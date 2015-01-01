开放平台与品牌升级 2018客如云赋能餐饮零售业

在2018年，通过开放平台和品牌升级，客如云将助力餐饮零售业品牌“管理更高效，赚钱更简单”，通过开放平台和国际化进程，助力餐饮零售业“店开天下，客如云来”，应该不再是梦想。

至顶网服务器频道 03月30日 新闻消息（文/李祥敬）： 在互联网快速发展的今天，生活服务业面临前所未有的发展机遇。在客如云创始人兼CEO彭雷看来，生活服务业是一个巨大的“金矿”。在“十三五”新经济政策的指引下、在C端顾客智能化与消费升级相互推动的大背景下，中国餐饮市场的“蛋糕”越做越大，行业迭代也越来越快。而客如云通过SaaS化的软硬件构建服务平台可以赋能整个餐饮零售业。

如今，服务业在国内GDP占比已然超过50%，然而行业智能化、生态化发展却让人堪忧。60%的餐饮零售门店还在用纸质笔记本记账，采用电子系统的门店中90%还是非智能化系统，使用智能化系统的门店中的50%又是非SaaS化系统，无法达到门店各项运营内容的连接——用彭雷的话说就是“信息封闭，数据分散”。

为了赋能餐饮零售业，客如云推出了开放平台以破解餐饮零售业难题。客如云开放平台从“人、财、物、客”四方面连接招聘培训服务、金融服务、供应链全流程服务以及第三方生活服务平台的企业，打通行业上下游生态圈，以促进整个行业效率提升、成本降低、体验更优，从而助力餐饮企业更好发展。

四大维度 客如云开放平台破解餐饮零售业难题

如今，随着移动互联网的发展，"连接"将给餐饮商户带来巨大的价值。彭雷表示，C端顾客已经智能化，B端商家智能化建设开放平台的时机已经到来。客如云开放平台以"连接"为核心，真正做到了打通餐饮行业上下游，形成完整闭环。

客如云创始人兼CEO彭雷

“客如云希望通过开放平台，可以构建一个生活服务业的生态圈。借助这个生态圈，我们要实现三个目标，第一、效率提升；第二、帮助这个行业降低成本；第三、让用户的体验更好。”彭雷说。

正是基于这样的愿景，客如云开放平台致力从“人、财、物、客”四个维度打造行业生态圈。彭雷表示，2017年3月，客如云开放平台发布，短短一年便成果显著。“人”的领域，客如云与魔学院、盖雅工场、勺子课堂等展开合作；“财”的领域，客如云的合作伙伴有大账房、用友、八戒财税等；“物”领域，京东、蜀海、信良记等与客如云展开深入合作；而“客”这一领域，美团、糯米、大众点评等，都与客如云有密切合作。

奥马电器&钱包金服董事长赵国栋告诉记者，本地生活服务商户和消费者需要丰富的金融服务，特别是餐饮零售业。而融资门槛高、贷款利率高、资产需抵押、时效性较差、还款不灵活、资金方优资产缺乏、无全量数据、贷后时效差、客户粘性低、场景难渗透等等原因，让餐饮零售业人员面对金融服务，难以着手，原本是最适用的普惠金融很难快速服务于这些实体经济的小微服务业。

奥马电器&钱包金服董事长赵国栋

赵国栋表示，普惠金融发展的难点是获客和风控成本高，而钱包金服与客如云合作则很好地解决了这个问题。通过全面实时的数据掌控、专业精准的风控模型降低金融坏账率。客如云与钱包金服的信贷不良率仅为0.78%，而一般银行信贷不良率达1.5%，互联网金融信贷不良率高达5%。此外，客如云开放平台用户签约方便，可以做到资金方放款快捷，流水代扣，资金高效速达。

四大升级 2018客如云开放平台有看头

2017年成绩辉煌。展望2018年，客如云开放平台又将如何为众多用户提供价值升级呢？彭雷表示，2018年不同服务商品类将入驻客如云开放平台，更多深入的合作将提升行业融合度。随着客如云体量增长，变现能力逐渐增强，用户需求将不断增加。

“人”领域，客如云开放平台将继续整合人员管理平台，实现招聘、培训、排班、薪资发放等一站式管理，精准定位行业的忠实从业者，保证企业人员的稳定性。

“财”的领域，客如云开放平台在大数据及增值服务层将为金融升级赋能。目前，通过大数据技术，客如云开放平台提供了多样化金融服务对接不同用户。2018年，预计将有10亿贷款放出给中小餐饮零售企业。

除了帮助餐饮企业解决“贷款难”等问题，客如云开放平台在财务支付、管理与电子发票开具上依然给力。在支付手段上，客如云开放平台通过对接丰富的支付手段，来提升餐厅的收银效率；在财务管理上，接入了知名财务管理软件来帮助企业优化财务系统管理，实时了解交易记录，无需反复对账；针对餐饮企业电子发票开具问题，客如云开放平台开发了自己的电子发票系统，快速环保，让顾客不再等待。

“物”领域，客如云开放平台优化了信息流、物流、业务流和资金流。信息流方面，数字化供应链网络以及ASN和GRN的应用促成多终端信息互通；物流方面，提升订单满足率、改进物流网络、优化内外部仓储；业务流方面，规范流程、优化库存周转天数、整合采供渠道；资金流方面，促进利润增长，形成供应链金融，创新生态关系。

通过研究分析，使用客如云开放平台可以使供应链环节产生巨大革新。订单满足率可有效消除缺货影响。ASN和GRN应用可使每门店每年收货时间减少260个小时。通过系统将库存周转率每提升20%，相当于持有成本降低17%，毛利率提高6%。供应链金融让商户资金获取更快捷，成本更低，长账期减少资金压力，规模采购降低5%采购成本。

谈到 “客”领域，客如云第二届开放平台大会亦有所创新。为了提高商户获客率，客如云开放平台提供了营销功能培训，一对一营销顾问的线上线下营销策划及推广渠道整合方案，提升了餐饮商户品牌曝光及顾客忠诚度管理能力。

客如云开放平台的使用商户可以通过RFM应用，实现精准营销，折扣每减少1%，利润提升15%。线上线下同步聚客引流，响应率提升60%。忠诚客户占比每提高10%，营业额提升至少30%。通过大数据客群画像推送信息，能有效捕捉70%消费群体。

此外，客如云开放平台还对接了众多国内受众最广的C端平台，也解决了商户多APP多账单的烦恼。为了增加用户粘性，提高顾客回头率，客如云开放平台还提供了丰富的社交、游戏服务，通过互动营销等多样性手段让头回客变成回头客。

未来几年新零售业将呈井喷式发展，客如云开放平台将为新零售业带来简单化、标准化、品质化的行业革新。彭雷表示，通过开放平台，我们最终将实现餐饮零售行业智能化运营，全面提升商家的利润。

品牌升级 客如云“店开天下，客如云来”

除了开放平台的升级外，彭雷也宣布了跨业态升级、拓展国际市场、客如云的新Logo。“这次品牌升级是因为我们希望更加国际化、形象化、可靠化，以适应客如云的发展。”彭雷说。

品牌升级带来的是客如云进军国际市场。目前客如云的海外扩展中包括了20多个国家和地区，客如云在国内成熟的直营和代理经验将助力客如云快速提高海外市场占有率。

彭雷表示：“B端商家智能化的拐点已经到来，今年客如云最大的挑战就是扩大规模。因为只有规模足够大，数据的价值效应才会最大化。现阶段客如云是一家SaaS公司，我们最终希望成为一家数据公司。”

可以预见，在2018年，通过开放平台和品牌升级，客如云将助力餐饮零售业品牌“管理更高效，赚钱更简单”，通过开放平台和国际化进程，助力餐饮零售业“店开天下，客如云来”，应该不再是梦想。