VMware CEO：收购战略是公司成功的关键因素

Gelsinger说：“我们希望他们能够释放出来，让他们在成为公司的一部分之后，拥有更多的权力，而不是更少了。我们收购的成功率接近90％，行业平均水平是低于50％的。”

收购对企业来说就像是一场合法的赌博。找到一个机会，投入金钱，寄望于最终得到回报。

按照这个标准，VMware在赌桌上有不俗的表现。值得一提的例子包括在2012年收购了Nicira，促使VMware进入软件定义网络领域；在2014年收购了AirWatch，让VMware进入企业移动管理领域。VMware首席执行官Pat Gelsinger表示，关键在于让被收购的公司高级领导层继续做着曾让他们取得成功的事情。

Gelsinger说：“我们希望他们能够释放出来，让他们在成为公司的一部分之后，拥有更多的权力，而不是更少了。我们收购的成功率接近90％，行业平均水平是低于50％的。”

收购AirWatch是一次很及时的收购

根据Gelsinger的说法，收购AirWatch显然是一项很及时的决定。他的VMware团队也在密切评估MobileIron。

“我期待着收购MobileIron。我们期待着看到两家公司最终都进入这个大家庭。团队一致表示AirWatch是正确的。”

两年前收购Nicira导致业内一些人对VMware的战略提出了质疑。Gelsinger回忆说：“当时有人说，‘12亿美元收购了一家收入不到1000万美元的公司？’现在大家都说我们做得很好。经过四年在核心技术和繁荣发展方面的努力，因为当初大胆地下注，如今我们毫无疑问是软件定义网络的领导者。”

VMware是否准备在区块链上也大胆下注？VMware一直有一个动态网页强调自己最新的研究成果。

Gelsinger说：“我们已经做了一些算法上的突破，相信这能让区块链以接近线性进行扩展，而不是指数级的扩展，这将改变游戏规则。”

Gelsinger不愿意透露VMware即将在8月份举行的VMworld大会上发布预期产品的具体细节，但他暗示说更广泛的云视角将成为主题的一部分。

“这是关于公有云、私有云、电信和边缘。我们认为，这四个世界的融合是VMware独有的定位，能够让我们快速进入市场。”