远非一般厂商可以轻易拥有和复制，所以行业云市场的竞争并不像行业那般激烈。

华胜天成的天成云选择的就是深耕行业，将华盛天成20年的行业知识积淀融入云计算平台之中，同时融合了华胜天成的软件、IT服务、系统及产品三大业务群，致力于打造“一站式”行业云龙头，成为实体经济数字化转型赋能者。从产品技术到产业应用，天成云已经多维度深耕于各个行业。

天成云赋能数字化转型

从平台层、应用层，到IT服务，天成云打造一个端到端的解决方案，帮助企业完成数字化转型。

在平台层，华胜天成提供全面的云计算基础设施，负责对感知层获取数据的存储、计算和运维；在应用层，华胜天成实现广泛的可供用户直接使用的智能化应用，以创造更大的社会价值；在IT服务方面，华胜天成帮助企业打造专业化IT服务队伍，有效改善信息服务质量，提升系统运维水平。

以云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术，正加速与经济社会各领域的渗透融合，数字经济的迅猛发展为企业级行业云服务商带来了前所未有的市场机遇。华胜天成“四朵”行业云在助力行业客户数字化转型方面起到了举足轻重的作用。

工业安全是城市安全的基础，工业安监云是工业互联网的基石。目前，华胜天成已经成为国内安监云平台的龙头企业，覆盖一、二、三级危险源企业人群超百万人。未来，华胜天成的工业安监云业务将要构筑从国家到省市、从园区到企业的安全监测云平台，并以此为基础拓展网上安全培训、工业安监监测设备、线上职业健康保险业务，将安监云平台发展为集职业健康教育和职业健康保险等功能为一体的线上线下平台。

根据《中国智慧物流市场发展报告》，2025年中国智慧物流市场规模将超万亿元。华胜天成为中国邮政物流提供了十年IT服务，积累了大量的经验，对接京东、菜鸟等物流仓储平台。尤其是冷链物流云方案，将智慧物流云业务向行业细分领域发展。

未来两年，中国智慧旅游市场投资规模高达700亿。华胜天成已经完成从2G到2B到2C的智慧旅游云业务升级，形成了由国家旅游委到省级旅游监测平台和大数据分析平台，到景区数字化建设和运营的“数字美丽中国”云业务，已经建设了全国旅游基础数据库、北京旅游行业运行监测调度中心、宁夏旅游监测平台、郑州旅游产业运行监测调度平台、智慧夫子庙等项目，服务于两千多个景点和二十亿游客，以新技术助力数字中国和美丽中国建设。

当前，零售行业面临变革，新零售成为新风向。华胜天成在海外拥有7个交付中心，超过2000名的软件交付人才、开源云计算专家、数据科学家、人工智能人才等，其中成员企业美国Grid Dynamics公司，主攻零售云市场，客户包括美国梅西百货、苹果App Store 等顶级行业巨头。可以遇见的是华胜天成海外智慧零售云将继续保持快速增长势头，成为数字丝绸之路建设的新亮点。

打造“一站式”行业云龙头

“十三五”以来信息革命进程加速，数字红利渐次释放。国家从顶层规划、产业布局等方面积极推进云计算、大数据、物联网等技术向各行业全面渗透。华胜天成围绕“连接、平台、智能”布局核心技术产品，通过物联网构建感知连接层，云计算构建平台层，在智能层实现可供用户直接使用的应用。

华胜天成投资布局物联网芯片，形成“端＋传感器”的连接端优势，并战略投资泰凌微电子；华胜新云异构混合云管理平台、HyperX融合云解决方案等云平台管理软件得到广泛应用，进一步加大自主平台产品的研发和市场推广，与成员企业联合推出国产芯片服务器产品，继续夯实云计算基础设施架构产品层面“自主、安全、可控”的根基。

同时，华胜天成聚焦工业安监、物流、零售与旅游“四朵云”，打造“一站式”行业云龙头，成为实体经济数字化转型赋能者。展望2018，华胜天成在巩固成熟业务的同时，不断开拓创新业务，加快由传统IT系统集成综合服务提供商向新一代信息技术产业综合服务集团转型。