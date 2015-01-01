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IDC：Q4公有云扩张推动全球云IT基础设施收入两位数增长

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根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2017年第四季度来自云IT（包括公有云和私有云）基础设施产品（服务器、存储和以太网交换机）的厂商收入同比增长27.3％，达到128亿美元。

作者：IDC 来源：至顶网服务器频道 2018年4月2日

关键字： 公有云

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根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2017年第四季度来自云IT（包括公有云和私有云）基础设施产品（服务器、存储和以太网交换机）的厂商收入同比增长27.3％，达到128亿美元。从2017年全年来看，公有云和私有云部署的总量将继续保持两位数的年增长率，收入达到434亿美元，同比增长21.7％。

公有云基础设施收入在过去两年中翻了近一番，达到85亿美元，同比增长34％。私有云收入达到43亿美元，同比增长15.7％。2017年全球云IT基础设施总收入与2013年相比翻了一番多。公有云和私有云收入合计占全球IT基础设施支出总额的42.2％，同比增长39.3％。传统（非云）IT基础设施收入尽管在过去几年一直在下降，但同比仍然增长了12.8％，达到175亿美元，占全球IT基础设施支出总额的57.8％。

IDC计算平台研究总监Kuba Stolarski表示：“2017年公有云IT基础设施增长强劲，以亚马逊继续扩张以、谷歌和Facebook基础设施重新增长为主导。最近所有IT基础设施领域都在高速增长，但公有云——特别是超大规模数据中心——占到了基础设施增长的最大份额，预计这一增长速度至少还会持续几个季度。”

除拉美和日本的收入分别同比增长6.2％和4.8％外，全球其他地区的云IT基础设施收入均实现了两位数的增长。亚太地区（不包括日本）和中东欧（CEE）的增长率分别为59.0％和34.1％。加拿大（23.3％）、中东和非洲（27.5％）、美国（21.1％）的增长率都在20%以上，西欧（16.6％）的增长率在10%以上。

IDC：Q4公有云扩张推动全球云IT基础设施收入两位数增长

注释：

在全球云IT基础设施市场，当两家或者更多厂商之间的厂商收入份额相差等于小于1％时，IDC认定这些厂商处于并列位置。

由于现在HPE与新华三集团成立了合资公司，因此IDC从2016年第二季度起以“HPE/新华三集团”计算HPE在全球范围内的外部市场份额。

  

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