积极承接北京非首都功能疏解 共建智慧城市供热云平台

2018年3月6日，承德市政府、北京热力集团与北京供销大数据集团就“承德市智慧供热云服务平台项目”达成战略合作。

2018年3月6日，承德市政府、北京热力集团与北京供销大数据集团就“承德市智慧供热云服务平台项目”达成战略合作。北京热力与北京供销大数据集团将整合双方在行业大数据建设方面的优势，在承德市政府的支持下，以北京供销大数据集团承德德鸣大数据产业园数据中心基础设施为依托，利用北京热力集团的热力大数据监管平台服务于省市两级建委，面向河北省内热力企业提供热力数据的集中监控分析服务。

图为签约现场，签约领导为承德市人民政府副市长刘宏伟（中）、北京市热力集团副总经理刘荣（右）及北京供销大数据集团总裁陈静红（左）。

本次战略合作协议的签署，标志着三方将通力协作，实现 “三‘首个’、一‘走出’”的共赢局面，即打造全国首个基于供热大数据的行业监管省级平台，建立全国首个供热行业大数据中心，搭建全国首个供热行业大数据模型，助力北京热力集团走出北京，面向京津冀，扩大市场范围，促进供热服务和谐发展，推进智慧城市有序建设，对于疏解北京非首都功能形成先导作用。

此次签约受到承德市政府的高度重视。会上，河北省人大常委会副主任、承德市委书记周仲明，承德市委常委、常务副市长李晋宇，市委常委、秘书长丁伟，副市长刘宏伟，副秘书长遇建军、发改委主任王毅、工信局局长宋清礼、住建局副局长常英瑞，承德高新区党工委书记、管委会主任傅海旺，北京市热力集团有限责任公司副总经理刘荣，承德热力集团有限责任公司董事长、中热协副理事长辛奇云，中国城镇供热协会副秘书长牛小化、河北省燃气热力管理办公室调研员徐京杰、北京市朝阳区发改委副主任路文君 ，北京市供销合作总社主任李大维、副主任张守海、副主任姚从琪，承德县县委书记齐建文，承德市供销社主任刘玉铁，北京供销大数据集团董事长肖立国、总裁陈静红、顾问孙子强，北京华热科技总经理程伟佳、副总经理邓晓祺等重要领导出席并见证签约时刻，承德市委常委、常务副市长李晋宇亲自主持签约仪式。

2015年，中共中央、国务院下发并实施中央城市工作会议《关于深入推进城市执法体制改革 改进城市管理工作的指导意见》（2015-12-30），意见指出，要“综合利用各类监测监控手段，强化城市运行数据的综合采集和管理分析，形成综合性城市管理数据库，加强城市基础设施智慧化管理与监控服务，加快市政公用设施智慧化改造升级，构建城市虚拟仿真系统以优化城市管理。”基于此，在疏解北京非首都功能的大背景下，北京热力集团与北京供销大数据集团将利用优势资源形成合力，旨在服务监管、能源监管及政企协同三个方面实现突破，共建智慧供热云平台。

服务监管：双方将建立统一的供热咨询、报修、投诉、回访等与供热相关的一体化服务平台，通过量化指标衡量供热企业客户服务的能力，通过指标考核和对标不断提升供热企业的服务质量，实现供热企业在政府监督下为百姓服务，改善民生。

能源监管：采集供热运行关键数据，降低能源供给及运行安全风险，通过对标不断提升能源效率；通过河北省能源大数据分析，为国家节能降耗提供数据支持和更为科学的解决方案。

政企协同：热企为民服务和能源管理质量，全程接受政府监督，高效协同，共同改善民生。





智慧供热云平台总体建设框架

会上，河北省人大常委会副主任、承德市委书记周仲明致辞。周仲明表示，“承德市智慧供热云服务平台项目”合作的签约，是落实国务院“互联网+”行动计划和推进智慧城市、大智移云产业发展战略的具体行动，也是疏解北京非首都功能的重要举措，是承德市信息化建设中具有里程碑意义的一件大事。此次三方合作，将共同建设省内首个智慧供热云服务平台示范项目，必将对承德市大智移云产业和清洁供热起到推动作用。承德市将全力支持，提供最优的服务，打造最佳的环境，力促项目早日落地生效，实现共赢。

同时，北京市热力集团有限责任公司副总经理刘荣对三方合作表示衷心的祝贺。刘荣提到，合作三方相聚承德市签署战略合作协议，启动“承德市智慧供热云服务平台项目”，整合了三方的优质资源，促进了政企协同发展，并通过技术融合建设全新的“承德-朝阳”线供热服务模式，为京津冀供热一体化协同发展在“能源互联”的基础上再添一条重要的“服务互联”生命线。

会上，北京市供销合作总社主任李大维对三方战略合作的签署表示高度的肯定。李大维表示，“智慧供热云服务项目“三方战略合作协议的签署，既是落实疏解北京非首都功能、京津冀协同发展战略、推动河北省城镇供热智能化建设的具体行动，也标志着“承德市供热云服务平台”建设迈出了实质性的一步。承德市作为京津冀大数据走廊的核心支撑城市，拥有一流的投资环境、招商环境、自然环境，具备独特的区位优势、成本优势及产业基础；北京市热力集团作为国内最大的集中供热服务公司，有着成熟的供热技术和运作经验；北京供销大数据集团在数据中心、CDN、云计算、大数据方面具有得天独厚的资源优势、技术优势和高品质的服务能力。北京供销大数据集团投资建设的承德德鸣是按照国际标准建设的高等级大数据产业园，为海量数据的存储与处理提供了基础平台。未来，三方携手共同合作，必将为智慧供热系统运营提供强力的基础应用平台及运营维护保障服务支撑。

此次战略合作的达成，具有重大的意义。北京供销大数据集团将充分发挥在数据中心、CDN、云及大数据管理平台等方面的运营管理经验，助力搭建河北省首个基于大数据的供热行业智能监管云平台，引领全省公用事业行业监管数字化变革。同时，集团将以此为抓手，建立供热行业大数据模型，推动承德大数据特色小镇快速发展，积极承接北京非首都功能疏解和京津产业转移。此外，智慧供热是智慧城市的一个重要组成部分，建设城市级“智慧供热”管理平台，通过数据采集、数据传输、数据分析、大数据挖掘、运维监控等，建立供热管理和运行的大数据平台，将是在节能减排、雾霾治理新形势下，提升管理水平和效率的发展方向。未来，北京供销大数据集团将定制提供更多的智能化供热解决方案，让城市更有温度！