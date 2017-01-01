VMware收购E8 Security加强设备管理功能

VMware今天宣布已经收购位于美国加利福尼亚州红木城的E8 Security公司，该公司开发了用于保护员工设备免受在线威胁的软件。

VMware今天宣布已经收购位于美国加利福尼亚州红木城的E8 Security公司，该公司开发了用于保护员工设备免受在线威胁的软件。

这次交易的财务条款未对外披露。VMware最终用户计算部门高级副总裁兼总经理Sumit Dhawan在一篇博文中说，VMware正在吸收E8团队及其技术。E8此前已经筹集了2100万美元的资金。

VMware通过这次收购获得的最大资产是E8的Fusion旗舰平台，该平台它可以帮助企业保护使用机器学习算法的员工设备，这种算法会关注员工活动以了解他们的日常活动情况。如果发生意外事件（例如可能存在安全漏洞的可疑事件），Fusion会检查历史数据以确定是否需要重点关注。

E8表示，该软件可以捕捉从恶意软件感染到滥用合法访问凭证的恶意内部人员。企业的分析师可以使用Fusion内置的诊断控制台深入挖掘威胁并了解它是如何进入网络的。

VMware计划将E8技术整合到Workplace ONE设备管理平台中。该软件充当中央控制中心，在这个控制中心企业可以执行维护任务，如修补和设置员工如何与业务应用交互的规则。

E8的技术将是对VMware上周为Workplace ONE推出的一系列安全分析功能的补充。据VMware称，该软件可以分析用户活动，为公司提出关于应该如何分配访问权限并在登录到业务系统时对工作人员进行身份验证的建议。此外它还可以还识别技术问题，如可能妨碍员工生产力的设备性能问题。

VMware没有具体说明将何时在Workplace ONE中采用E8的技术。