数字化转型下的数据变革以及应对之道

至顶网联合英特尔以及合作伙伴推出了《新至强决胜数据未来》系列对话节目，邀请业界嘉宾畅谈他们眼中的数据时代以及应对之道。本期，我们邀请到中科曙光副总裁兼存储事业部总经理惠润海，展望数据洪流下的存储变革以及对策。

至顶网服务器频道 06月05日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，我们处于一个数据爆炸的时代，人工智能是时下非常火热的话题。在万物智能互联的新时代，互联的物体越来越多、越来越智能，并由此产生出汹涌而来的数据洪流。驾驭数据洪流是实体经济转型的关键。为了帮助企业更好应对数据时代的挑战，至顶网联合英特尔以及合作伙伴推出了《新至强决胜数据未来》系列对话节目，邀请业界嘉宾畅谈他们眼中的数据时代以及应对之道。本期，我们邀请到中科曙光副总裁兼存储事业部总经理惠润海，展望数据洪流下的存储变革以及对策。

数据洪流下的数字化转型

在惠润海看来，数据大爆炸给处于数字化转型中的企业既带来了机遇也带来了挑战。

在新经济模式下企业要想获得长期快速的发展，必须要面对业务模式的转变挑战。数据爆炸则为企业的业务创新提供了基础，以数据为基础，让数据驱动业务创新是企业在当今时代的重要生存之道。其次，从数据中挖掘价值，从而带来业务的快速增长是企业在数据时代的一大机遇。

虽然，数据具有如此多的好处，但是企业也面临诸多挑战。惠润海表示，数据洪流给企业带来了三个方面的挑战：一是海量数据的有效管理，这是企业以前不曾遇到的挑战。这需要企业有相应的IT架构来满足快速增长数据的需求；二是数据人才的短缺，数据人才的培养和储备是企业面临的另外一大挑战；三是数据安全，数据是一个企业的财富，如何实现数据安全保障是企业需要思考的。

特别是在IT架构方面，为了应对数据爆炸，企业需要更新已有的IT架构。在以前，企业可以通过建设数据中心来满足IT需求。但是在大数据时代，新的业务模式下企业需要对传统的IT架构进行很大的转变。

为此，惠润海认为，企业首先应该要简化IT架构，太复杂企业驾驭起来就非常困难。因为随着数据爆炸性增长，对IT系统的需求越来越高，管理势必会越来越复杂，如果你不采取措施把IT系统的整体架构进行简化，后续的管理问题就会非常困难。然后是智能化，现在人工智能的兴起对于企业来说创造了新的业务模式，企业的IT架构必须对这些需求做出智能化的反映，加快业务增长的速度。

具体到存储，惠润海说，企业面临越来越多的数据，而且数据类型更加多样化。同时，应用对于存储的需求也越来越多样化，有的可能是需要比较高的IO带宽，有的特别需要非常高的IOPS，每秒响应的请求数据需要特别大，这就需要我们的存储系统更加贴近应用、更加智能化，来适应这种不同应用需求对存储的要求。

其次是成本，如果还是按照以前的存储系统来应用数据爆炸，那么企业的IT成本会变得非常高，这显然是行不通的，企业需要寻求更加有效的存储解决方案来应用数据爆炸。

然后是管理，如果说以前企业面对的是TB级数据，现在企业面对的则是PB级，应对这种海量数据管理的时候必须要用更简化的方式。

最后是扩展性，现在数据增长非常迅速，未来你的IT架构必须能够应对快速增长的数据需求，这就要求扩展性非常好，可以在线轻松扩展，而且部署速度要非常迅速。

惠润海补充说，在存储规划方面，企业需要注意两点。一是要考虑得更长远，因为现在数据的增长非常迅速，IT系统的建设必须考虑未来几年数据的增长，然后根据这些数据的生命周期来整体把握你的存储架构。第二个是预留更多的可能性，未来你对于数据的管理和处理，数据价值的挖掘，需要预留更多的接口，否则未来你一旦有一些新的想法想要实现，你可能要付出非常大的成本。

混合云下的数据变革

毋庸置疑，我们处于一个云时代。到2020年，90%的企业将实施包含公有云和私有云资源的混合战略。惠润海表示，云对于企业业务的发展至关重要，特别是混合云契合了企业IT的发展需求。分布式存储、软件定义存储、超融合架构等新的存储架构不断涌现，也在某种程度上解决了我们混合云对于存储的需求。

IDC的数据显示，一家大型杂货店零售商通过部署软件定义存储解决方案，可以带来92%的性能提升，资本支出降低80%，占用空间降低90%。对于企业来说，构建一个敏捷、高效、易于访问的面向未来的存储势在必行。

混合云对于存储的需求具体体现在横向扩展，而且可以在线实时扩展，保证它的容量和性能能够满足混合云的要求，因为云的架构就要求平滑的实时扩展能力。另外，混合云对于存储的性能要求也比较高。传统存储只是提供了基本的IOPS和带宽的能力，而混合云需要传统存储架构进行升级，否则可能会成为混合云架构的一个瓶颈。

在惠润海看来，现在是存储大变革的时代，比如超融合架构、软件定义存储、闪存等。超融合架构在一个统一的硬件平台上实现了计算能力和存储能力的匹配，使得我们的管理更加简单。而软件定义存储可以作为超融合系统里面的存储解决方案，也可以作为混合云架构里面独立的存储系统来使用，它的这种分布式架构保证了存储性能和容量可以实时在线横向扩展，从而满足混合云架构对存储的性能需求。对于传统存储和分布式存储，惠润海认为这两种存储架构在企业中是共存的状态，相互补充。

其次，闪存应用在混合云整个架构里面起到非常重要的作用。传统磁盘已经成为整个混合云架构IO的一个瓶颈，闪存的大量使用可以优化存储性能，不让存储性能成为整个混合云架构的一个瓶颈，而且闪存对于IOPS的提升具有非常高的作用，所以说现在混合云的存储系统里面大量在使用闪存。

混合云的普及，数据归档、备份、迁移不可避免。如果海量数据不经过压缩和重删，就会占用很大的带宽和资源，这对于企业来说需要付出很大的成本。过去，企业大多以磁带装置作近线或离线存储。但随着网络通信的普及，在线数据迅速增加，使原有的存储架构不胜重负，企业不得不添加在线存储设备，成本昂贵之余也造成了兼容问题。所以，企业在设计整个IT架构的时候就需要把这个问题考虑在内，比如全闪存存储的部署、存储系统的数据压缩功能等。

为了帮助用户实现数据存储和加速，英特尔把3D XPoint内存技术落地，推出了新一代存储品牌——Optane傲腾。它的存储介质是3D XPoint技术，加上内存和存储控制器以及英特尔互联IP以及英特尔软件，综合起来的产品我们称之为Optane傲腾。

英特尔研发新技术的目的是不断缩小内存和存储间的界限，让数据更靠近计算和应用。目前NAND SSD的时延与DRAM内存的时延是一万倍级别的差距，而3D XPoint存储技术能够实现更低的延时以及更大的容量。

Optane是目前世界上响应最快的数据中心级固态盘。另外，Optane由于采用了类似DRAM的存储介质，可以在很低的队列深度下达到极致性能。Optane SSD和英特尔至强可扩展处理器结合能够给客户带来极致的存储体验。

英特尔至强可扩展处理器可以做更多

英特尔至强可扩展处理器采用全新的内核微架构、核内互联和内存控制器，该处理器可为计算、网络和存储带来针对工作负载优化的性能，向下一代云基础设施提供坚实基础，并赋能数据分析、人工智能、高性能计算、网络转型等各类应用，以加速企业数据中心现代化及业务转型的实现。

英特尔至强可扩展处理器全新的微架构添加了许多全新特性，包括更大的处理器内核数量，更高的内存带宽、非包含高速缓存、英特尔高级矢量扩展指令集512（英特尔AVX-512）、英特尔内存保护扩展（英特尔MPX）、英特尔超级通道互连（英特尔UPI）等。由此，英特尔至强可扩展处理器提供了更多的每处理器内核数量和更高的内存和I/O带宽。

在存储现代化方面，英特尔至强可扩展处理器可以提供更出色的存储性能表现，英特尔智能存储加速库（英特尔ISA-L）将纠删编码速度提高100%；在vSAN上可以实现高达200%的存储效率提升；采用英特尔3D NAND SSD的每机架单元存储实现高达4倍的存储容量增加。

惠润海认为，英特尔至强可扩展处理器对于我们存储系统的性能提升是非常有帮助的。比如说它的内核微架构、核内互联的新技术，对于单个存储节点的技术能力和IO吞吐能力都有非常大的提升。不管是传统存储架构，还是分布式架构存储系统，带来的是整体性能和性价比的提升，因为我们用更少的硬件资源可以获得更高的性能。

另外，英特尔至强可扩展处理器也面向数据应用进行了增强型，比如说它新的增强指令集AVX-512，新的指令集对数据的压缩、重删以及数据处理，都会带来成倍的性能提升，这在曙光的很多用户已经得到了应用和体现。惠润海介绍说，曙光有一个专门进行AI创新的客户，其面对的数据特点是海量的小图片，需要通过机器学习进行训练。对应存储系统需要大量的随机读取这些小的文件，这时候采用英特尔新一代至强平台，比上一代的平台会带来几倍性能的提升，我想这就是英特尔新一代至强产品带给存储的一个很好的应用展示。

此外，英特尔的3D XPoint技术打破了内存和闪存界限，让存储系统更贴近CPU，离CPU更近，离计算更近，延迟大幅度缩小，性能得到极大提升。英特尔傲腾、英特尔3D NAND、英特尔存储加速库、纠删码等为企业构建一个专为优化数据分层和性能而设计的现代数据基础设施提供了有力支撑。

“目前，存储行业所代表的数据存储和管理行业正处于变革期。不管是存储介质还是数据管理方式，都在发生巨大的变化。新技术会不断涌现出来，因为它们会更加贴近我们很多应用要求，更满足我们客户的需求。”惠润海最后说。