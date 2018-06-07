从无边界计算到智能计算 华为引领计算产业新风向

邱隆说，华为在整个智能计算里，希望与合作伙伴一起把智能计算基础设施做好，共建AI生态，让智能无处不在，为企业创造更多的商业价值。“计算无边界，智心领未来。华为为了这样的智能计算愿景会不断创新。”

至顶网服务器频道 06月07日 新闻消息（文/李祥敬）：随着新技术的涌现，比如人工智能、量子信息技术、虚拟现实等，计算产业正在迎来新的变革期。近日，华为在北京宣布其基于“无边界计算”战略的智能计算业务布局，致力于提供全栈AI计算平台，打造无边界智能计算世界，从而满足企业在计算、数字化转型以及智能化的应用场景。同时华为还发布了面向企业数字化转型的关键业务服务器KunLun V5和全新一代的SSD产品ES3000 V5。

华为服务器产品线总裁邱隆

华为服务器产品线总裁邱隆告诉记者，去年7月，华为提出了“无边界计算”的战略，通过打破CPU、服务器、数据中心的边界，释放计算活力。今年，华为又提出了智能计算的理念，希望用智能的能力贯穿整个无边界计算的战略。

智能计算是华为计算产业的思考成果

华为凭借在计算领域16年的积累和创新，不断在加速部件和系统架构上创新，针对面向企业不同阶段的业务形态提出智能服务器（面向传统企业）、混合云（面向企业数字化转型）、异构计算和边缘计算（面向企业智能化转型）三大技术路线，加速企业从数字化向智能化迈进。

邱隆表示，华为不光有服务器产品，还有云计算产品等。从无边界计算到智能计算，华为面向智能构建整个计算平台。智能计算是华为对于计算产业发展的最新思考。

何为智能计算？华为智能计算，持续以客户为中心，通过技术创新让客户的IT系统从封闭走向开放，从通用走向智能，变复杂为精简，变单一为协同，突破计算边界，为企业的IT系统构建一颗智能的心。

具体来说，在智能服务器方面，华为持续在加速部件上发力，面向应用优化性能。比如通过SSD、FPGA加速技术、全融合网卡等加速部件实现整个系统的加速。同时提出了业界创新的面向全生命周期管理的理念，让企业客户更加便捷的使用、维护和管理服务器资源。

据悉，借助智能引擎，华为服务器实现了全生命周期的智能运维和管理，管理维护更简单。另外在智能资源调度方面，华为服务器实现了CPU和异构资源解耦，CAPEX可降低20%，面向应用资源编排效率提升20%，AI资源可以做到秒级按需获取。

而在智能云数据中心方面，华为从服务器智能走向数据中心智能，主要包含了两层含义：

第一是异构计算资源的编排和调度，华为已经把这个能力构筑在华为公有云上，企业用户可以秒级获取异构计算资源。同时把华为公司自己多年积累的智能应用也放到公有云上，让智能无处不在，支持全场景的企业AI应用；

第二是华为提供端到端数据中心解决方案，智能服务器和数据中心联动可以让企业客户更便利的管理数据中心资源，降低25%的维护成本，节能5%，让数据中心管理更加智能。

在智能边缘方面，随着边缘计算的发展，华为从数据中心智能向边缘智能展开。华为创新性的边缘智能解决方案，边缘计算可以实现边缘数据的实时分析、实时模型推理，边云协同，加速更多的智能应用落地。

“去年华为发布了Atlas智能云硬件平台，这个智能计算平台可以和边缘计算相互协同。大量数据的训练可以放在数据中心，数据训练完之后推到边缘去应用，边缘应用完之后也会收集数据反馈到数据中心，形成一个良好的循环。”邱隆说。

为客户而想 两大新品为智能未来而生

华为发布的新一代关键业务服务器KunLun V5，实现了业界唯一的三大特性：“业界唯一支持CPU和内存热插拔，业界唯一支持物理分区和逻辑分区，业界唯一最完整的开放生态系统”。它可以加速企业IT系统从封闭走向开放，让企业客户更专注商业经营，为关键业务保驾护航。

2016年，华为在德国发布了第一款32路的关键业务服务器；在2017年3月份，华为联合合作伙伴发布了基于KunLun的面向行业的解决方案。今天，全新的关键业务服务器KunLun V5正式发布，帮助客户打造极致可靠、安全的业务平台。

华为KunLun服务器的特点可以概括为：一是稳定可靠。KunLun V5支持CPU和内存在线的热插拔，既支持物理分区，又支持逻辑分区。客户可以根据不同的业务特征优化业务部署，实现随需应变；二是开放全面。KunLun V5支持更多的操作系统、数据库等，企业可以有更多的选择；三是智能。华为打造了智能的防护套件，对CPU、内存、网卡、硬盘进行全方位的监控和防护，实现一个完整的全生命周期的高可靠保护机制。

总之，华为KunLun V5关键业务服务器通过搭载最高端、最核心的智能技术帮助客户从封闭走向开发，实现数字化转型。

同时，华为全新一代的SSD产品ES3000 V5提供了更高性能、更易用、更智能的特性。与上一代产品相比，性能再次提升50%；可提供面向应用的参考架构，让客户更容易根据应用场景选择适合的架构；同时支持智能多流、原子写、智能运维等智能特性，保证业务QoS和客户运维体验。

华为ES3000 V5搭载了第三代的Smart GC算法，这个算法结合了多级调度算法，使得性能和稳定性上能够做到更小力度的精确控制。在流加速方面，华为ES3000 V5支持8个流的智能多流技术，把不同类型的数据进行区分对待，带来性能的极大提升。在智能化方面，华为ES3000 V5可以实现多级功耗调整，可靠性热插拔，后台数据的巡检和寿命的监测，让用户放心地使用。

结语

不管是KunLun V5还是ES3000 V5，并不是简单地产品升级，而是融入了华为对于智能计算的新思考。

同时，智能计算需要产业链的上下游一同努力打造，华为跟业界主流的厂家，包括芯片、操作系统、算法的厂家进行合作，就是为了响应智能计算。邱隆说，华为在整个智能计算里，希望与合作伙伴一起把智能计算基础设施做好，共建AI生态，让智能无处不在，为企业创造更多的商业价值。“计算无边界，智心领未来。华为为了这样的智能计算愿景会不断创新。”