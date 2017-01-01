VMware新产品路线图曝光 展露云计算野心

就在宣布与AWS共同在欧洲市场推出云按需服务不到一周之后，VMware就详细制定了将该服务扩展到更多地区的计划，包括澳大利亚和日本。

就在宣布与AWS共同在欧洲市场推出云按需服务不到一周之后，VMware就详细制定了将该服务扩展到更多地区的计划，包括澳大利亚和日本。

近日VMware在网站上公布了云产品路线图。这一路线图详细介绍了一系列服务，包括现有服务和正在开发中的服务，这些构成了VMware未来的云计算愿景。

这一路线图将VMware云服务划分为四类，其中多数服务被标记为“可用”，但也有一些有趣的项目被归类为“开发中”、“规划”或“预览”。

在上周的公布中，VMware承诺“很快”将在亚太地区与AWS紧密捆绑，这也如实地反映在产品路线图中。VMware明确表示，计划增加新的VMware on AWS地区，包括日本、悉尼、AWS GovCloud（美国东部）、欧洲和亚太的其他地区。

根据路线图显示，“规划中”的其他服务包括“vCenter Hybrid Linked Mode，支持多个软件定义数据中心”，旨在增强跨多个VMware SDDC的资源混合管理。VMware还计划在不同地区部署的SDDC之间添加vMotion，让客户能够在不同地区的SDDC之间实时迁移虚拟机。

由于这些服务仍处于规划阶段，可能暂时不会推出，但VMware还有许多其他新举措正在进行中，可能时间不会太遥远。

根据路线图显示，“开发中”的服务包括“MSP Billing API”和“MSP Usage API​​”，这表明VMware正在将VMware on AWS部署大部分日常运营转移到托管服务提供商那里。VMware最新发布的一篇博客文章指出：“VMware Cloud on AWS将通过托管服务提供商（MSP）计划提供给VMware Cloud Provider Program（VCPP）合作伙伴。”

关于“开发中”的服务，另一个有意思的消息是，VMware将让客户能够在一周内选择“特定的日期和时间”来安排VMware Cloud on AWS SDDC的维护，这对该服务来说是必需的。

最后快速看一下“预览”的服务，其中有一系列新服务不久就会全面上市，其中包括“Stretched Clusters for VMware Cloud on AWS”，这意味着客户很快就会有新的选择来提高其应用可用性。