为实现建筑和人类的“对话” 西门子用数字化赋能中国智能建筑发展

西门子认为数字化浪潮正席卷至楼宇科技领域，楼宇科技数字化影响了楼宇的整个生命周期，这包括从楼宇建设的规划到楼宇的使用和管理等所有环节，最终为用户提供一个完美的智慧空间。数字化是能进行通信的、高效且智能互联型楼宇的关键所在。

至顶网服务器频道 04月23日 新闻消息（文/李祥敬）：2017年4月，住房和城乡建设部印发的《建筑业发展“十三五”规划》中提出推动建筑产业现代化，推广智能和装配式建筑。在近日举行的第二十九届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会（2018中国制冷展）上，西门子以“用数字化创造完美空间”为主题全方位展示了包括最新的Desigo Control Point、PM2.5微尘传感器等产品和其针对家居、办公楼宇及酒店的不同应用场景推出的智能空间与智能照明解决方案。

西门子（中国）有限公司执行副总裁兼楼宇科技集团总经理邵康文

西门子（中国）有限公司执行副总裁兼楼宇科技集团总经理邵康文告诉记者，物联网和云计算等数字化技术已席卷至各行各业，楼宇行业也在经历着深刻的变革。作为楼宇数字化的全球领军者，西门子以全面、创新、领先的楼宇产品和解决方案满足客户个性化、智能化的需求，推动室内环境品质与能效的提升。

西门子楼宇科技集团提供智能综合的楼宇解决方案，包括楼宇自控、消防、安防等领域全方位的产品、系统和解决方案，目前已广泛实践和应用于不同行业如商业楼宇，酒店、地铁、数据中心、机场等，包括为亚洲最大的公用被动房——青岛中德生态园被动房技术中心提供了智能楼宇解决方案，该建筑每年节约能源消耗130万千瓦时，相当于每年节省能源费用约50万元人民币，并且每年降低碳排放664吨。2015年，西门子为上海中心大厦提供了先进的智能楼宇系统。投用后，整栋大厦的能耗将降低5%至10%，同时该项目已荣获LEED绿色建筑设计白金级认证。

“西门子将通过持续不断的创新科技与服务将数字化的力量注入楼宇运营之中，实现建筑和人类的‘对话’，打造安全 、舒适、健康和绿色的完美空间。”邵康文说，“西门子楼宇科技这两年主推的理念是为你我生活创造完美空间，我们的产品、系统、解决方案和服务为人们打造完美的生活空间、工作空间、学习空间，发展跟创新的空间等等。”

以产品为根基 西门子打造完美空间

在2018中国制冷展上，西门子展示了全面的产品和解决方案。邵康文说，以自动化为基础实现数字化，通过数字化创造完美空间。此次西门子的展示也是围绕着如何创造完美空间这个主题来展开的。

在楼宇自动化方面，楼宇管理集成平台Desigo CC是西门子基于数十年的行业经验开发的先进楼宇控制平台。基于该平台推出的中小型楼宇管理站Desigo Control Point可用于同一楼宇中的不同管理任务，将设备运行、遥控操作以及房间功能集于一台设备。因此，对于现场操作和终端用户来说，用指尖轻触即可操控空调系统，灯光及窗帘遮阳百叶窗。Desigo Control Point支持最常用的以太网络，用户可通过网络直接在办公室或者在建筑内的任何场所进行遥控使用。此外，该产品还简化了空调系统、灯光及窗帘遮阳的控制，并且可通过信息丰富的能耗仪表板来监控能源。

在室内环境方面，为保证室内健康空气环境，西门子基于八十多年传感器开发和室内环境控制方面的经验，发布了全新PM2.5微尘传感器，用于监测建筑物内的空气污染。该传感器具有高性能的优势，可准确测量PM2.5、PM10，对单个或多个房间的空气污染进行监测，适用于多种类型的建筑物，还可以无缝集成到综合的楼宇管理系统中，全面检测与控制空气环境。传感器易于安装和维护，用户在日常的维护服务中可快速而便捷地更换传感器模块，而不需更换整个传感器。这一产品补充了西门子现有的CO2、VOC和温湿度传感器，并通过多种应用，形成了全面健康室内环境解决方案的产品组合。

在智能空间与智能照明方面，Gamma instabus KNX系统是一套基于KNX国际标准的总线系统，其标准化的技术，模块化的结构，灵活的配置，以及安全可靠的运行，在为客户营造舒适的环境同时，提高系统能效、节省能源。

Gamma instabus KNX智能家居控制系统提供从室内设备管理，到访客确认和远程控制的全面家居管理，例如对窗帘和空调等家居设备的管理；通过访客的音频、视频进行访客确认；能快速显示屋内家居设备和操作键盘的智能家居云平台来最大化方便用户随时随地管理家居。

如今，人们对办公环境的要求也越来越高。Gamma instabus KNX系统提供专业的办公室解决方案，包括灯光开关、调光和场景、时间表管理，人体探测控制，恒照度控制，数字化照明控制DALI和百叶帘控制、阳光追踪功能，带来舒适、灵活、节能的楼宇照明控制，实现高效节能舒适安全的办公环境。

邵康文表示，每一个酒店都具有自己的独特之处，西门子将充分了解业主需求，为其提供最先进的楼宇自动控制与管理、客房智能控制、智能照明以及消防安全解决方案。该系统在帮助酒店优化服务过程和效率、减少能源和业务费用、提高楼宇透明度和促进酒店可持续管理的同时，为客人提供独一无二的专属体验。

数字化实现建筑和人类的“对话”

当前，数字化浪潮席卷各行各业，同样楼宇科技领域也不例外。西门子认为数字化浪潮正席卷至楼宇科技领域，楼宇科技数字化影响了楼宇的整个生命周期，这包括从楼宇建设的规划到楼宇的使用和管理等所有环节，最终为用户提供一个完美的智慧空间。数字化是能进行通信的、高效且智能互联型楼宇的关键所在。

得益于数字化，楼宇可传输能源消耗和等待维修等信息数据。数据传输从联网产品开始，感应器和执行器提供连续数据流并发送至云端。通过数据分析并借助西门子技术，这些 “大数据”可转化为“智能数据”。这样，就可识别用户行为或消费模式，并采取相应的修正措施。这些基于联网产品、云端方案和智能数据的自优化功能，将形成楼宇的中央神经系统，赋予楼宇智慧。物联网，这一楼宇科技数字化的基石，把现实世界与数字世界融合，将楼宇的不同领域联系起来，为打造新的数字化服务及楼宇模型奠定了基础。

其次，利用数字接口，西门子Desigo CC楼宇和能源管理平台将不同领域（如暖通空调、安防、消防等）的数据集成在一个用户界面内。这使得集中管理、控制和分析整个楼宇成为可能，使楼宇运营更加经济、安全、节能和高效。

此外，与当今一边施工、一边规划的做法不同，建筑信息模型（BIM）借助虚拟数据模型，一举全面规划整座楼宇，然后进行模拟测试，并根据需要加以纠正。从本质而言，楼宇被建造了两次——从计算机上虚拟构造以及在现实世界中建造，这就是楼宇中的“数字化双胞胎”。

邵康文表示，数字化对未来建筑行业发展有很大的影响，我们能切身感受到数字化给我们生活和工作带来的改变。在楼宇方面，通过远程连接能够提供远程服务；通过大数据的挖掘分析实现节能诊断和优化；利用数字化让设计、建造以及运维管理过程少走弯路等等。这些都是我们看得到的。“数字化让楼宇、设备和人之间能够相互沟通交流，相互感应。”

近些年，我们也看到西门子在数字化技术方面的投入，比如基于云的开放式物联网操作系统MindSphere。基于该操作系统，西门子希望帮助客户完成数据的采集、传输、存储、分析及应用。

“数字化时代已经到来，整个西门子都在推动自身的数字化转型，在战略制定、目标设定、培训、研发投入等方面，力度很大。”邵康文谈及自身的感受，他表示，在数字化变革时代，我们需要接受变革，思考数字化对我们所在的行业意味着什么，我们能够做什么？要做什么？

为了适应数字化时代的变化，邵康文表示，组织结构、业务模式等都需要进行响应调整。“在数字化变革时代，机遇大于挑战，新的机会不断涌现。这种机会不光是对业务的机会，也是对客户带来新价值的机会。我们需要快速响应、快速应对。”