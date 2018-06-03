VMware公司宣称极耗能源的区块链技术“不道德”

在VMware公司本次于加利福尼亚州旧金山召开的第十四届Radio大会上（本周三），CTO Ray O’Farrell面对市场变化提出了两种可能的企业适应方式：黑莓选择退出手机业务，而Adobe则转型为软件即服务厂商——一家服务供应商。

虚拟化巨头还在其年度创新大会上对Adobe公司的SaaS转型举措表示钦佩。

VMware公司CTO Ray Orell’Far（图左）与CEO Pat Gelsinger（图右）在该公司的Radio大会舞台上。

在VMware公司本次于加利福尼亚州旧金山召开的第十四届Radio大会上（本周三），CTO Ray O’Farrell面对市场变化提出了两种可能的企业适应方式：黑莓选择退出手机业务，而Adobe则转型为软件即服务厂商——一家服务供应商。

他表示，“技术企业已经无法保证自身能够生存至谢幕。”

二十年过去了，目前处于戴尔麾下的VMware则至少还有一次重大机遇。

自2016年以来，虚拟化巨头的股价一直在或多或少地稳步上涨，这也反映出该公司计划将数据中心内的一切加以抽象化的决心。这一点在最新的Virtual Cloud Network与NSX软件当中都有所体现。

该公司的发展经历复杂而坎坷。其联合创始人兼首席工程师Scott Devine在小组讨论中将最初的VMware称为“陋室”，因为当时这家企业还问题百出，且没有自己的拳头产品。

而如今，VMware公司正努力将自身重塑为与Adobe类似的SaaS厂商。

不过要想在云时代下占得一席之地，虚拟化巨头仍有一段漫长的道路要走。然而只要能够成功抵达彼岸，稳定的订阅费用与客户锁定等诱人前景将为其带来可观的收益。

VMware公司并不打算成为下一家黑莓。但其亦有可能追随甲骨文的脚步——这家传统得不能再传统的企业面对沉重的支出，仍努力在公有云市场上扮演利基参与者角色。

为了避免这样的尴尬局面，O’Farrell在大会上反复提到了“创新”这个字眼。

他表示，“革命性企业不仅需要在产品层面进行创新，同时亦需要在能够做到的一切事物上进行创新。”

流行语集合

O'Farrell提供了一份技术图表，其中展示了VMware公司目前的创新领域——或者至少是有意探索的领域。

这份列表包括：机器学习、物联网、人工智能、增强现实、边缘计算、三件加速、量子计算、自适应安全、无服务器、数据分析、区块链以及数字双胞胎虚拟化建模。

然而，能够在不违反保密协议的前提下加以讨论的具体创新案例却非常有限。

不过这正是Radio大会的自身定位——此次大会属于VMware工程师们的内部技术活动加概念培训，而非公开产品展示。（根据我们得到的说明，这是该大会首次邀请记者参与。）

此次公布的清单并非创新产品的展示，而是一种企业价值观宣言——毕竟没有主观能动性作为支撑，一切革命性产品与成果都将无从谈起。

虚拟化巨头CEO Pat Gelsinger谈到了他的父亲如何引导他亲眼见证种族主义的危害。在引用麦肯锡发布的报告时，他坚持认为具有差异性特征的企业在实际表现上要优于同质性较强的同业企业。

他同时补充称“总体来讲，技术在多样性方面表现得比较糟糕。我们必须学会适应一切令人不适的情况。”

这种包容性的政策也可以被视为一种创新。很明显，VMware公司的这种领导者意识确实值得鼓励。

区块链

在本周二举行的会前讨论当中，多位VMware公司领导者就可能决定虚拟化巨头未来拿去的重要因素作出了深入探讨。

VMware公司目前正在研究区块链技术。其首席研究官David Tennenhouse表示，虚拟化巨头致力于可持续发展，并希望探索此类思路在规模化机构领域的实际应用——例如联邦政府分类账。

VMware公司并不是比特币的粉丝。Tennenhouse介绍称，比特币的工作证明共识机制会造成巨大的能源浪费。

“坦率地讲，我们认为比特币是一种不道德的产物。这种协议对我们这个行业来讲并不合理，也不应该被接受。”

因此，VMware公司正在研究拜占庭共识协议——这项协议主要用于各类不是特别强调匿名性的交易系统。

正如可持续发展战略副总裁Nicola Acutt所解释的那样，该公司正在考虑如何通过虚拟化方案以节约能源。

但仅靠渐进式的思维并不足以保证市场进步。

在主题演讲之后的简报当中，VMware公司首席工程师Gabe Tarsuk-Levin以更为实际的角度阐述了该公司的措施。

VMware公司将由一家为客户提供安装型软件方案的供应商，转型为帮助客户运行软件的业务支持者。当然，这一切都将以保障自身收益为前提。

对于VMware Cloud on AWS，这意味着虚拟化巨头需要学习如何将原本安装在内部环境的软件转化为易于运行的“即服务”方案。

Tarsuk-Levin解释称，“长久以来，我们一直很清楚软件的安装与修复工作非常令人头痛，而我们也已经采取了一些措施以改善这些状况。然而，这是我们第一次真正感受到这种痛苦……每个季度进行大规模升级确实带来了巨大的挑战。”

VMware公司云平台部门CTO Kit Colbert则提到，VMware正准备接受这些挑战。

他表示，“我认为我们基本上遵循着Adobe的发展模式。目前，VMware公司内部发生的变化非常巨大。我们正在努力进行云计算转型——换言之，尽管大部分收益并非来自SaaS，但我们仍在转向SaaS这种新的软件交付方式。我们认为，这代表着一次根本性的转变。”