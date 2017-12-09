Gartner：服务器新格局，浪潮蝉联全球前三，中国第一

浪潮2017年出货量稳居全球第三，增速全球第一。同时，浪潮17年中国x86服务器市场出货量、销售额双双位居中国市场第一。

日前，Gartner公布了最新的全球X86服务器市场调查数据。报告显示，2017年全球X86服务器市场显示了强劲的增长态势，厂商销售额为525亿美元，出货量为1139万台，分别同比增长12.2%和3.3%。浪潮2017年出货量稳居全球第三，增速全球第一。同时，浪潮17年中国x86服务器市场出货量、销售额双双位居中国市场第一。

2017年中国x86服务器市场销售额排名

市场格局变化 浪潮领涨全球市场，成为服务器市场新势力

根据Gartner数据显示，2017年浪潮实现突破并稳居全球市场占有率前三位。同时，浪潮成为近年来增长最快的厂商，2017年销售额和出货量增长率分别达到84.7%和50.1%，均远高于其他厂商。

2017年全球x86服务器厂商增速情况

在过去的几年中，全球服务器产业竞争格局正在发生重大调整，云计算、大数据、AI 等新一代信息技术不仅为互联网经济注入了新动力，也使得CSP服务器采购成为市场的主要拉动力。此外，伴随着互联网的发展，传统企业的数字化转型挑战也日渐强烈，需要更为敏捷的基础设施，企业市场的需求也在发生深刻变化。

对于趋势的变化，服务器巨头们选择了不同的策略，17年10月HPE对外宣传退出云运营商市场，与此相反，浪潮则通过JDM模式创新全面加码投入CSP市场，成为领涨全球服务器市场的新势力，这反映出巨头之间对于短期利益、长期趋势判断的巨大差异。

全球市场互联网化，CSP拉动全球市场增长

作为互联网化经济的重要推动力，CSP客户成为拉动全球服务器市场增长的首批动力，大规模的互联网采购改变了服务器产业传统的标准化产品形态，市场进一步细分，服务器从标准化走向场景化，服务器的发展由原来的摩尔定律驱动，进化为应用和摩尔定律的双轮驱动。这种新的变化要求服务器厂商不仅要“懂技术”还要更加“懂应用”，需要服务器厂商能够提供深度定制、高效适配上层应用的服务器产品以及一体化交付模式。如多节点云服务器的出现，它是专为云计算应用、互联网大型数据中心部署需求，而重新定义和设计的服务器类型，业已成为目前全球互联网企业采购的主要产品形态。

全球服务器市场季度出货量变化曲线图

目前在全球市值最高的10家互联网科技公司中，浪潮与其中5家达成了稳定的战略合作关系。浪潮信息总经理兼CEO彭震表示，针对CSP和SP，浪潮独特的业务模式JDM能够以有竞争力的成本为用户提供全程定制化的产品和服务，JDM模式不仅让浪潮获得了云计算运营商领域的竞争优势，也加快了业务的全球化，浪潮的CSP订单不仅来自中国市场，也来自北美和EMEA地区。

企业数字化转型带来IT市场新变化

业务的数字化转型已经成为企业面临的现实问题，转型挑战使得企业信息化在复杂化的同时更加强调灵活性，以支持实际业务的快速创新，现有系统的联通整合、线上线下业务的整合、物联网以及智能系统的建设已经列入了很多企业的信息化规划，企业需要更为敏捷、灵动、高效的基础设施。

因而，在传统企业市场，能耗、部署密度、可管理性等方面都占有明显优势的融合架构市场份额不断提高，一些大型企业开始采用符合ODCC、OCP等开放计算标准的整机柜产品，例如中国移动就大量采购了浪潮的SR系列整机柜服务器，互联网创新产品在企业市场的接受度将进一步提高。

AI将长期撬动市场结构

AI市场的投资规模将迎来井喷，据预测全球AI市场从2016年近80亿美元将提升至2020年的470多亿美元，复合年均增长率为55.1%。中国GPU加速计算服务器将快速增长，成为重要市场机会。中国阿里、腾讯和百度等互联网巨头，纷纷加大自身AI业务的投入。GPU、MIC、FPGA等适合于AI业务的异构产品会在很长的一段时间内保持过去的高速增长态势，市场构成将被逐步改变。

浪潮是业界最早布局并拥有最丰富AI计算产品的服务器厂商。目前阿里巴巴、百度、腾讯等CSP的AI服务器90%以上来自浪潮。目前浪潮正将业务优势从AI硬件延伸到平台层面，先后开发了Caffe-MPI、AIstation等一系列软件，旨在联合全球合作伙伴，为AI未来发展更广阔市场的企业和行业客户提供端到端的AI方案。