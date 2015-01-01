VMware发布新边缘计算解决方案 加强企业物联网能力

VMware本周三的MWC全球移动通信大会上继续推进企业物联网（IoT），发布了一系列新的边缘计算解决方案，以解决资产管理和监控中的使用案例。

VMware本周三的MWC全球移动通信大会上继续推进企业物联网（IoT），发布了一系列新的边缘计算解决方案，以解决资产管理和监控中的使用案例。

官方新闻稿称，这些解决方案是通过与Axis Communications、Wipro Limited等公司的行业合作开发的。VMware专注于边缘计算的这些解决方案能够让企业用户以更轻松的方式，安全且有效地利用物联网产生的数据。

在VMware看来，VMware vSAN超融合基础设施（HCI）软件、VMware vSphere和VMware Pulse IoT Center等产品都将在新解决方案中发挥作用。因此，该解决方案将满足工业和制造业以及某些实体零售店的特定需求。

根据VMware在新闻稿援引Gartner的数据：“到2022年，由于数字业务项目，企业生成的数据中有75%是在传统集中式数据中心或云之外创建和处理的，这相比现在的10％有所增加。”

物联网部署（尤其是那些在现场的部署）往往需要某种现场分析，而这是位于数英里之外的传统数据中心无法执行的。因此，业务和IT领导者必须提出解决方案来解决本地分析问题，同时还要考虑到安全性和合规性的要求。

总的来说，VMware这次宣布了三个具体解决方案。对于新手来说，VMware正在努力将超融合基础设施（HCI）引入边缘位置，该解决方案将使用VMware Pulse IoT Center和HCI工具，在边缘对由物联网设备收集的传感器数据进行实时分析。VMware正在与行业合作伙伴合作提供第三方分析套件，但没有提及是哪些公司。

同时，VMware与Axis Communications及Dell EMC合作，开发基于物联网的智能监控产品。Axis将提供硬件（IP摄像机，路由器），Dell EMC将通过Dell EMC服务器或戴尔边缘网关应对计算方面。该解决方案将通过VMware Pulse IoT Center进行管理。

“此外，VMware正在与金融服务机构合作，利用监控来优化安全性和客户体验，实现未来的现代化银行。”

此外，VMware还与Wipro Limited合作，为制造商推出资产跟踪工具。 Wipro的Looking Glass资产管理平台将与VMware的IoT Edge解决方案集成，提供资产和数据跟踪，以及预测性故障分析。

“改善整个车间内机器和其他资产的效率和生产率，这将为制造商带来巨大回报。”

在MWC大会上，VMware还宣布与美国国家科学基金会（NSF）将投入600万美元用于边缘计算研究。