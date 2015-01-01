物联网的内核和外延在新时代被不断延展，相关产业生态不断完善，市场规模不断扩大，这里面的机会也越来越多。而要捕捉这样的机会，则需要相关厂商找准切入点，聚焦产业痛点，从而抢占市场制高点。

至顶网服务器频道 04月08日 新闻消息（文/李祥敬）：作为当下ICT领域中关键的热点技术之一，物联网（IoT）向行业展现出强大的技术魅力并带动了新一轮的发展热潮。各国政府、企业都在抢抓物联网新一轮发展战略机遇。

新闻事件：

近日，阿里巴巴集团资深副总裁、阿里云总裁胡晓明在2018云栖大会深圳峰会上宣布：阿里巴巴将全面进军物联网领域，IoT是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。据悉，阿里云IoT的定位是物联网基础设施的搭建者，阿里云计划在未来5年内连接100亿台设备。此外，为应对物联网带来的新挑战，阿里云将在2018年战略投入“边缘计算”这一新兴的技术领域，打造全世界第一朵“无处不在的云”。

2018年3月31日，紫光旗下新华三集团（以下简称新华三）在2018 Navigate 领航者峰会物联网分论坛上重磅发布绿洲平台2.0，将平台价值提升到IoT战略的高度，用“One Platform，All Connection“这个理念阐释了通过统一的智能化的平台，基于极连接的能力推动万物互联，激发企业数字化转型潜能。

微软日前宣布，计划在未来四年向物联网（IoT）领域投资50亿美元，以帮助该公司商业客户更好地使用联网解决方案。在过去的几年中，微软一直有投入物联网技术，以此推动其Azure云服务。

物联网的万亿"大蛋糕"

物联网（IoT），即通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术实现的物物相连网络。自下而上来看 ，物联网四大层次分别为： 感知层（芯片/传感器）、网络层（芯片/通信模组/通信网络）、平台层（平台/操作系统）和应用层（智能终端/集成应用）。

物联网是我们常说的“云大物移”的重要组成部分，是新一轮科技和产业革命的基础。Forrest Research预测到2020年，世界上物物互联的业务将是人人互联业务的30倍；Gartner预测到2020年，物联网总支出将达到30110亿美元。

工信部数据显示，2017年物联网业务收入比上年大幅增长86%。未来几年，我国物联网市场仍将保持高速增长态势。预计到2022年，中国物联网整体市场规模在3.1万亿元，年复合增长率在22%左右，可增长空间巨大。

与互联网类似，物联网在生产生活中具有极强的渗透性，具备发展成为新经济增长点的巨大潜能。近年来全球物联网技术创新空前活跃，物联网窄带物联网芯片、信息传感器等新技术新产品不断推出，有力推动物联网的应用普及。2016年全球具备物联网700亿美元，同比增长21%，预计2018年市场规模有望超过千亿美元。

物联网新模式新业态不断涌现，比如车联网、智慧城市等。工业互联网与工业4.0也强调物联网深度应用，物联网正在成为支撑经济和社会发展的新型基础设施。据统计，全球40%的运营商都在积极部署业务运用，全球每天约有550万台设备加入物联网。美国咨询公司预计2021年全球联网设备将达到280亿台，其中160亿台与物联网有关。

正是物联网市场空间巨大，吸引了众多玩家进入，所以我们就看到了阿里巴巴、新华三、华为等厂商在IoT领域的布局。除了这些传统IT厂商，苹果、亚马逊、通用电气、西门子等巨头也在积极打造适用于垂直领域的物联网开放平台。物联网生态系统与支持技术正带领产业朝向数字转型方向前进。

物联网缘何被再度热炒？

物联网的概念不是新概念了，毕竟物联网被谈了很多年了。但是为什么进入到2018年，物联网成为厂商争夺的焦点呢？在笔者看来，这是因为各种新技术叠加造成的，特别是云计算和移动终端的普及。

物联网势必产生海量数据，这就需要一个大规模的计算平台作为支撑。云计算从本质上来说就是一个用于海量数据处理的计算平台。众所周知，云计算的发展已经进入到一个崭新的阶段，这直接带动了物联网的发展。

物联网与云计算的结合给业界带来了很大的想象空间。在云计算技术的支持下，物联网被赋予了更强工作能力。而物联网则为云计算提供了落地应用，丰富了云计算的应用场景，促进产业革新“瞬间爆发”。

移动互联网驱动着整个全球互联网和新兴技术的创新与变革，也是规模最大、发展最快、创新最为活跃的一个领域。移动互联网和物联网的结合，让连接无处不在。

其实除了技术驱动，国家政策层面的推动也是举足轻重的。工信部在信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020年）中指出，“十二五”期间，已形成包括芯片、元器件、设备、软件、系统集成、运营、应用服务在内的较为完整的物联网产业链。2015年物联网产业规模达到7500亿元，“十二五”年复合增长率为25%。公众网络机器到机器（M2M）连接数突破1亿，占全球总量31%，成为全球最大市场。物联网产业已形成环渤海、长三角、泛珠三角以及中西部地区四大区域聚集发展的格局，无锡、重庆、杭州、福州等新型工业化产业示范基地建设初见成效。

“十三五”发展目标是，到2020年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。推进物联网感知设施规划布局，公众网络M2M连接数突破17亿。

综上所述，多种因素的汇总让物联网再度成为焦点，产业机会的大门由此打开。

从物联网到边缘计算

笔者认为，物联网的产业生态太过庞大，比如芯片、网络、终端等。而作为物联网的重要实现基础是计算功能。市场调研机构IDC预测，到2020年将拥有超过500亿的终端与设备联网，不断增长的数据催生了对边缘计算的需求，未来超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理和储存。

物联网时代，万物进行互联，手机、可穿戴设备以及附带传感器的智能设备正在呈爆发式增长。Business Insider预测，在2020年，企业和政府将有58亿个物联网设备会使用边缘计算。

物联网快速发展驱动的是计算的发展，特别是边缘计算。边缘计算指在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

物联网系统上的设备在功耗和计算能力方面都较低，因此边缘计算将中央计算能力从云端移出，并更靠近终端用户设备的所在位置，这使得处理过程更加快速。将边缘计算和云计算技术相结合，可以让云处理一般的计算任务，而边缘计算可以处理更多的客户端特定需求。例如，数据聚合可以依靠边缘计算，将数据聚合为单个集合，然后将其发送到云，进一步处理。

在物联网快速发展的情况下，边缘计算成为众多厂商争夺的焦点，比如思科、华为等网络厂商、AWS、Azure等云服务商。因为物联网涉及太多产业链，随之而来的就是边缘计算的玩家众多。特别是那些聚焦基础设施层面的厂商，边缘计算成为他们不二的选择。

结语

物联网的内核和外延在新时代被不断延展，相关产业生态不断完善，市场规模不断扩大，这里面的机会也越来越多。而要捕捉这样的机会，则需要相关厂商找准切入点，聚焦产业痛点，从而抢占市场制高点。