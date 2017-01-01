云计算消费升级 为什么公有云巨头都在拓展MSP市场？

经过十多年的发展，云计算的发展已经进入到一个新的阶段。行业企业客户对于云计算的需求也在升级，其需要全生命周期的云管理服务及技术支持，从而加速企业的数字化转型进程。在这一过程中，MSP市场必然会迎来快速发展的机会。

至顶网服务器频道 03月20日 新闻消息（文/李祥敬）：数字经济的来袭，特别是云计算的深入发展，应用场景不断成熟，客户需求更是呈现井喷式爆发的态势。随着全新云端交付模式的形成，市场需求造就机遇，如此巨大的市场空间，属于MSP（云托管服务提供商）的时代已然到来。

各大云计算巨头及服务商已经瞄准MSP市场，展开全新布局，纷纷发展自己的“朋友圈”。而且，2017年可以被称作中国云计算MSP元年。AWS、Azure等顶级公有云服务商都在积极将MSP认证计划引入中国。相关市场调研报告显示，2021年全球云托管服务市场将达767亿美元，MSP的春天已经到来。

为什么MSP会火？

经历十年发展的云计算市场，逐步进入深水区。虽然IaaS市场已经发展很成熟，PaaS市场也在启动。不过面对纷繁复杂的公有云市场，企业仍需要专业的服务提供商帮助他们进行咨询、规划、培训、运维等工作。Gartner表示，到2018年，75%以上的完全成功的实施都将由技能娴熟、高瞻远瞩的专业托管服务提供商来交付。

于是，我们看到AWS、Azure等云计算服务巨头纷纷推出MSP云计算管理服务商的专业认证，本土云服务商华为和阿里云等同样将MSP视为新的增值机遇。随着中国云计算市场的进一步普及，整个市场对MSP的需求已经到了一个新的阶段。

目前云计算在中国各行各业不断渗透，企业上云意识不断增强，越来越多企业采用云计算方式部署应用。随着全面云化时代的来临，企业级客户纷纷“上云”，业务系统甚至是核心业务系统向云端迁移，其应用服务的复杂性和多样性也将快速上升，引入第三方的托管服务提供商也成为他们的主要选择。

云时代，MSP很重要

2017年3月，Gartner第一次发布全球公共云托管服务提供商魔力象限，亚洲地区仅一家公司上榜。Gartner指出，MSP应该在超大规模IaaS提供商方面拥有深厚的技术专长，拥有功能强大的云管理平台（Cloud Management Platform，CMP），尽可能利用自动化的托管服务，能够交付针对云优化的解决方案。不管客户在部署新的云原生应用程序，还是从现有的传统数据中心迁移原有的工作负载。

在云时代，企业上云成为必选项。但是在上云过程中，企业却不得不面对很多问题，比如如何搭建最优的云架构；云计算成本优化；公有云提供商不提供应用的部署、运维和管理服务；混合云场景等。这个时候，MSP的重要性就凸显出来了。MSP的价值是随着云应用的普及而得到认可的。MSP可以帮助企业实现跨平台管理，交付客户需要的服务，成为企业数字化转型的重要合作伙伴。

众所周知，公有云更多是提供标准化的服务，但是企业客户往往有时需要个性化的定制服务。MSP正好解决了这个矛盾。可以肯定的是，MSP这种业务模式一定会随着公有云市场占有率不断提高而大幅增长。MSP将更多地承担起连接公有云服务商与企业用户的作用，并且有望成为企业级公有云市场上最重要的生态角色。

需求多样化催生更多玩家

目前，MSP市场玩家众多，比如以FIT2CLOUD、Bespin Global为代表的创新企业，也有神州数码、太极、富通等为代表的集成商和分销商。这些玩家各有特点，不分伯仲。因为对于MSP来说，技术与行业并重，一方面要具备过硬的技术，另一方面要对行业有深厚的洞察。

而且，随着云计算向纵深发展，MSP正在脱离其“字面”意思。现在企业对于MSP并不会局限于单一的托管服务，MSP必须提供统一的管理门户，对云资源费用和账户进行管理，包括用户认证等，同时也会提供IT服务管理或其他自动化的功能。此外，MSP必须提供技术支持及相应的安全、监控、配置、更新、部署实施等服务，对操作系统、中间件、应用程序等提供运营服务。

总之，MSP需要拥有很强的技术实力，以及云管理平台（CMP），才能帮助用户进行数字化转型。此外，MSP还需要拥有丰富运维经验以及客户案例，才能受到更多的企业用户青睐。

结语

经过十多年的发展，云计算的发展已经进入到一个新的阶段。行业企业客户对于云计算的需求也在升级，其需要全生命周期的云管理服务及技术支持，从而加速企业的数字化转型进程。在这一过程中，MSP市场必然会迎来快速发展的机会。