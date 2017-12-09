PaaS市场迎来爆发 网易云信三大能力打造实现差异化竞争

在网易云信副总经理沈青松看来，伴随中国数字经济的不断发展壮大，PaaS市场在2018年会迎来爆发之年，并最终与IaaS、SaaS在中国云服务市场上"重分天下"。

至顶网服务器频道 03月13日 新闻消息（文/李祥敬）：纵观目前的云计算市场，IaaS、PaaS、SaaS呈现了“两头大、中间小”的特点，IaaS市场发展迅猛，市场格局清晰；SaaS市场发展“百花齐放”，唯独PaaS市场不温不火。不过，在网易云信副总经理沈青松看来，伴随中国数字经济的不断发展壮大，PaaS市场在2018年会迎来爆发之年，并最终与IaaS、SaaS在中国云服务市场上"重分天下"。

网易云信副总经理沈青松

其实，PaaS市场的爆发是有数据支撑的。根据IDC最新发布的报告，2017年上半年全球公有云服务市场同比增长28.6%，总营收略高于此前预期。其中，SaaS占市场份额最高为68.7%，增长率却仅有22.9%，在三大领域中排名垫底。然而，市场规模最小的PaaS，在2017年上半年市场规模达到85.6亿美元，虽然市场规模仅占到13.6%，同比增速却达到50.2%。

PaaS市场爆发的驱动力

云计算目前已经走过10年，这十年来，云计算从初生，到成长，再到爆发，给IT业界带来了翻天覆地的变化。特别是IaaS市场发展最为成熟，加速了企业“上云”的进程。

从云计算的角度看，大家对IaaS和SaaS相对熟悉，产业规模也不断攀升，但对于云计算三大领域中的PaaS认知却相对薄弱。PaaS通过技术不断创新积累，深入到企业应用领域，赢得市场，为应用交付、资源管理、运维效率、业务支撑提供了基于新一代IT架构的重要支撑体系。

沈青松表示，当前中国数字经济蓬勃发展，传统企业为了应对挑战和业务转型，不得不进行数字化转型。而PaaS平台在企业数字化转型中扮演了重要的角色。不管是传统企业的转型，还是新兴互联网业务的盛行，PaaS的重要性急速凸显。“随着中国企业对数字化转型的认同加速，以及国内互联网＋战略全面的推进，PaaS平台会成为市场的焦点，并依托容器、微服务为代表的新兴技术迎来新一轮的爆发。”

对于传统行业客户来说，他们的很多业务应用还是依赖传统IT架构，为了适应云时代的需求，迫切需要进行应用改造和升级。业务的改变带动了企业IT架构的变革，业务上云，就需要对传统IT架构进行升级，但是由于其业务逻辑与复杂程度高，传统应用架构与云计算的分布式架构是不一样的，这种异构导致了传统应用上云会遇到很多坎。PaaS则可以很好地解决这个难题。

作为云计算模型中的能力层，PaaS可以帮助企业更好地将业务与IT融为一体，从而也成为传统企业数字化转型，进行架构升级的必然选择。通过微服务架构和应用，开发人员开发的架构和业务一脉相承，落地敏捷开发，IT和业务紧密结合，从而更好地支撑业务创新。

同样，对于互联网企业来说，其业务本身就是完全基于互联网来进行，云计算已经是常态。但是，在互联网业务风口次第出现的今天，快速响应、快速接入、快速迭代成为了互联网企业的核心诉求，而PaaS则正好满足了这些需求。

“不管是传统企业的转型，还是互联网企业的业务创新，其根本是提升企业的生产力。而PaaS平台则具备这样的功能，因此，我们有理由相信，2018年将成为中国PaaS市场爆发的元年。”

网易云信如何玩转PaaS市场？

既然PaaS市场的潜力如此巨大，于是我们看到PaaS市场的玩家也日渐增加，比如主流的公有云提供商，还有私有云提供商等。网易云信也是重要的玩家，作为网易公司集近20年IM即时通讯和音视频经验打造的即时通讯与视频PaaS云服务，可以让开发者通过简单集成客户端SDK和云端开放API，快速实现强大的移动互联网IM和音视频功能。

与市场上其它的PaaS相比，沈青松表示，网易云信打造的PaaS云服务已经成为比较经典和成功的商业模式。“PaaS平台类似企业内部的中间件，可以帮助企业节省时间和人力成本。我们都知道中间件在企业业务中的重要性，但是开源PaaS在稳定性方面并不能完全满足企业的需求。”

沈青松还以网易云信自研的全功能工业级的音视频技术框架NRTC为例介绍说，在音视频应用框架方面， WebRTC为Web端的实时音视频研发提供了功能强大的技术支持，但其毕竟还属于实验室级别的产品，研发者依然需要基于实际应用场景和具体的业务需求，做一些技术难度较高的二次开发，以寻求更完善、灵活的实时通信功能的实现。所以，市场呼唤音视频开发技术框架走出实验室，提供功能更齐全、开发更便捷的工业级的实时音视频解决方案，NRTC就是这样的产品。

沈青松说，与实验室级别的解决方案不同，NRTC是网易云消化、梳理了众多实时音视频研发难点之后的智慧结晶，目的是通过深度支持WebRTC，打造实时音视频的工业级应用和实施，帮助用户以更简单、便利的方式实现多元化、场景化的实时音视频研发和部署。

另外，场景化也是网易云信PaaS云服务的一大特色。在IM即时通信和音视频市场，我们会发现很多玩家。相比标准化的SaaS服务或者PaaS平台，网易云信可以提供更多定制化的能力。“PaaS厂商需要场景化的构建能力，而不单单是标准化服务。网易云信通过丰富的接口满足多样化的场景需求，让企业可以在第一时间抓住风口、实现商业变现。”沈青松说，“网易云信会根据不同行业的场景需求特点，打包出响应的解决方案，方便用户使用。”

总之，网易云信PaaS云服务打造三个方面的能力：第一，通用能力，提供最基本、最基础、灵活的API接口；第二，为客户提供场景化的解决方案；第三，针对特定行业或者客户提供定制化的解决方案能力。在行业拓展方面，沈青松介绍说，网易云信会继续深耕金融、招聘、教育、医疗、智能硬件等行业。

步入2018年，网易云信会有哪些布局呢？沈青松说，我们会加强PaaS平台的通用能力，在稳定性和技术架构方面进行更多探索。同时，在场景化方面，网易云信也会更具不断出现的“风口”包装相应的场景方案。“我们会不断丰富客户类型，同时联合更多核心合作伙伴，打造完善的云生态链，在研发效率、产品提升、价值突破等方面做出自己的贡献。”