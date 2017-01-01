什么？VMware现在有两个版本的vSphere

VMware为虚拟化管理员们又提供了一个新版本的vSphere——vSphere 6.7，这不是一次重大的发布，有点混乱但同时又相当重要。

VMware为虚拟化管理员们又提供了一个新版本的vSphere——vSphere 6.7，这不是一次重大的发布，有点混乱但同时又相当重要。

首先，说它重要是因为这个版本显示了VMware对混合云的信心有多少。这一点体现在全新的“vCenter Hybrid Linked Mode”中，该模式允许一个运行在本地或者云中的vCenter版本运行其他vCenter版本——甚至可以是完全不同的版本。这意味着VMware用户不需要保持其部署同步，避免了通过大爆炸式升级来构建混合云的方式。

上周晚些时候，VMware还将Hybrid Cloud Extension添加到Core VMware Cloud on AWS Service中。该扩展以前是有定价的，现在免费提供给客户。这么做是为了让VMware-on-AWS对混合云更加友好，反过来也给用户提供了在本地运行vSphere的一个很好的理由。

该版本具有重要意义的另一个原因，是它反映了VMware正在致力于开发vSphere-on-AWS加快的发布节奏。不过这并不一定意味着你会看到VMware提供更多0.2增量的vSphere版本，但这反映了VMware想到了追赶上AWS的方法。

现在让我们感到困惑的是：VMware花费了几个月的时间提醒vSphere 5.5用户，支持将截止于9月份，以及将把用户推送到vSphere 6.5。

但是现在又推出了6.7！这是为什么？

VMware给出的解释是，很多用户都会喜欢6.5中的新功能，特别是那些从5.5升级的功能。VMware预计，6.7中的额外功能——主要是混合云——将吸引来一些用户。

如果混合云还不足以让人兴奋的话，还有其他的。在虚拟化的Nvidia GRID GPU上挂起工作负载的能力，目的是让用户部署高成本卡用于VDI这样以用户为中心的应用，然后在夜间切换到分析或其他工作负载。

对于那些喜欢Optane打包主机的人来说，他们也会喜欢非易失性内存。6.7还将打补丁或升级之后需要重启虚拟机的数量减半了。现在只需要一个虚拟的CTRL-ALT-DEL就可以重新启动并运行。

对Trusted Platform Module（TPM）2.0及其虚拟变体的支持是一项并不复杂的资产，对vSphere HTML 5客户端的诸多调整（可让其管理vSphere、VSAN和NSX）也是如此。

在安全性方面带来的惊喜

VMware带来了一个安全性方面的惊喜，推出了一个新版本的AppDefense，可以运行在虚拟机管理程序之外。

之所以说这是个惊喜，是因为该产品的代号“Project Goldilocks”反映了VMware认为虚拟机管理程序是观察工作负载和执行最低特权安全执行服务的理想场所。

这个新版本的AppDefense能够对容器执行最小特权策略。要做到这一点，AppDefense将运行在最小特权容器中——最初只有Aqua Security提供这种容器，但VMware已经在与其他容器供应商一起实现这一点了。

VMware表示，它知道结果是让虚拟机不那么孤立——共享操作系统是起不到什么帮助作用的——但将策略应用于两种抽象类型不仅可以赢得更多合作伙伴，也会影响到客户。