VMware走向前台，引领云创新 

VMware日前宣布在中国市场推出一个名为Cloud Harbor的战略计划，倡导成立一个开放网络社区，以推动与各界参与者的合作，共同促进创业和技术创新，推动云计算产业的发展。

至顶网服务器频道 04月03日 新闻消息（文/邹大斌）：在云计算生态版图上，作为云计算解决方案供应商的VMware是一个非常重要的角色。现在VMware计划进一步强化自己在云计算市场的定位。VMware日前宣布在中国市场推出一个名为Cloud Harbor的战略计划，倡导成立一个开放网络社区，以推动与各界参与者的合作，共同促进创业和技术创新，推动云计算产业的发展。

让正确的事情更快发生

今年对VMware具有特别的意义，因为是VMware成立20周年、在华发展十余年，这十余年来中国已成为VMware最为重视的市场之一，VMware也与其本土合作伙伴一起成为推动云计算技术在中国的普及发展，帮助企业利用IT变革实现业务创新的重要力量。

“在这样的时间点，我们在想VMware到底在中国企业的发展过程中要尽到一个什么责任？”VMware全球副总裁、大中华区总裁郭尊华在日前召开的“开局，布局-Cloud Harbor未来IT论坛”上演讲时表示，“我们认为不应当仅仅是跨国经营、跨国赚取利润的公司，我们更应该去思考怎么去培育、促进、融入当地的技术生态。”

而之所以选择通过Cloud Harbor来落实这一想法，郭尊华解释说，这首先是因为VMware在与客户接触的过程中发现，客户对数据安全的急迫感、对于新技术的渴望是非常强烈的。然而，即使是像VMware这样的IT基础架构技术的领导厂商也常常深感凭一己之力无法帮助所有企业彻底实现数字化转型。

其次，VMware也注意到市场上有许多新的2B创新技术和产品，但它们在进入企业时速度缓慢，面临种种的困难。而作为提供基础架构的厂商，VMware有天然的优势能把大家聚在一起，来改变这种局面，加速技术的落地。

“我们有一个重要的理念，我们不仅仅关注我们自己的业务，我们更关注自己带给整个生态的总的价值。因此，VMware愿意成为一个组织者、推动者。“郭尊华表示。

在上述背景下出炉的Cloud Harbor 是一个由不同类型的组织构成的网络型社区，在此社区VMware会和所有参与者合作，共同推进创业与技术进步，促进云计算及相关产业发展，用郭尊华的话说就是“让正确的事尽快发生”。

VMware大中华区合作伙伴及业务拓展总经理王冰峰介绍，Cloud Harbor的战略愿景是打造一个由各类组织机构组建而成的开放的网络社区，具备战略联盟、孵化器、产业发展引擎、创新中心、开放社区和教育培训中心六大功能，可为参与者提供多维度的服务：联合业内优秀企业，协调技术创新、产品开发和业务战略的实施；联结初创企业、投资者和其他参与者，推动中国云计算及相关产业的发展；支持云计算、大数据、物联网和人工智能等前沿技术的研发；为参与方提供科技论坛、动手实验室、联合研发、教育培训和职业发展等机会。Cloud Harbor面向各行业客户、业内优秀企业、初创企业、投资者、大学与研究机构以及行业协会。参与者可获得包括VMware中国研发中心在内提供的各种支持，如最新产品解决方案、方案咨询、人员培训、投资机会等，加快企业业务数字化转型，加速产品上市，实现多方共赢。

“VMware作为Cloud Harbor的倡导者和发起者,同时也将是Cloud Harbor的推动者和贡献者。”王冰峰表示，VMware将着眼于对整个云化产业全视角的观察与思考，把Cloud Harbor打造成一个立体的组织网络，和大家一起来把握行业发展的趋势，一起创造这个趋势。

聚焦热点技术 协同创造更大价值

根据VMware的设计，Cloud Harbor将作为一个桥梁和纽带，联合多方一起协作创新。其中，推动技术创新与新产品开发是Cloud Harbor的重要使命，重点聚焦于以下技术领域：云计算、NFV、IoT、AI与数据分析、区块链等。

显然，这些热门技术都无一例外是当下用户关注的重点，同时都存在很大的创新空间。以云为例，过去的十多年云计算技术一直在不停的演进、发展，很多新技术逐渐融入到现有的云体系架构中，比如说云网融合、IT和OT的融合，而且不同技术的进一步融合，催生出一些新的概念，比如边缘计算等。同时，云的最底层架构也在不断演进，比如以前使用CPU，现在GPU、TPU、FPGA等一并作为云的基础架构。另外，在上层，现在越来越多的云提供更全面的、综合性的服务，包括AI的基础架构，区块链基础架构都会融入到云环境中。

“VMware已经帮助中国1000多家企业向面向服务的跨云架构进行转变，我们希望能够在Cloud Harbor架构上面联合各个技术公司，共同创造一个顶层的企业软件创新加速网络。”VMware大中华区高级技术总监李刚表示。

在云技术的创新中，VMware多次提到了云原生应用。VMware中国研发中心总经理任道远在接受采访时强调说，云原生应用属于云的第三代，以前称其为PaaS，在云中起着承上（SaaS）启下(IaaS)。这些年相关技术创新非常快，分别演进为CaaS和FaaS等，俨然已经成为不少企业的一个创新支撑平台。“云原生应用在未来一定会蓬勃发展的，我们希望加速这一进程。” 任道远表示。

实际上，正如任道远所言 ，在云原生应用的落地上，VMware的确在大力推动。VMware为了在vSphere中更好地支持容器技术，推出了VMware vSphereIntegrated Container，让企业得以在现有的基础架构上运作Container。另外，VMware还和 Pivotal 联合推出了企业级容器平台 VMware Pivotal Container Service 1.0 （简称 PKS），进一步简化的云原生应用的部署和管理。这一切都是为了给用户赋能，支持创新。

“中国已经慢慢显露出转型成为创新型经济，我们需要融入这场伟大的变革，对中国我们也应当承担的责任。”郭尊华表示，Cloud Harbor这一战略构想代表着VMware对本土生态合作伙伴成长的承诺，表明了VMware不断强化生态赋能，助力中国企业不断创新的决心。